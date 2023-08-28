«Достало проигрывать инвалидам!» Злющий Бублик ругался матом в матче с чемпионом US Open

Мы разобрали, кому Александр «помогал» вернуться в карьеру в этом сезоне. Список действительно внушительный.

В понедельник, 28 августа, начался Открытый чемпионат США, последний турнир «Большого шлема» в сезоне. В одной из наиболее интересных встреч первого раунда сошлись бывший российский, а ныне казахстанский теннисист Александр Бублик и победитель US Open 2020 года австриец Доминик Тим, не оставляющий попыток вернуться на былой уровень после травм. Вообще, Бублик — милейшей души человек, когда события на корте развиваются так, как ему надо. Но когда что-то идёт не по плану — берегись!

Сегодня мы увидели очередное подтверждение этому. Бублик проиграл первый сет Тиму со счётом 3:6. А во второй партии при счёте 1:4 (0:40) не в свою пользу сорвался: «Меня ####### [достало], ### [блин], в карьеру возвращать всяких этих инвалидов».

Напомним, в данный момент Тим, бывшая третья ракетка мира, занимает лишь 81-ю позицию в рейтинге ATP. По итогам 2022 года австрийский теннисист вернулся в первую сотню мировой классификации, после того как выпал оттуда вследствие продолжительных проблем со здоровьем. По ходу возвращения в ATP-тур Доминик не избежал серии из 11 поражений подряд. Вот такой вот «инвалид» достался в соперники Александру!

Доминик Тим победил Александра Бублика в первом круге US Open — 2023 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Второй сет Бублик в итоге проиграл 2:6. Вскоре Александр не сдержался и выдал ещё одну гневную тираду: «Я не могу здесь играть, #####. Я не хочу сюда вообще приезжать. Я просто не могу здесь играть. Что я делаю не так? Он просто будет стоять и кидать. Ему даже ничего делать не надо, я всё равно ###### [проиграю]. Если я ###### [проиграю], то завтра домой уеду».

Видимо, Александру придётся сдержать своё обещание. Во всяком случае, матч с Тимом он проиграл, причём довольно быстро — 3:6, 2:6, 4:6 за 1 час 52 минуты.

При чём тут «инвалиды»?

Слова о том, что Александру надоело «возвращать в карьеру инвалидов», имеют под собой основания. В этом году он не раз проигрывал теннисистам, находящимся либо на закате карьеры, либо пытающимся обрести былую форму после травм. На старте сезона представитель Казахстана потерпел два чувствительных поражения от трёхкратного чемпиона ТБШ Стэна Вавринки, которому в марте исполнилось 38 лет. Один из этих матчей состоялся на United Cup, а второй — на «пятисотнике» в Роттердаме. Проиграл Бублик и Давиду Гоффену в Окленде в январе. Вообще же начало сезона явно не задалось у него: восемь поражений в восьми матчах!

Затем дела постепенно наладились. Но поражения от «инвалидов» никуда не делись. На «Мастерсе» в Монте-Карло Бублик в первом же круге уступил Александру Звереву, который из-за тяжёлой травмы ноги в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022 фактически пропустил вторую половину прошлого сезона. Наконец, не далее как месяц назад Александр в Вашингтоне проиграл 36-летнему (уже почти 37-летнему) Гаэлю Монфису, который давно уже не является стабильным участником тура.

Поражения Александра Бублика от «инвалидов» в сезоне-2023:

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».