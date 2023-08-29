Здорово размялся! Медведев с «баранкой» быстро вынес соперника в первом матче на US Open

Во вторник, 29 августа, на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке проходят заключительные матчи первого круга. В борьбу вступил чемпион US Open 2021 года, третья ракетка мира Даниил Медведев, имеющий третий номер посева. Год назад Медведев не смог защитить титул. В 1/8 финала он в четырёх сетах проиграл австралийцу Нику Кирьосу. Североамериканские «Мастерсы» перед US Open россиянин провёл не лучшим образом: в Торонто он дошёл лишь до четвертьфинала, а в Цинциннати проиграл в третьем круге.

Несмотря на не слишком убедительные вводные, Даниил не унывал в преддверии турнира. Он так прямо и заявлял: мол, надо помешать Карлосу Алькарасу и Новаку Джоковичу устроить ещё один финал. «Алькарас и Джокович? Крутое противостояние. Но на каждом турнире цель всех остальных — воспрепятствовать им вновь встретиться друг с другом. Здорово для тенниса, что сейчас эти парни играют друг с другом. Это отличная история. Но, когда начнётся турнир, мы — имею в виду себя лично или кого-то другого — постараемся победить их и помешать им встретиться друг с другом», — говорил Медведев на пресс-конференции.

И ответил на вопрос, что в его игре было не так в последнее время: «Определённо подача. Прямо сейчас работаем над этим. Это сложный удар, так как порой всё решает незначительная разница. Это самый важный удар в теннисе. Подача не раз может тебя спасти. Можешь сыграть не лучший матч, но подача тебя спасёт. Заходишь на тай-брейк и начинаешь играть лучше… Такое не раз бывало со мной. Все проходят через это. Порой это длится всего неделю, а порой месяц, когда вдруг подаёшь чуть хуже».

Что говорили эксперты о Медведеве перед US Open

Звучали полярные мнения: одни предрекали Медведеву большие сложности, другие записывали его в фавориты турнира. В первой группе оказались четырёхкратная чемпионка ТБШ в парном разряде и в миксте Елена Веснина и заслуженный тренер России Виктор Янчук. «Джокович и Алькарас — главные фавориты на титул US Open. В этом сезоне именно они разыгрывали друг с другом все основные финалы. Это новое глобальное противостояние мужского тура! Для Дани US Open — счастливый турнир. Он всегда неплохо проводил американскую серию турниров. Будет очень сложно. Но Даниила точно не стоит списывать со счетов раньше времени!» — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

«Джокович и Алькарас — явные фавориты US Open. Эти два теннисиста находятся в превосходной форме! Не могу представить, что предстоящий «Шлем» выиграет кто-то другой. Медведев слегка выпадает, у него совсем мало шансов на победу. К сожалению, он находится не в лучшей своей форме. Сейчас он играет где-то только на половину своих возможностей. Он умеет отлично играть американскую серию, но год на год не приходится. Для того чтобы претендовать на титул US Open, нужно выйти на пик своей формы. Медведеву пока до этого далеко», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Даниил Медведев играет на «Мастерсе» в Торонто 2023 года Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

А вот финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков и пятая ракетка мира, трёхкратный финалист ТБШ Каспер Рууд высоко оценивали шансы Даниила. «Медведеву достался удобный соперник, он должен обыгрывать венгерского ветерана. В целом у него сетка неплохая, он находится в хорошей форме. И, я думаю, он может показать выдающийся результат», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

«Фавориты? У нас много игроков, которые хотят добиться успеха. Александр Зверев начинает набирать форму после прошлогодней травмы, он стал играть гораздо лучше. Нельзя сбрасывать со счетов Даниила Медведева, он уже выигрывал US Open. Алькарас и Джокович, конечно», — цитирует Рууда Eurosport.

А президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение, что нельзя говорить о спаде в игре Медведева. «Спада в их [Медведева и Андрея Рублёва] игре нет — это нормально перед US Open, ничего страшного. В принципе, может, и хорошо, что так получилось, учитывая сложность предстоящего турнира», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В соперники Медведеву по первому кругу жребий определил ветерана венгерского тенниса Аттилу Балажа — прежде они не играли друг с другом. 34-летний спортсмен выступает в профессионалах с 2006 года, но за всё это время ни разу не поднимался выше 76-й строчки в мировой классификации. И лишь раз смог выйти в финал турнира ATP, да и то потерпел неудачу, проиграв Душану Лайовичу в финале грунтового Умага-2019. А сейчас у Балажа и вовсе нет рейтинга. Из-за травм и плохих результатов на отдельных турнирах, где он всё-таки выступал, у него все очки сгорели. Так что в основную сетку US Open Аттила попал по защищённому рейтингу.

Аттила Балаж играет на Уимблдоне 2022 года Фото: Julian Finney/Getty Images

Балаж так и не смог оказать сколько-нибудь серьёзного сопротивления Медведеву. В первом сете венгр выиграл всего один гейм, да и тот на своей подаче. В остальном же россиянин доминировал на корте, сделав три брейка. Сильнее всего Аттила упирался в первом гейме, когда Даниил лишь с третьего брейк-пойнта смог взять его подачу. А в седьмом гейме он реализовал первый же сетбол на приёме — 6:1 всего за 27 минут. Статистика также красноречиво говорит о превосходстве Медведева в этой партии. Чемпион US Open 2021 года записал на свой счёт 14 виннерсов и всего одну невынужденную ошибку, а у его соперника эти показатели составили 6 и 10 соответственно.

Во втором сете «избиение младенцев» продолжилось. Как и в первой партии, Балаж сумел забрать только один гейм — и тоже на своей подаче. Небольшие проблемы у Медведева возникли разве что в пятом гейме, когда ему пришлось отыгрываться с 0:30 на своей подаче. Но Даниил не позволил оппоненту сделать брейк, затем впервые в матче под ноль взял чужую подачу, после чего подал на сет — 6:1 за 25 минут. В этой партии он также оказался лучше соперника как по активно выигранным очкам (12 против пяти), так и по невынужденным ошибкам (четыре против 10).

В третьем сете Медведев не стал сбавлять обороты и снял все вопросы о победителе. В этот отрезок наиболее упорное сопротивление со стороны Балажа исходило в третьем гейме; при этом венгр допустил две двойные ошибки. Россиянин смог тогда сделать брейк, но лишь с четвёртого брейк-пойнта. В пятом гейме Даниил в очередной раз взял подачу Аттилы, после чего подал на матч, повесив сопернику «баранку» — 6:1, 6:1, 6:0 всего за 1 час 16 минут. Медведев закончил встречу с восемью эйсами в активе.

Вот так Медведев выиграл свой первый матч на US Open — 2023. Во втором круге он сразится с победителем австралийского противостояния Макс Пёрселл — Кристофер О'Коннелл. Также сегодня свои поединки первого раунда проводят Карен Хачанов, Александр Шевченко и Андрей Рублёв, которые играют с Майклом Ммо, с Кэмероном Норри и с Артуром Казо соответственно.

US Open 2023 года завершится 10 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».