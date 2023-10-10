Джокович жёстко принизил юного американца. Тот блестящим жестом ответил Новаку в Шанхае

Один из самых запоминающихся околотеннисных моментов US Open – 2023 случился в полуфинале, когда Новак Джокович после победы над Беном Шелтоном скопировал знаменитое празднование соперника с имитированием приёма телефонного звонка.

Кому-то жест Новака показался проявлением неуважения к Шелтону, в частности отцу и тренеру американского теннисиста Брайану Шелтону. Однако нашлось немало фанатов, которые поддержали Джоковича и считали, что серб хоть и жёстко, но по делу проучил на тот момент 20-летнего Бена за надменность.

Сам Шелтон не стал обвинять Джоковича и заявил, что копирование его празднования 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» является признаком лести. Жест Бена на самом деле очень неоднозначный. В нём действительно просматривается определённое неуважение к соперникам. Вряд ли найдётся теннисист, который обрадуется такому празднованию Шелтона сразу после поражения от него.

С другой стороны, жест Бена очень оригинальный. В сентябре его повторяли итальянцы Лоренцо Музетти и Фабио Фоньини, но были и более знаменитые последователи – звёздные футболисты Шарль Де Кетеларе («Аталанта»), Душан Влахович («Ювентус») и Ашраф Хакими («ПСЖ»). Хакими прославился больше всех, поскольку скопировал празднование Шелтона после гола в ворота «Боруссии» в Лиге чемпионов – самом престижном футбольном турнире мира. И это не говоря уже о многочисленных малоизвестных представителях других видов спорта, которые тоже повторяли действия Шелтона и тегали его в соцсетях. Празднование Бена, без преувеличения, стало вирусным и распространилось по всей планете.

Футболист «ПСЖ» Ашраф Хакими повторяет празднование Бена Шелтона Фото: Ibrahim Ezzat/Getty Images

Что касается самого Шелтона, то он сделал определённые выводы, услышав немало критики в свой адрес. После US Open американец снялся в фотосессии для GQ и дал интервью знаменитому журналу, в котором отметил необходимость избегать эгоцентризма и не зазнаваться.

«Не буду врать, время от времени я читаю соцсети. Они меня заряжают, помогают играть гораздо лучше, когда мне хочется доказать, что люди были неправы. Любая мелочь, которую ты делаешь, даже если она не выходит за рамки – не стоит ругаться или ломать ракетки, – в теннисе воспринимается в штыки. Если я выиграю важное очко и буду кричать, люди скажут в духе: «Он слишком активно празднует. Он вышел за рамки. Будь скромнее». Теннисистам легко стать эгоцентричными, потому что в туре всё ориентировано на нас. Нас возводят на пьедестал, и легко поверить, что всё делается только для тебя и весь мир вращается вокруг тебя, но это не так», — заявил Шелтон.

После US Open Шелтон помог Миру обыграть Европу на Кубке Лэйвера. В паре с соотечественником Фрэнсисом Тиафо он добыл решающую победу для своей команды. По ходу турнира не обошлось без знаменитого празднования, но его жест в шутку повторяли и другие коллеги-игроки. Кубок Лэйвера – во многом выставочное соревнование. где теннисисты хоть и стараются добыть результат, но на кону не стоят очки рейтинга ATP, поэтому каждый просто играет в своё удовольствие.

Бен Шелтон поднимает трофей Кубка Лэйвера Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Мастерс» в Шанхае – первый серьёзный турнир для американца после US Open. На нём Бен успел обыграть испанца Хауме Мунара (6:4, 6:4) и россиянина Романа Сафиуллина (3:6, 6:3, 6:4). После побед Шелтон просто шёл к сетке и пожимал руку соперникам, никакого празднования с изображением телефонной трубки не было. Тем не менее журналисты продолжают донимать его вопросами по поводу знаменитого жеста.

«Вы видели, как это делали Новак Джокович, Лоренцо Музетти и Фабио Фоньини. Ребята на Кубке Лэйвера делали это каждый раз, когда я в эффектном стиле выигрывал очки. Моё празднование даже вышло за рамки того вида спорта, который я представляю. Я видел празднование футболиста Хакими. Меня постоянно отмечают в социальных сетях. Представители разных видов спорта выигрывают матчи и тоже «вешают трубку». Для меня это довольно забавно», — утверждает Шелтон.

Приятно, что американский теннисист не стал поддерживать слова своего отца Брайана, который после US Open обвинил Джоковича в самолюбовании, а также в намерении высмеять и унизить его сына. Для Бена ситуация выглядит куда проще – он считает её забавной и весёлой. Более того, из-за поднятой шумихи молодой спортсмен понял, что с точки зрения соперников его жест выглядит не очень приятным, поэтому перестал его использовать в Шанхае.

Во время US Open Шелтона сравнивали с австралийским теннисистом Ником Кирьосом. Обоих называли эпатажными. Это действительно правда, но есть важное отличие. Эпатаж Кирьоса переходит в чрезмерную токсичность и скандальность, в то время как в случае Бена наблюдается абсолютно противоположная ситуация. Американец не разжигает конфликты, а переводит неоднозначные моменты в позитивное русло.

Шелтон не затаил обиды на Джоковича, но дерзкий молодой парень всё равно должен был как-то ему ответить. Бен придумал максимально достойный способ на «Мастерсе» в Шанхае. На этом турнире Шелтон решил сыграть не только в одиночном, но и в парном разряде. В 1/16 финала Бен и поляк Хуберт Хуркач уступили британцу Кэмерону Норри и австралийцу Ринки Хидзикате (5:7, 7:5, 6:10). В Шанхае шёл дождь, который ненадолго прерывал матчи утренней программы, включая парный с участием Шелтона и Хуркача. Когда на корт обрушился ливень, Бен пригласил под свой зонтик смущённую девушку-болбоя.

Бен Шелтон прикрыл зонтом девушку-болбоя на «Мастерсе» в Шанхае Фото: Кадр из трансляции

Хороший поступок Шелтона, но не совсем уж типичный для тенниса. Тот же Хуркач так не сделал. Хорошо, хоть забрал зонтик у юной китаянки и сам держал его – до предложения Бена девушка-болбой делала это за поляка. Последний запоминающийся подобный случай случился на «Ролан Гаррос» — 2014, когда Новак Джокович точно так же поделился своим зонтиком с болбоем.

Многие аккаунты в соцсетях сразу же заметили сходство. Конечно, Шелтон мог предложить болбою укрыться от дождя исходя из корректности, но в этой ситуации наверняка не всё так просто. Можно не сомневаться, что после US Open Бен изучал биографию Джоковича на предмет наличия добрых поступков, чтобы повторить их в подходящий момент. Дождь в Шанхае предоставил ему такую возможность. Примечательно, что случилось это 9 октября, в день 21-летия Шелтона.

Новак Джокович защитил болбоя от дождя на «Ролан Гаррос» — 2014 Фото: Кадр из трансляции

Бена можно только похвалить за благородство и находчивость. Он скопировал поступок Джоковича с очень важным отличием. Новак повторял неоднозначный и вызывающий жест Шелтона, в то время как Бен копировал исключительно положительные действия легенды тенниса. Ответ более чем достойный.

36-летний Джокович пропускает серию азиатских турниров. Жаль, что он не сможет встретиться с Шелтоном в том же Шанхае. Было бы очень интересно посмотреть на ответ серба, но придётся какое-то время подождать их следующего поединка.

В воскресенье Шелтон после победы над Сафиуллиным в шутку заявил, что в понедельник во время парного матча надеется получить в качестве подарка от своего друга Хуркача праздничный торт прямо на корте. Конечно, Хуберт не стал тащить кондитерское изделие на площадку, но они наверняка как следует отпраздновали день рождения Бена вместе после игры.

Главное, чтобы Шелтон не слишком увлёкся. 10 октября его ждёт важнейший матч 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае с четвёртой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Отличный тест на зрелость для молодого американца, который пришёл в тур чуть более года назад, но уже успел добраться до четвертьфинала Australian Open, полуфинала US Open, ворваться в топ-20 рейтинга ATP и привлечь к себе немалое внимание публики благодаря яркому поведению и необычайной харизме.