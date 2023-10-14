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Новак Джокович мощно вступился за аргентинца Марко Трунгеллити, которого называют «теннисным стукачом»

«Он не заслужил такого обращения». Джокович мощно вступился за «теннисного стукача»
Михаил Георгиев
Джокович мощно вступился за аргентинца Трунгеллити
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Новак поддержал аргентинца Марко Трунгеллити, который немало настрадался за честность при раскрытии схемы с договорными матчами.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович – суперзвезда и легенда тенниса. 36-летний Джокович достиг немыслимых высот в своём виде спорта, заработал более $ 175 млн одних только призовых на турнирах. Если кто-то из теннисистов и мог бы позволить себе немного высокомерия, то это в первую очередь Новак.

Тем не менее Джокович не забывает, что в мире есть множество куда менее успешных игроков, у которых хватает трудностей в жизни. Теннисистам за пределами топ-100 не так уж просто обеспечить своё финансовое благополучие из-за неспособности достичь серьёзных результатов на крупных турнирах, а призовые на различных «челленджерах» или «фьючерсах» едва покрывают расходы на переезды и оплату труда команды.

Три года назад Джокович основал и возглавил Ассоциацию профессиональных теннисистов (PTPA), призванную защищать интересы всех игроков, в первую очередь малоизвестных. Одно из главных недавних достижений организации – внедрение политики минимальной зарплаты в ATP. По её условиям со следующего сезона 101–175-е ракетки мира получат $ 150 тыс. гарантированных выплат в придачу к призовым за год, 176–250-е – $ 75 тыс.

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Джоковича можно смело назвать настоящим героем для неименитых теннисистов. На прошлой неделе большой резонанс произвело интервью 236-й ракетки мира аргентинца Марко Трунгеллити, похвалившего Новака и его заместителя в PTPA канадца Вашека Поспишила, при этом принизив легендарных Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, которые не были замечены в борьбе за интересы игроков со скромными достижениями.

«Кому-то это не понравится, но Роджер Федерер и Рафаэль Надаль всегда молчали. Они причастны к тому, что система настолько плохая – потому что они ни разу не открыли рот и не поборолись за права игроков. Если они что-то и делали, то внутри системы, и это ничего не меняло. Только в этом году призовые на челленджерах немного изменились – но они всё равно позорные. А ведь мы якобы пережили золотую эпоху в истории тенниса.

Они причастны к тому, что только 80–100 человек могут зарабатывать на жизнь теннисом. И это всегда меня беспокоило и продолжит беспокоить. Как игроки они очень хорошие, но как люди они мне не нравятся – потому что не пытались изменить систему для всех. А Новак Джокович и Вашек Поспишил сейчас это делают. Хотя работа с PTPA отнимает время и силы. Я встретил Новака на US Open и поблагодарил его за то, что он делает для игроков», — заявил Трунгеллити.

Марко Трунгеллити

Марко Трунгеллити

Фото: Mackenzie Sweetnam/Getty Images

Джокович читал высказывания Трунгеллити и уделил им особое внимание в недавнем интервью сербскому изданию Blic. Известную теннисную журналистку Ану Митрич это сильно удивило, о чём она написала в соцсетях по итогам беседы с Новаком.

У многих любителей тенниса возникнет как минимум пара вопросов после прочтения этих слов Новака. Во-первых, кто такой Карлос Гомес? Это бывший испанский теннисист, который занимал максимум 268-е место в рейтинге ATP. Сейчас 33-летний Гомес входит в команду Джоковича и является его спарринг-партнёром.

Очень показательный момент в плане отношения Новака к малоизвестным игрокам. Серб взял к себе на работу теннисиста, который даже близко не хватал звёзд с неба. Похвальная инициатива, которая мотивирует действующих игроков уровня того же Гомеса.

Карлос Гомес и Новак Джокович

Карлос Гомес и Новак Джокович

Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Во-вторых, что за «ситуация Трунгеллити»? Не все знают, что Марко Трунгеллити является едва ли не главным непризнанным героем профессионального тенниса последних лет. В 2015 году к Трунгеллити обратились некие люди и сказали ему, что он может заработать $ 50–100 тыс. за участие в договорном матче ATP-тура, до $ 10 тыс. – на челленджере и $ 2–3 тыс. – на фьючерсе.

Марко отказал злоумышленникам и сообщил об инциденте в офис Tennis Integrity Unit – организации, которая борется с коррупцией в теннисе. Началось расследование, в результате которого в начале 2018 года были дисквалифицированы аргентинцы Николас Киккер, Патрисио Эрас и Федерико Кория. Киккер и Эрас получили отстранение на три года. Кория отделался двумя месяцами без игры – он не участвовал в чём-то мутном, но не сообщил о разговоре с бандитами.

Смелый поступок Марко Трунгеллити не получил должного признания. Жизнь теннисиста в буквальном смысле перевернулась с ног на голову. Он вместе с женой, ребёнком и родителями был вынужден бежать из Буэнос-Айреса и вообще покинуть Аргентину из-за постоянных угроз бандитов. Даже нейтральные люди в родной стране прозвали его «теннисным стукачом», поскольку не одобряли донос на коллег.

Марко Трунгеллити и его семье пришлось покинуть Аргентину из-за угроз

Марко Трунгеллити и его семье пришлось покинуть Аргентину из-за угроз

Фото: Ilya S. Savenok/Getty Images

Трунгеллити вскоре после дисквалификации Киккера, Эраса и Кории из-за угроз переехал в Андорру. Не все знали об этом. Марко не добился высот в теннисе даже по меркам Аргентины, поэтому многим до него просто не было дела. Он занимал максимум 112-е место в рейтинге ATP и только девять раз за карьеру пробивался в основную сетку турниров «Большого шлема». Главное достижение – три подряд выхода во второй раунд «Ролан Гаррос» (2016, 2017, 2018).

Марко освоился в Андорре, но в 2019 году решился ненадолго приехать в Аргентину на турниры в Кордове и Буэнос-Айресе. Опыт был не из приятных.

«Я больше не хочу ездить на турниры в Аргентине. Отношения со многими людьми ухудшились, некоторые со мной не здороваются. При этом только один человек спросил меня, что на самом деле случилось. После того как я приехал в Аргентину, я почти не сплю. Я не ожидал, что коллеги от меня отвернутся», — сказал Трунгеллити в интервью La Nacion.

Тогда же Марко впервые в деталях в целом рассказал свою историю миру. После публикации интервью в La Nacion в поддержку Трунгеллити высказались известные аргентинские теннисисты Леонардо Майер, Федерико Дельбонис и Гидо Пелья. Мнение общественности изменилось, но не до такой степени, чтобы можно было сразу вернуться в Аргентину. 33-летний Трунгеллити решился вновь постоянно жить в родной стране только несколько месяцев назад.

Именно об этой «ситуации Марко Трунгеллити» говорил Джокович. Новак прекрасно осведомлён о проблемах с договорными матчами в теннисе. В 2016 году серб признался, что ему самому поступало предложение принять участие в «нечистой игре», а именно получить $ 200 тыс. за поражение в матче первого круга Открытого чемпионата Санкт-Петербурга в 2007-м. Контакт шёл через представителей команды Новака, а не напрямую с игроком. Предложение сразу же было отвергнуто, Джокович решил вообще не участвовать в этом турнире.

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Можно только похвалить поступок Новака Джоковича, который следит за Марко Трунгеллити и предложил ему свою помощь. Аргентинец на порядок менее талантливый, но всё-таки коллега Новака. Джокович не раз показывал, что уважает тех, кто занимается одним с ним любимым делом – играет в теннис на профессиональном уровне. Новак ценит абсолютно всех, даже самых малоизвестных спортсменов. Более того, он прекрасно понимает проблемы данной категории. Именно поэтому Джокович создал PTPA и будет продолжать активно бороться за интересы не входящих в топ-100 теннисистов в будущем.

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