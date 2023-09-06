«Хочу, чтобы у соперников дрожали колени». Даст ли бой Джоковичу главная сенсация US Open

В этом году исполняется ровно 20 лет с последней победы представителя США на «Шлемах» – тогда удача и мастерство помогли обладателю одной из самых сильных подач в истории тенниса Энди Роддику выиграть US Open. В какой-то степени символично, что сегодня за ожидания американской публики отвечает не менее талантливый «подаван» ростом 193 см и главная сенсация турнира Бен Шелтон. 20-летний левша с афроамериканскими корнями по линии отца дебютировал на «Шлемах» лишь на US Open — 2022 и уже на Australian Open — 2023 продемонстрировал потрясающий результат: взлетел в 1/4 финала, а теперь находится в двух шагах от выигрыша мэйджора в Нью-Йорке.

Что особенно привлекает американцев в игре Шелтона, так это его непосредственное и расслабленное поведение на корте. В отличие от хмурых соперников с лицами как у роботов, Бен играет с неизменной улыбкой, наслаждается игрой. И особенно ловит кайф от своей смертоносной подачи. На этом турнире в матче с Томми Полом парень из Атланты дважды (!) подал со скоростью 240 км/ч – это всего на четыре километра меньше, чем у мирового рекордсмена Роддика. Ещё один символизм: Шелтон – самый молодой американец, дошедший до полуфинала US Open, после Роддика.

Отец Шелтона использовал стратегию развития папы сестёр Уильямс

К Шелтону сейчас приковано так же много внимания, как и к Алькарасу в прошлом сезоне, и главный вопрос заключается в том, сумеет ли талант оправдать надежды? Справиться с огромным давлением Карлосу помогло отношение к теннису как к игре, а не исключительно заточенность на результат. Это было особенно видно в финале Цинциннати против Джоковича – даже на матчболах испанец не паниковал, играл раскованно, но при этом не терял концентрацию. Шелтон по этим характеристикам очень похож на главного таланта своего поколения, с той разницей, что у Бена ещё больше страсти и огня, а его путь на вершину не совсем обычен.

В детстве Бен выбирал между теннисом и американским футболом Фото: из личного архива Бена Шелтона

До 12 лет парень всерьёз увлекался американским футболом, играл за школьную команду, а теннису посвящал лишь несколько часов в неделю. Поворотным моментом стала поездка на турнир во Флориду. «Я не хотел ехать, но папа настоял. Сказал, что могу вообще не брать ракетку после этого, и я согласился. Не знаю, что произошло, но я выиграл главный кубок, и самое главное — ощутил сумасшедшее наслаждение от игры. Невероятные эмоции!» – признался Бен.

В 1990-х Брайан Шелтон неплохо зарекомендовал себя на уровне ATP – его лучшим результатом стало 55-е место в рейтинге. Добиться большего Шелтону-старшему помешала травма плеча, и он сосредоточился на преподавательской деятельности: тренировал женщин в Технологическом институте Джорджии, а когда Бен подрос, стал его личным тренером. Помимо опыта выступлений на высоком уровне, прокачивать сына Брайану помогает диплом психолога. Благодаря этому он грамотно расчертил карьеру сына, и его подход чем-то напоминает стратегию папы сестёр Уильямс, Ричарда.

В фильме «Король Ричард», посвящённом становлению великих чемпионок, рассказывается, что отец запрещал девочкам участвовать в больших турнирах до того, как им исполнилось 16 лет. Главная цель таких ограничений – не допустить психологического выгорания игрока, чтобы в нужный момент выпустить всю накопленную энергию. Именно по этой причине Шелтон никогда не принимал участие даже в юниорских «Шлемах» и впервые сыграл за пределами США только в 2023 году. И сразу добрался до четвертьфинала Мельбурна!

Постепенное созревание игрока является также и мерой предосторожности. Всем известна история американского вундеркинда Дженнифер Каприати, которая начала профессиональную карьеру в 13 (!) лет и в первый же сезон установила множество рекордов, многие из которых не побиты до сих пор. В 14 лет и семь месяцев она вошла в топ-10, в 16 стала олимпийской чемпионкой. А потом у девушки начались огромные психологические проблемы: она курила травку и воровала в магазинах.

За сумасшедшую мощь получил прозвище Скала, в университете учится на финансиста

Неудивительно, что полтора года назад Бен начал сезон лишь на 572-й строчке рейтинга ATP, а после геройств на US Open – 2023 гарантированно войдёт в топ-20. Если не снизит обороты и продолжит феерить, то ещё до конца сезона может покорить топ-10 и стать лишь четвёртым темнокожим американцем, кому это удавалось после Артура Эша, Джеймса Блэйка и Фрэнсиса Тиафо. Финалисту Уимблдона-1996 Маливаю Вашингтону для покорения этой вершины не хватило всего одной строчки. «Шлем» из этих ребят покорялся только великому Эшу, почему бы и Шелтону не замахнуться?

В 2021 году Шелтон стал чемпионом Университета Флориды Фото: из личного архива Бена Шелтона

«Я просто парень из колледжа, который развлекается, – признаётся Бен. – Не придаю слишком большого значения своим матчам и результатам. Я сосредоточен и хочу сделать всё, что в моих силах, но для меня это не вопрос категории «сделай или умри». Я до сих пор с иронией отношусь к прозвищу, которое ко мне приклеилось пару лет назад – Студент. Правда, в последнее время я всё чаще слышу, как ко мне обращаются Мистер Скала. О, это мне нравится гораздо больше!»

В этом году теннисную карьеру на US Open завершил рекордсмен по количеству эйсов Джон Иснер. На счету американца 14 471 подача навылет, а могло быть ещё больше, и в этом есть очередная скрытая отсылка к Шелтону, ведь Джон тоже воспитанник студенческого тенниса и стал профессионалом только в 22 года. Сейчас Бен успешно совмещает бурно развивающуюся теннисную карьеру с дистанционным обучением в Университете Флориды. «Я учусь в более медленном темпе, чем когда занимался в школе полный рабочий день. Мне это нравится. Хочу получить степень по специальности «Финансы», – думает о будущем Бен.

Как и у Алькараса, у Скалы нет кумиров. Американец утверждает – единственное, что ему нравится, так это бэкхенд Надаля, над которым он усердно работает. Своим слабым местом Шелтон считает приём – утверждает, что этот элемент страдает от желания как можно сильнее и эффективнее вмазать по мячу. Папа умоляет сына действовать на корте рациональнее, держать эмоции под контролем, но это не всегда получается. «Если Бен исполнил красивый и сложный удар, то в следующем розыгрыше будет пробовать действовать так же агрессивно. Я же говорю ему успокоиться и остыть. К счастью, в последнее время он начал прислушиваться и понимать, что в теннисе во всём важен баланс», – отмечает Брайан Шелтон.

Сын и отец Шелтоны Фото: Steve Woltmann/Getty Images

Планирует уничтожать соперников, как Федерер

Американцу нравится внимание публики – большие арены его раскрепощают и заряжают особой энергетикой. Бен удивляется такой своей реакции, ведь в повседневной жизни он сторонится шумной толпы. «Я люблю узкий круг друзей. В колледже очень редко посещал вечеринки, разные тусовки. Я даже на концерте не был ни разу – не заходит!» – откровенничает улыбчивый американец.

Любимое место теннисиста вне корта – спортзал. Ему нравится работать над телом, и иногда он даже жалеет, что не попробовал себя на высоком уровне в американском футболе. И всё же главная ставка в жизни у Бена – на теннис. Он ещё в прошлом сезоне на ужине USTA громогласно заявил о готовности выиграть «Шлем» – тогда его старшие друзья Тиафо и Кристофер Юбэнкс едва сдержались, чтобы не рассмеяться. Но сегодня уже всем понятно, что Шелтон настроен серьёзно.

Бен играет в настольный теннис с Роджером Федерером Фото: из личного архива Бена Шелтона

«Я стараюсь быть уникальным в своём стиле игры и делать то, чего не делают другие игроки. Помню, как смотрел лет 10 назад US Open и видел, как Федерер уничтожал соперников. Он вселял в каждого из них вселенский ужас. Я хочу быть таким же – теннисистом, при игре с которым у противников дрожат колени», – грозит американец. Очень хочется верить, что в самое ближайшее время его мечты сбудутся и в теннисе появится достойный оппонент Алькарасу. И в этом кроется ещё один символизм, как в противостоянии левши Надаля и правши Федерера.