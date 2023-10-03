«Это недопустимо». Лучшие теннисистки мира возмущены скандальным правилом

Когда в турнирной сетке присутствуют 32, 64, 128 участников — в общем, любая целая степень двойки, — вопрос, который мы рассматриваем в этом материале, вообще не возникает. В таких случаях очевидно, что каждому теннисисту/теннисистке необходимо провести равное количество матчей, чтобы выиграть турнир. Но что бывает, если участников, скажем, 28, 56 или 96? Некоторые спортсмены пропускают первый круг, получая так называемый bye.

Обычно bye достаётся лидерам рейтинга. И это справедливо. Но на последних турнирах WTA решила применить правило performance bye, в соответствии с которым отдых в первом круге получают не лидеры мирового рейтинга, а спортсменки, успешнее других выступившие на предыдущей неделе.

Такой подход тоже имеет право на жизнь — особенно в тех случаях, если теннисисткам приходится совершать половину кругосветки, чтобы попасть на турнир, проходящий в другой части земного шара. Но вот пятой ракетке мира Елене Рыбакиной не понравилось правило performance bye — настолько, что на минувшей неделе она снялась с турнира в Токио. Тогда bye получили первая сеяная Ига Свёнтек и Джессика Пегула (2), а performance bye — Мария Саккари (4) и Каролин Гарсия (5). А Рыбакину (3) обошли вниманием.

«Performance bye. Спасибо вам за изменения правил в последний момент. WTA, отличные решения, как всегда», — написала Елена в своих соцсетях.

«Как игрок я хочу оставлять на корте всю себя, но в данный момент моё тело не готово к этому. Я решила прислушаться к своему организму, поэтому снялась с турнира. Я люблю Японию, здесь такие уникальные фанаты, поэтому такое решение далось мне нелегко. Что касается проблем с WTA – это ещё одна тема, по которой у меня есть сомнения, я буду чётко выражать их в будущем. Спасибо болельщикам за поддержку, я это очень ценю!» — добавила она позднее.

Рыбакину поддержала четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира в парном разряде, австралийская теннисистка Ренне Стаббс. «На сто процентов согласна с Рыбакиной. Они заранее строят график турнира. Они в курсе всех рисков. Сеяные не должны страдать только из-за того, что не играли на турнире неделей ранее», — написала она в своих социальных сетях.

Высказался и Стефано Вуков, тренер Рыбакиной. «Просто чтобы прояснить ситуацию: нет никаких внятных объяснений, что такое performance bye. Что это значит? Дают ли турниры bye, чтобы помочь игрокам выступить? Или они обнуляют заработанный рейтинг? И не является ли рейтинг сам по себе показателем эффективности?

В прошлом году мы прилетели в Японию спустя два дня после финала в Европе (турнира в Портороже. – Прим. «Чемпионата»), но bye не увидели. То же самое будет между Токио и Пекином. Будут вручены четыре bye. Большинство игроков уже прошли в восьмёрку (на Итоговый турнир WTA), так зачем им соревноваться до Канкуна?

Причина в том, что большинство турниров являются обязательными, на игроков накладывают штрафы, если они в них не участвуют. Игроки всегда платят за последствия. Система не работает, маркетинг ужасен. Нам нужна прозрачность. Все игроки должны понимать, что происходит. Перестаньте обвинять игроков в ошибках, допущенных самой системой», — написал Вуков в своих социальных сетях.

Елена Рыбакина Фото: Mike Stobe/Getty Images

Заступилась за Рыбакину и российская теннисистка Анастасия Потапова. «Правильно сделала. Невыносимо, как в туре каждую неделю меняются правила. Это невозможно.

Performance bye — это что-то непонятное, извините. В 2022 году я летела из Клуж-Напоки в Гвадалахару 37 часов и прилетела в день матча, так что пришлось сразу идти из зала на корт при высоте 1600 м. Мне никто performance bye не давал, хотя я добиралась, по-моему, с полуфинала. Некоторые решения мне непонятны со стороны коллег WTA: почему performance bye дали Каролин Гарсии, а не Софье Кенин? Такое ощущение, что иногда они делают жизнь спортсменов труднее, хотя их задача совершенно противоположная. Как можно сделать сначала Гвадалахару, а следующим турниром Токио? Туда лететь минимум 30 часов», — сказала она в интервью «Чемпионату».

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А на «тысячнике» в Пекине тема вышла на новый виток. Performance bye получили Джессика Пегула (4), Мария Саккари (6), Вероника Кудерметова (16) и даже Анастасия Павлюченкова, которая вообще не является сеяной. В то же время Арина Соболенко (1), Ига Свёнтек (2), не говоря уже об остальных, на общих основаниях выступали в первом круге.

«Все были в курсе, потому что нам перед этим прислали письмо по почте, но я не поняла это правило. И до сих пор не понимаю. Игроки с bye, дошедшие до полуфинала на турнире более низкой категории, напрямую выходят во второй круг «тысячника». Я этого не понимаю. Мне кажется, это право нужно заслужить стабильной игрой, а не только успешным выступлением на одном турнире.

Я рада за игроков, получивших такую возможность, но считаю, что это недопустимо. Надеюсь, в будущем это не повторится. Можно было бы понять, если бы на WTA-1000 в Пекине дали такую возможность за WTA-1000 в Гвадалахаре, но не за турнир WTA-500», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

А вот Свёнтек высказалась более обтекаемо. «Я особо не говорила об этом правиле, поскольку для меня это первые турниры, на которых происходят подобные вещи, хотя я уже довольно давно в туре. Мне это кажется разумным: у меня были турниры, в которых я заходила очень далеко, и знаю, что значит спешить на следующий турнир, не имея времени на отдых и подготовку.

Я думаю, что правило хорошее, оно имеет смысл. Но при этом поразительно видеть, что у некоторых фаворитов нет bye. Знаю, что произошло какое-то недоразумение, небольшой скандал. Но я просто хочу сосредоточиться на своём теннисе», — сказала она на пресс-конференции.

А как вы считаете, нужен ли в теннисе performance bye? Пишите в комментариях!