Повторение рекорда! Карацев во второй раз в карьере пробился в 3-й круг US Open

В среду, 30 августа, на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке, проходят матчи второго круга. Сегодня свою встречу провёл 77-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев. В соперники по второму раунду 29-летнему уроженцу Владикавказа достался Роберто Карбальес-Баэна, который сенсационно выбил из турнира Хольгера Руне, занимающего четвёртое место в рейтинге.

Серебряный призёр токийской Олимпиады в миксте, в свою очередь, начал путь на американском мэйджоре с уверенной победы над чехом Иржи Легечкой. Примечательно, что все три сета знаменитый россиянин забрал с одинаковым счётом 6:3. Многие, даже истинные фанаты Аслана, были удивлены после столь убедительной победы их кумира над чехом, ведь в преддверии US Open он показал не самые выдающиеся результаты. На «пятисотнике» в Вашингтоне Карацев сумел выиграть лишь один поединок, в Торонто – зачехлил ракетку уже на старте соревнований, а в Цинциннати уступил уже в первом квалификационном раунде.

Неудивительно, что эти результаты совсем не вселяли оптимизма в отечественных любителей тенниса. Сегодняшний соперник Аслана вообще не выступал на хардовых турнирах перед американским мэйджором, поэтому предстоящее противостояние выглядело крайне интересным.

На уровне основных сеток ATP Аслан и Роберто ни разу не играли, а вот на турнирах низших категорий пересекались довольно давно трижды. Все матчи были на грунте, и во всех случаях побеждал Роберто — на фьючерсе в Льейде-2012 (Испании), в Мекнесе и Кенитре в 2014-м (оба — Марокко).

Стоит отметить, что лучшим выступлением Карацева за всю карьеру был выход в третий круг в Нью-Йорке в 2021 году. Тот сезон вообще выдался феноменальным для россиянина, ведь именно тогда он пробился в свой дебютный полуфинал на «Большом шлеме». Случилось это на Australian Open. Сам Аслан в недавнем интервью прокомментировал своё прорывное выступление на австралийском ТБШ.

«Тогда всё сложилось удачно. Все звёзды сошлись. Мы играли квалификацию. Было два самолёта: на одном летели прошедшие квалификацию, а нас (меня и Томича) по ошибке «засунули» в другой, где летели представители медиа. Мы прилетаем, и нам сообщают, что другой самолёт оказался «ковидным» и всех посадили на двухнедельный безвылазный карантин. Те, кто не был на карантине, имели право тренироваться по пять часов в день. В этом плане нам повезло.

Была цель: выйти и сыграть. Мы завершали матч, заменялись, шли отдыхать. Никаких телефонов, эмоций. А когда всё закончилось, уже понял, что натворил», — сказал Аслан Карацев в интервью программе «Между прочим» на телеканале «Беларусь 5».

Однако вернёмся к противостоянию между россиянином и испанцем в Нью-Йорке. Отчётный матч полуфиналист Australian Open – 2021 начал уверенно. Уже в четвёртом гейме стартовой партии россиянин сделал брейк. Аслан выглядел на корте уверенно и практически не допускал невынужденных ошибок в дебютном отрезке матча. В результате он сделал ещё один брейк в концовке сета, что позволило ему уверенно выйти на финишную прямую в партии – 5:2. Карацев без проблем сумел закрыть сет со счётом 6:2 — в первой партии он суммарно наколотил целых 17 виннерсов всего при шести невынужденных ошибках.

Аслан Карацев Фото: Mike Stobe/Getty Images

Второй сет начался явно не под диктовку 29-летнего уроженца Владикавказа. Наш спортсмен с ходу отдал свою подачу, и, как оказалось, этого в итоге хватило для итоговой победы его оппонента в партии. У Аслана стали возникать ненужные невынужденные ошибки, которых в итоге набралось 13 (для сравнения виннерсов в активе россиянина было всего лишь на один больше). Стоит отметить, что после отданной Карацевым подачи соперники в дальнейшем даже не смогли добраться до брейк-пойнтов в партии. Как итог — Карбальес-Баэна спокойно довёл её до победы, закрыв сет со счётом 6:4.

В третьей партии соперники вначале уверенно брали свои подачи, но подобный сценарий прервался в середине сета. В шестом гейме партии Аслан сделал долгожданный брейк, который помог ему оторваться в счёте – 4:2. Однако в следующих геймах на своей подаче россиянину пришлось нелегко: после добытого преимущества он дважды уходил с нескольких брейк-пойнтов, не позволяя таким образом испанцу продолжать борьбу за победу в сете. Но всё же полуфиналист Открытого чемпионата Австралии 2021 года сумел выстоять и оставить партию за собой – 6:3.

Четвёртый сет практически ничем не отличался от предыдущих. Игра по-прежнему проходила в равной борьбе, и теннисисты спокойно удерживали свои подачи. Первым это нарушил именно Аслан, который позволил брейкануть себя в восьмом гейме партии: он позволил себе допустить ряд двойных ошибок, которые и привели к ненужным потерям – 5:3 в пользу испанца. При этом уже в следующем гейме за счёт собственных активных действий Карацев смог вернуть упущенное и сделал обратный брейк под ноль. Затем он сначала взял свою подачу, а впоследствии сделал ещё один брейк – и повёл 6:5. Однако дальше он придумал проблемы сам себе. Россиянин не сумел подать на матч, хотя вёл на своей подаче 40:0 и имел ещё один матчбол. Как результат — четвёртая партия перетекла в тай-брейк, где Карацев всё же сумел дожать своего оппонента. 6:2, 4:6, 6:3, 7:6 (7:4) – именно с таким счётом 29-летний уроженец Владикавказа одолел Карбальес-Баэну в четырёх партиях.

Таким образом, Аслан второй раз в карьере пробился в третий круг Открытого чемпионата США. За выход в 1/8 финала US Open – 2023 представитель России поборется с американцем Беном Шелтоном.