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Пекин-2023: сетки, результаты, расписание, как сыграли Мирра Андреева — Елена Рыбакина, Людмила Самсонова — Марта Костюк

Самсонова победила украинку — та не пожала руку. Мирра Андреева обидно уступила Рыбакиной
Александр Насонов
Пекин: Самсонова победила, а Мирра Андреева выбыла
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Людмила — в 1/4 финала Пекина. А чемпионка Уимблдона-2022, выиграв девять геймов подряд, оформила волевую победу над 16-летней россиянкой.

В среду, 4 октября, на турнире WTA-1000 в Пекине (Китай) состоялись первые матчи 1/8 финала. В числе участниц третьего круга оказались три российские теннисистки, и две из них, а именно Людмила Самсонова и Мирра Андреева, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, играли сегодня. У Самсоновой в соперницах оказалась украинка Марта Костюк. Во втором раунде они обе обыграли сеяных теннисисток: россиянка оказалась сильнее двукратной чемпионки Уимблдона Петры Квитовой (12) — 6:4, 7:5, а Костюк переиграла туниску Онс Жабер (7) — 7:6, 6:1.

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Первый сет прошёл при преимуществе Самсоновой, которая пыталась — и небезуспешно — диктовать условия сопернице. Россиянка в первом же гейме взяла чужую подачу, да и в третьем была близка к этому, но упустила два брейк-пойнта. А при 3:2 в пользу Людмилы начался парад брейков, который прекратился лишь в концовке партии. При 5:4 Самсонова смогла подать на сет — 6:4 за 41 минуту.

Во второй партии инициатива поначалу была на стороне Костюк. Из первых пяти геймов украинка забрала четыре, поведя 4:1 с брейком — при этом в третьем гейме она ушла с двух брейк-пойнтов. Затем Самсонова прибавила и, выиграв следующие три гейма, сравняла счёт — 4:4.

В напряжённейшем девятом гейме, в котором семь раз было «ровно», россиянка была неоднократно близка к тому, чтобы заработать право подавать на матч, но упустила все пять брейк-пойнтов, допуская ошибки в решающие моменты. В итоге девушки дошли до тай-брейка. Людмила вела 3:1, имея на один мини-брейк больше, но в дальнейшем стала ошибаться и проиграла — 7:6 (7:4) в пользу Марты за 1 час 14 минут.

Людмила Самсонова играет с Мартой Костюк на турнире WTA-1000 в Пекине в 2023 году

Людмила Самсонова играет с Мартой Костюк на турнире WTA-1000 в Пекине в 2023 году

Фото: Fred Lee/Getty Images

В третьем сете Костюк попыталась не останавливаться на достигнутом. В начале партии она повела 3:0 с двумя брейками. Самсонова упорно сопротивлялась на подаче, но не выдерживала напряжения. Первый гейм она отдала с пятого брейк-пойнта, третий — с третьего. Несмотря на обескураживающее начало решающего сета, Людмила сумела собраться и сразу же отыграла один брейк, а в восьмом гейме — и второй, в результате чего счёт стал 4:4, а потом и 5:5.

11-м гейм остался за Самсоновой, несмотря на две двойные ошибки в самом начале. А в 12-м гейме россиянка дожала украинку, использовав первый же матчбол на приёме, — 6:4, 6:7 (4:7), 7:5 за 2 часа 57 минут. Выиграв решающее очко, Людмила пошла к сетке, но, сообразив, что Марта не станет пожимать ей руку, направилась к судье на вышке, чтобы поблагодарить его за работу.

Пекин (ж). 3-й круг
04 октября 2023, среда. 09:20 МСК
Людмила Самсонова
22
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 7
4 		7 7 5
         
Марта Костюк
44
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

В четвертьфинале Самсонова сыграет с чемпионкой «Ролан Гаррос» 2017 года Еленой Остапенко (13), которая в своём матче третьего круга уверенно расправилась с четвёртой ракеткой мира Джессикой Пегулой (6:4, 6:2).

WTA-1000. Пекин-2023. Турнирная сетка

А закрывал программу дня матч 16-летней Андреевой, которая вышла на корт с чемпионкой Уимблдона 2022 года, пятой ракеткой мира Еленой Рыбакиной (5). Обе спортсменки уверенно преодолели барьер второго раунда: Андреева разгромила соотечественницу Анастасию Павлюченкову — 6:2, 6:1, а Рыбакина навесила «баранку» 36-летней немке Татьяне Марии — 7:5, 6:0.

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Андреева в первом же гейме взяла подачу Рыбакиной, и это задало тон всему сету. Мирра действовала активно, а Елена многовато ошибалась в игре на задней линии. После 1:0 соперницы забирали геймы на своей подаче, а при 4:2 Андреева сделала ещё один брейк, после чего подала на партию — 6:2 всего за 32 минуты.

В начале второго сета, в отличие от первой партии, Рыбакина смогла удержать подачу, уйдя с двух брейк-пойнтов. Но в пятом гейме Андреева всё же оформила третий брейк в этом матче, после чего под ноль взяла свой гейм — 4:2. А вот затем за дело взялась Елена, которая резко сократила количество ошибок. Сперва она взяла свою подачу, после чего, играя активно, впервые в этом матче добилась брейка — 4:4. На этом Рыбакина не остановилась и выиграла следующие два гейма, реализовав первый же сетбол на приёме в 10-м гейме, — 6:4 за 48 минут.

Мирра Андреева играет на турнире WTA-1000 в Пекине в 2023 году

Мирра Андреева играет на турнире WTA-1000 в Пекине в 2023 году

Фото: Fred Lee/Getty Images

Найдя свою игру, Рыбакина уже почти ничего не позволяла менее опытной сопернице. В первых четырёх геймах решающего сета она проиграла лишь очко. В пятом гейме Андреева прибавила, но упустила брейк-пойнт — 5:0 в пользу Елены. В шестом Мирра ушла с матчбола — таким образом, Рыбакина выиграла девять геймов подряд. Подавая на матч при 5:1, Елена спаслась с брейк-пойнта, а затем реализовала второй матчбол (третий в матче), закончив эйсом (всего их у неё оказалось 10) — 2:6, 6:4, 6:1 за 1 час 51 минуту.

Вот так Андреева, 60-я ракетка мира, не смогла впервые в карьере обыграть теннисистку, входящую в первую десятку мирового рейтинга. Тем не менее Мирра благодаря своему выступлению на «тысячнике» поднимется на 49-е место в рейтинге WTA, побив свой личный рекорд (57-я строчка). Рыбакина же в четвертьфинале сыграет либо с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, либо с итальянкой Ясмине Паолини.

Пекин (ж). 3-й круг
04 октября 2023, среда. 13:55 МСК
Мирра Андреева
60
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 1
2 		6 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Кроме того, вторая ракетка мира Ига Свёнтек разгромила соотечественницу Магду Линетт — 6:1, 6:1.

Пекин (ж). 3-й круг
04 октября 2023, среда. 12:30 МСК
Магда Линетт
25
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Ига Свёнтек
2
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек

Оставшиеся матчи третьего круга, в том числе встреча Вероника Кудерметова (Россия, 16) — Кори Гауфф (США, 3), пройдут завтра, 5 октября. Турнир закончится в воскресенье, 8 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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