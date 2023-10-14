«Он не заслужил такого обращения». Джокович мощно вступился за «теннисного стукача»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович – суперзвезда и легенда тенниса. 36-летний Джокович достиг немыслимых высот в своём виде спорта, заработал более $ 175 млн одних только призовых на турнирах. Если кто-то из теннисистов и мог бы позволить себе немного высокомерия, то это в первую очередь Новак.

Тем не менее Джокович не забывает, что в мире есть множество куда менее успешных игроков, у которых хватает трудностей в жизни. Теннисистам за пределами топ-100 не так уж просто обеспечить своё финансовое благополучие из-за неспособности достичь серьёзных результатов на крупных турнирах, а призовые на различных «челленджерах» или «фьючерсах» едва покрывают расходы на переезды и оплату труда команды.

Три года назад Джокович основал и возглавил Ассоциацию профессиональных теннисистов (PTPA), призванную защищать интересы всех игроков, в первую очередь малоизвестных. Одно из главных недавних достижений организации – внедрение политики минимальной зарплаты в ATP. По её условиям со следующего сезона 101–175-е ракетки мира получат $ 150 тыс. гарантированных выплат в придачу к призовым за год, 176–250-е – $ 75 тыс.

Джоковича можно смело назвать настоящим героем для неименитых теннисистов. На прошлой неделе большой резонанс произвело интервью 236-й ракетки мира аргентинца Марко Трунгеллити, похвалившего Новака и его заместителя в PTPA канадца Вашека Поспишила, при этом принизив легендарных Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, которые не были замечены в борьбе за интересы игроков со скромными достижениями.

«Кому-то это не понравится, но Роджер Федерер и Рафаэль Надаль всегда молчали. Они причастны к тому, что система настолько плохая – потому что они ни разу не открыли рот и не поборолись за права игроков. Если они что-то и делали, то внутри системы, и это ничего не меняло. Только в этом году призовые на челленджерах немного изменились – но они всё равно позорные. А ведь мы якобы пережили золотую эпоху в истории тенниса.

Они причастны к тому, что только 80–100 человек могут зарабатывать на жизнь теннисом. И это всегда меня беспокоило и продолжит беспокоить. Как игроки они очень хорошие, но как люди они мне не нравятся – потому что не пытались изменить систему для всех. А Новак Джокович и Вашек Поспишил сейчас это делают. Хотя работа с PTPA отнимает время и силы. Я встретил Новака на US Open и поблагодарил его за то, что он делает для игроков», — заявил Трунгеллити.

Марко Трунгеллити Фото: Mackenzie Sweetnam/Getty Images

Джокович читал высказывания Трунгеллити и уделил им особое внимание в недавнем интервью сербскому изданию Blic. Известную теннисную журналистку Ану Митрич это сильно удивило, о чём она написала в соцсетях по итогам беседы с Новаком.

У многих любителей тенниса возникнет как минимум пара вопросов после прочтения этих слов Новака. Во-первых, кто такой Карлос Гомес? Это бывший испанский теннисист, который занимал максимум 268-е место в рейтинге ATP. Сейчас 33-летний Гомес входит в команду Джоковича и является его спарринг-партнёром.

Очень показательный момент в плане отношения Новака к малоизвестным игрокам. Серб взял к себе на работу теннисиста, который даже близко не хватал звёзд с неба. Похвальная инициатива, которая мотивирует действующих игроков уровня того же Гомеса.

Карлос Гомес и Новак Джокович Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Во-вторых, что за «ситуация Трунгеллити»? Не все знают, что Марко Трунгеллити является едва ли не главным непризнанным героем профессионального тенниса последних лет. В 2015 году к Трунгеллити обратились некие люди и сказали ему, что он может заработать $ 50–100 тыс. за участие в договорном матче ATP-тура, до $ 10 тыс. – на челленджере и $ 2–3 тыс. – на фьючерсе.

Марко отказал злоумышленникам и сообщил об инциденте в офис Tennis Integrity Unit – организации, которая борется с коррупцией в теннисе. Началось расследование, в результате которого в начале 2018 года были дисквалифицированы аргентинцы Николас Киккер, Патрисио Эрас и Федерико Кория. Киккер и Эрас получили отстранение на три года. Кория отделался двумя месяцами без игры – он не участвовал в чём-то мутном, но не сообщил о разговоре с бандитами.

Смелый поступок Марко Трунгеллити не получил должного признания. Жизнь теннисиста в буквальном смысле перевернулась с ног на голову. Он вместе с женой, ребёнком и родителями был вынужден бежать из Буэнос-Айреса и вообще покинуть Аргентину из-за постоянных угроз бандитов. Даже нейтральные люди в родной стране прозвали его «теннисным стукачом», поскольку не одобряли донос на коллег.

Марко Трунгеллити и его семье пришлось покинуть Аргентину из-за угроз Фото: Ilya S. Savenok/Getty Images

Трунгеллити вскоре после дисквалификации Киккера, Эраса и Кории из-за угроз переехал в Андорру. Не все знали об этом. Марко не добился высот в теннисе даже по меркам Аргентины, поэтому многим до него просто не было дела. Он занимал максимум 112-е место в рейтинге ATP и только девять раз за карьеру пробивался в основную сетку турниров «Большого шлема». Главное достижение – три подряд выхода во второй раунд «Ролан Гаррос» (2016, 2017, 2018).

Марко освоился в Андорре, но в 2019 году решился ненадолго приехать в Аргентину на турниры в Кордове и Буэнос-Айресе. Опыт был не из приятных.

«Я больше не хочу ездить на турниры в Аргентине. Отношения со многими людьми ухудшились, некоторые со мной не здороваются. При этом только один человек спросил меня, что на самом деле случилось. После того как я приехал в Аргентину, я почти не сплю. Я не ожидал, что коллеги от меня отвернутся», — сказал Трунгеллити в интервью La Nacion.

Тогда же Марко впервые в деталях в целом рассказал свою историю миру. После публикации интервью в La Nacion в поддержку Трунгеллити высказались известные аргентинские теннисисты Леонардо Майер, Федерико Дельбонис и Гидо Пелья. Мнение общественности изменилось, но не до такой степени, чтобы можно было сразу вернуться в Аргентину. 33-летний Трунгеллити решился вновь постоянно жить в родной стране только несколько месяцев назад.

Именно об этой «ситуации Марко Трунгеллити» говорил Джокович. Новак прекрасно осведомлён о проблемах с договорными матчами в теннисе. В 2016 году серб признался, что ему самому поступало предложение принять участие в «нечистой игре», а именно получить $ 200 тыс. за поражение в матче первого круга Открытого чемпионата Санкт-Петербурга в 2007-м. Контакт шёл через представителей команды Новака, а не напрямую с игроком. Предложение сразу же было отвергнуто, Джокович решил вообще не участвовать в этом турнире.

Можно только похвалить поступок Новака Джоковича, который следит за Марко Трунгеллити и предложил ему свою помощь. Аргентинец на порядок менее талантливый, но всё-таки коллега Новака. Джокович не раз показывал, что уважает тех, кто занимается одним с ним любимым делом – играет в теннис на профессиональном уровне. Новак ценит абсолютно всех, даже самых малоизвестных спортсменов. Более того, он прекрасно понимает проблемы данной категории. Именно поэтому Джокович создал PTPA и будет продолжать активно бороться за интересы не входящих в топ-100 теннисистов в будущем.