Скандальная украинка проиграла и не пожала руку россиянке. А Мирра Андреева взяла дерби

Во вторник, 3 октября, на турнире WTA-1000 в Пекине проходят матчи второго раунда. Сегодня на корт выходили сразу пять россиянок, а именно 11-й номер посева Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова (16), Анна Блинкова, Мирра Андреева (Q) и Анастасия Павлюченкова (SR). Причём последние две устроили российское дерби. Теперь обо всём по порядку.

Первой свой матч закончила Блинкова. В соперницах у неё была четвёртая ракетка мира Джессика Пегула (4), которая благодаря отличным результатам на минувшей неделе (выход в финал Токио) получила так называемый performance bye и потому отдыхала в первом круге. В первом сете россиянка смогла навязать борьбу сопернице. Анна начала с брейка под ноль, но в шестом гейме американка восстановила равновесие — 3:3. Затем теннисистки обменялись брейками (4:4), а в 10-м гейме Блинкова, подавая, ушла с тройного сетбола, а потом спасла ещё один — 5:5. Дело дошло до тай-брейка, в котором Анна оказалась сильнее Джессики — 7:2.

К сожалению, на этом успехи Блинковой в матче закончились. Следующие два сета остались за Пегулой, одержавшей волевую победу. Американка регулярно делала брейки, а россиянка на протяжении двух этих партий всего дважды выходила на брейк-пойнт, но упустила оба шанса. Окончательный счёт матча, продолжавшегося чуть более двух часов, — 6:7 (2:7), 6:2, 6:1 в пользу Пегулы.

Касаткина сражалась с 22-летней китаянкой Синьюй Ван, 37-й ракеткой мира. В первом сете у теннисисток не лучшим образом работала подача. Особенно это касается россиянки — китаянка в каждом гейме выходила на брейк-пойнты. Тем не менее первый брейк удался Дарье — 3:1. Однако вскоре её соперница восстановила равновесие, а потом и вовсе перехватила инициативу. Сделав третий брейк при 4:4, Синьюй Ван затем подала на сет — 6:4.

Вторую партию китаянка выиграла с более весомым преимуществом. На старте она повела 2:0, уйдя с брейк-пойнта во втором гейме, после чего без особых проблем держала подачу. При счёте 4:2 Синьюй Ван ещё раз взяла чужую подачу, после чего, реализовав третий матчбол, подала на матч — 6:4, 6:2 за 1 час 27 минут.

Кудерметова играла с украинкой Лесей Цуренко, чьи скандальные слова в преддверии игры с россиянкой вызвали массу обсуждений.

Начало встречи осталось за Цуренко. В первом гейме украинка ушла с брейк-пойнта, а во втором взяла чужую подачу — 2:0. После этого включилась Кудерметова. Россиянка смогла сделать обратный брейк, а потом под ноль забрала свой гейм — 2:2. Тем не менее сет выиграла Леся — слишком уж часто ошибалась Вероника. В шестом гейме Цуренко удалось сделать брейк под ноль, после чего счёт стал 4:2 в её пользу. При 5:3 украинка уверенно подала на сет — 6:3 за 42 минуты.

Во второй партии Кудерметова быстро повела 3:0 с брейком, записав на свой счёт три эйса в третьем гейме. Но после этого игру пришлось прервать из-за дождя — ненадолго, буквально на десять минут. Следом россиянка сделала ещё один брейк — 4:0. И после этого дождь полил уже серьёзно. Вторая пауза длилась больше часа. Но и это не помешало Веронике, которая всю партию успешно атаковала и агрессивно действовала на приёме, выиграть сет, причём с «баранкой». У Цуренко за всю партию не было ни единого брейк-пойнта.

Вероника Кудерметова играет на турнире в Токио в 2023 году Фото: Koji Watanabe/Getty Images

В третьем, решающем сете Кудерметова продолжила победную поступь. В первом гейме она спасла два брейк-пойнта, а затем взяла подачу соперницы — 2:0. У Цуренко окончательно расклеилась игра, и в итоге россиянка повесила украинке и вторую «баранку» — 3:6, 6:0, 6:0 за 1 час 45 минут. Причём последние две партии заняли в общей сложности всего час.

Сразу после матча Цуренко подошла к судье на вышке, пожала ей руку и прошла мимо Кудерметовой. Вероника, в свою очередь, пожала руку арбитру.

В третьем круге Кудерметова сыграет с действующей чемпионкой US Open, третьей ракеткой мира Кори Гауфф, чей матч второго раунда с хорваткой Петрой Мартич прошёл в напряжённой борьбе — 7:5, 5:7, 7:6 (7:2).

А 16-летняя Андреева и Павлюченкова, которая вдвое старше, определяли, кто будет представлять Россию в третьем круге. В первом сете Мирра доминировала на корте, а Анастасия, напротив, часто ошибалась. Из первых шести геймов Андреева выиграла пять. Проблемы у неё были разве что в восьмом гейме, когда она при 5:2 подавала на сет. Но Мирра сумела спасти двойной брейк-пойнт, а потом реализовала первый же сетбол — 6:2 за 30 минут.

Во второй партии теннисистки взяли по гейму на подаче, а затем Андреева вновь принялась доминировать и забрала в итоге шесть геймов подряд. В шестом гейме, правда, ей пришлось спасать брейк-пойнт, но она и с этим справилась — 5:1. А в седьмом гейме Мирра воспользовалась первым же матчболом на приёме — 6:2, 6:1 всего за 1 час 4 минуты.

В третьем круге Андреева сыграет с победительницей противостояния Татьяна Мария (Германия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 5).

Наконец, нельзя обойти вниманием тяжёлую победу лидера рейтинга WTA Арины Соболенко над 56-й ракеткой мира Кэйти Бултер из Великобритании, пробившейся в основную сетку через квалификацию. Первый брейк в матче сделала Бултер, несмотря на то что Соболенко до этого регулярно теряла брейк-пойнты — особенно в четвёртом гейме, аж шесть штук. При 5:4 британка не подала на сет — Соболенко вернула брейк и сравняла счёт. А в 11-м гейме Арина спасла целых восемь брейк-пойнтов! После чего реализовала первый же сетбол на приёме — 7:5 за 1 час 18 минут.

Не менее сложной выдалась и вторая партия. Как и в первом сете, Бултер не смогла подать на партию при 5:4. А на тай-брейке Соболенко своего уже не упустила. Как результат, 7:5, 7:6 (7:2) в пользу Соболенко за 2 часа 33 минуты.

В третьем круге Арина Соболенко сыграет с итальянкой Ясмине Паолини.

«Тысячник» в Пекине закончится 8 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».