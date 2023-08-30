VAR теперь не только в футболе! Разбираем теннисную новинку, которая сломалась на US Open

На дворе давно XXI век, и спорт высших достижений уже просто нельзя себе представить без задействования новейших технологий. Дольше всех сопротивлялись футбольные власти, но и в этой игре в важнейших турнирах уже несколько лет применяют систему VAR (от англ. Video assistant referee — видеопомощник арбитра), призванную прояснить, что же именно произошло в том или ином спорном и остром эпизоде. Успешно применяют или нет — это уже другой вопрос, вопрос мнения и вкуса. Но назад дороги нет.

В теннисе система Hawk-Eye (англ. «ястребиное око») применяется уже более 10 лет — разумеется, на крупнейших турнирах, где есть возможность внедрить соответствующее техническое оснащение. Система призвана определить, попал мяч в линию или нет. Исключением являются грунтовые турниры, где Hawk-Eye обычно не применяется, так как мяч оставляет ощутимый след на грунте, что, в свою очередь, затрудняет интерпретацию того, было ли касание линии или нет.

А на текущем Открытом чемпионате США пошли дальше и, помимо Hawk-Eye, решили приступить к использованию аналога футбольного VAR. Система позволяет игрокам брать челлендж по различным спорным эпизодам, в том числе на неправильные удары (к примеру, заступ на подаче), создание намеренной помехи, касание сетки, двойные отскоки. Для начала просто констатируем: в матче первого круга US Open — 2023 с участием трёхкратного чемпиона ТБШ британца Энди Маррея и француза Корентена Муте впервые в истории тенниса была задействована система VAR. Однако с системой на корте в «Билли Джин Кинг Нэшенал Теннис Сентер» возникли технические проблемы.

Что случилось?

При счёте 6:2, 7:5, 5:3 в пользу Маррея Муте попросил судью на вышке посмотреть на повторе, коснулся ли мяч корта два раза после удара Энди или же француз успел нанести удар до второго касания. Изначально очко засчитали в пользу британца, и счёт стал 15:30 на его подаче.

Спорный эпизод в матче Энди Маррея и Корентена Муте Фото: Кадр из трансляции

Несмотря на успешную трансляцию на большом экране для зрителей на трибунах, изображение не удалось вывести на планшет судьи. После того как проблему не смогли решить в течение трёх минут, судья объявила, что система не работает, и оставила изначальное решение в силе. Впрочем, судя по повтору для зрителей, это решение было верным. В итоге Маррей выиграл этот гейм, а вместе с ним и матч.

Как отреагировали причастные

Маррей, несмотря на то что ему удалось подать на матч в том же гейме, не замедлил подробно высказаться о VAR в теннисе и назвал всю эту ситуацию «фарсом». «На принятие решения ушло около четырёх минут. Я поддерживаю использование технологий для принятия правильных решений. Но они должны работать. Когда всё происходит таким образом, это превращается в своего рода фарс.

Я знал, что есть VAR. Но не знаю, как они его используют. Может, на планшете судьи ничего и не было видно. Но было видно на больших экранах, где демонстрируют вид с разных ракурсов. И на втором повторе было чётко видно, что мяч отскочил дважды», — приводит слова Энди The Independent.

Журналист Стюарт Фрейзер, освещающий теннис в The Times, также назвал этот первый опыт неудачным. «Первая попытка применения технологии VAR в теннисе на турнирах «Большого шлема» оказалась неудачной. С планшета судьи не было доступа к видеозаписи, хотя повторы демонстрировались на больших экранах стадиона. Первоначальное решение оставлено в силе (и в любом случае это правильно)», — написал он в «Твиттере».

Болельщики в соцсетях тоже подвергли критике первый опыт применения новинки.

«Это доказывает, что VAR — дерьмо, где бы он ни применялся. В итоге Муте, запросивший челлендж, умолял судью просто принять решение, каким бы оно ни было», — написал один из них.

«Этот дебют VAR в теннисе на US Open — просто позор», — добавил другой.

***

Можно долго спорить о том, нужна система VAR в теннисе или нет. Аргументы, в принципе, остаются теми же, что и в футболе. Сторонники VAR утверждают, что система в состоянии искоренить любую несправедливость (ну ладно, почти любую). Они правы: действительно, что плохого в том, чтобы посмотреть повтор и определить, был там пенальти или нет? Другое дело, что в теннисе участников игры всего двое, а не 22, и они не вступают в непосредственный контакт друг с другом. И всё же: представьте себе, что момент, подобный тому, что был в матче Маррей — Муте, приключился где-нибудь в полуфинале мэйджора. Тут без VAR точно не обойтись!

Противники системы приводят иные аргументы. И они тоже правы! Во-первых, VAR способен до безобразия удлинить продолжительность игры. И если в футболе это ещё более-менее терпимо, так как там время встречи заранее задано определёнными рамками, то в теннисе ничего подобного нет — можно расправиться с соперником менее чем за час, а в другой раз и четырёх часов не хватит. Кроме того, бывают ситуации, в которых и VAR не позволяет ничего как следует рассмотреть и на основании увиденного принять решение. Не говоря уже о том, что может возникнуть эпизод, трактовать который можно по-разному. Хотя последнее всё же больше относится к футболу, а не к теннису — ввиду вышеупомянутой «контактности».

Как бы там ни было, джинн из бутылки уже выпущен. Поломка при первом «боевом» испытании — вовсе не нечто необычное, а, наоборот, вполне привычная вещь. Глядишь, через несколько лет теннис уже и представить себе нельзя будет без VAR — дескать, как же мы раньше без него жили?!