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Даниил Медведев: жара на US Open — 2023, матч с Рублёвым, вызывал врача, смотреть фото с ингалятором

«Я три раза кричал «доктор»!» Адское пекло вмешалось в битву Медведев — Рублёв на US Open
Александр Насонов
«Я три раза кричал «доктор»!»
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Российское дерби выдалось по-настоящему жарким — во всех смыслах.

На Открытом чемпионате США состоялся наиболее ожидаемый российскими болельщиками матч. Сразу после жеребьёвки фанаты стали прикидывать, когда же по сетке могут сойтись Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Оказалось, в четвертьфинале. Даниил и Андрей не подвели, выиграли по четыре матча — и сошлись в очной встрече.

6 сентября в Нью-Йорке царила настоящая жара — более 30 градусов Цельсия. При этом на корте было ещё и душно — настолько, что Медведеву и Рублёву приходилось очень тяжело в физическом смысле. Даниил, выигравший первый сет 6:4, уже во втором сете, ведя 4:3 с брейком, вызвал врача — спортсмену понадобился ингалятор.

Даниил Медведев пользуется ингалятором в матче с Андреем Рублёвым на US Open — 2023

Даниил Медведев пользуется ингалятором в матче с Андреем Рублёвым на US Open — 2023

Фото: кадр из трансляции

В итоге Медведев довёл дело до победы во второй партии — 6:3. В третьем сете ему вновь понадобился медицинский перерыв — по той же причине. Не пошло игроку на пользу и недопонимание, приключившееся перед этим между ним и судьёй на вышке. Судья не понял, что Медведев вызывал на корт врача, а подумал, что россиянин требует воду, так как слова «doctor» и «water» созвучны. «Я же просил доктора. Доктор. Я сказал «доктор». Кричал «доктор». Три раза», — сказал Медведев судье.

Вообще же Даниил настолько измотался, что не выдержал и заявил: «Однажды игрок умрёт, и они увидят».

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Каждый переносит жару по-своему, и способа адаптироваться к ней, который годился бы для всех, наверное, не существует. Своими методами борьбы с высокими температурами поделилась вторая (а вскоре первая) ракетка мира Арина Соболенко, которая в своём четвертьфинале уверенно расправилась с Чжэн Циньвэнь.

По словам Соболенко, её секрет в том, что она готовилась к турниру в Майами, где ещё жарче, чем в Нью-Йорке. «Было жарко, но я готовилась во Флориде. А что может быть хуже Флориды? Ну, в июне и в июле, не всегда. Сегодня мне это помогло оставаться сильной и не слишком уставать из-за жары», — сказала она на пресс-конференции.

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А что же Медведев? А Медведев всё-таки дожал Рублёва — 6:4, 6:3, 6:4, победив с пятого матчбола. Игроки провели на корте 2 часа 48 минут. Свой полуфинал Даниил сыграет в пятницу — и очень хорошо, что четверг можно посвятить восстановительным процедурам.

US Open (м). 1/4 финала
06 сентября 2023, среда. 21:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		3 4
             
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

В полуфинале соперником Медведева станет победитель противостояния Карлос Алькарас (Испания, 1) — Александр Зверев (Германия, 12). Этот матч состоится в ночь с 6 на 7 сентября мск. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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