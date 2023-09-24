«Пусть отдают нам 50% прибыли». Финансовые запросы Джоковича перешли все рамки приличия?

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович заявил, что теннисисты не получают справедливую долю денег, которую ATP зарабатывает в сотрудничестве с букмекерами.

«Из-за честности спорта нам не разрешается наклеивать нашивки букмекерских компаний на одежду, пока мы играем на корте. Мы не получаем справедливой доли. Когда я говорю «справедливое распределение», я имею в виду по крайней мере 50 на 50 с турнирами, которым разрешено иметь крупных спонсоров из мира ставок. Так что всё настолько просто, насколько это возможно. Для меня нынешнее положение дел совершенно неприемлемо. Лично я, скорее всего, не стал бы сотрудничать с букмекерами, но знаю, что около 95% игроков сделали бы это. Я бы поддержал их. Но это не разрешено. Тогда пусть отдают нам 50% прибыли, которую турнир получает от спонсорских сделок с букмекерскими конторами. Это справедливо», — сказал Джокович.

Предложение Джоковича носит радикальный и революционный характер. Совокупный доход ATP за год составляет $ 250 млн, WTA — $ 100 млн. Существенную часть составляют поступления от букмекеров. Новак хочет, чтобы главные организации в мужском и женском теннисе отказались практически от половины своего дохода. Функционеров подобный вариант определённо не устроит.

Сложно найти основания для того, чтобы теннисистам платили значительную долю прибыли от сотрудничества ATP с букмекерскими компаниями. Во-первых, в данный момент процент дохода организации от спортивных ставок и так идёт на пенсионную программу игроков. Большинству действующих теннисистов придётся ждать 10 с лишним лет, чтобы увидеть эти деньги. Тем не менее ATP обеспечивает их финансовыми гарантиями после завершения карьеры и не бросает на произвол судьбы, если у кого-то вдруг на заладятся дела в жизни после того, как они зачехлили ракетку.

Новак Джокович активно отстаивает интересы своих коллег-теннисистов Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Во-вторых, прямое увязывание игроков с букмекерскими компаниями создаёт неоднозначную ситуацию, когда неизбежно начнут возникать разговоры о неэтичной практике и подозрения в договорных матчах. Сотрудничество с подобными компаниями должно быть негласным и малозаметным. ATP заключает соглашения с букмекерами, по условиям которых реклама ставок в той или иной форме появляется во время трансляций матчей. Игроки получают зарплату в виде призовых, которые с каждым годом растут. Всё довольно просто и справедливо.

Важно отметить, что теннис для букмекеров является далеко не самым привлекательным видом спорта. Согласно исследованию журнала Sport Business Consulting, опубликованному в декабре 2022 года, совокупная стоимость медиаправ на все спортивные соревнования достигла $ 55 млрд, и к 2024 году прогнозируется покорение отметки в $ 60 млрд. Доля тенниса в этом огромном круговороте денег составляет всего 1,5% или $ 825 млн. Огромная проблема этой игры заключается в том, что матчи длятся неопределённое время. Теннисисты могут провести на корте меньше часа, если один из соперников громит другого. А может состояться настоящий марафон на четыре и более часов, если победителя придётся выявлять с тай-брейками и упорной борьбой практически в каждом гейме. Кроме того, нет чёткого времени начала матчей. Изначально указанное постоянно сдвигается в зависимости от длительности сражения тех, кто выходил на корт ранее. Иногда вмешивается погода, из-за дождя противостояние порой прерывается, откладывается на несколько часов или переносится на следующий день при самых неблагоприятных раскладах. Какое-то чёткое планирование в данных условиях затруднено, в отличие от других видов. Общедоступные спортивные каналы вообще могут отменить или прервать трансляцию тенниса, если она накладывается на какой-то важный матч в условном футболе или баскетболе.

Джокович в своём высказывании в первую очередь вступается не за самого себя, а за множество на порядок менее именитых игроков. У Новака проблем с деньгами нет. Он заработал $ 175,28 млн призовых, что является абсолютным рекордом в истории тенниса. Занимающий второе место Рафаэль Надаль отстаёт более чем на $ 40 млн. Общее состояние Джоковича в данный момент составляет примерно $ 240 млн и постоянно растёт за счёт спонсорских сделок с различными брендами.

Новак отметил, что не стал бы сотрудничать с букмекерскими компаниями и размещать их эмблемы на своей форме, даже если бы была возможность. Для него это в какой-то степени низко и неприемлемо. Но Джокович уверен, что 95% его коллег без колебания согласились бы на подобный шаг. Просто потому, что у них не так много денег.

Большой резонанс в медиа вызвали недавние слова индийца Сумита Нагала. 159-й номер рейтинга ATP заявил, что на его банковском счёте находится всего € 900 ($ 959). Первая ракетка Индии за 2023 год заработал $ 89 577 призовых, что, по его мнению, недостаточно для нормальной жизни. Нагал не видит особого смысла продолжать приезжать на турниры серии «челленджер», а на «Шлемах» или «Мастерсах» с серьёзными призовыми ему сложно пройти квалификацию из-за недостаточно высокого уровня показываемого тенниса.

Сумит Нагал Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Можно возразить, что Нагал получает то, что заслуживает. Он не является элитным игроком, соответственно, о большом доходе не стоит мечтать. С другой стороны, индиец всё-таки входит в топ-200 лучших представителей своего вида спорта на планете, но его зарплата в годовом выражении действительно очень скромная и не достигает хотя бы шестизначной цифры в долларах. При том, что очень много средств приходится тратить на переезды и оплату услуг своей команды. Спонсоров в Индии у Нагала нет, теннис в стране не в почёте и в разы уступает по популярности крикету.

Три года назад Джокович основал и возглавил Ассоциацию профессиональных теннисистов (PTPA), призванную защищать интересы всех игроков. Вторым человеком после Новака в этой организации является канадец Вашек Поспишил, который сразу же отреагировал на резонансные слова Нагала.

«Теннис. Многомиллиардная индустрия, в которой большинство игроков не могут зарабатывать на жизнь. Третий по популярности вид спорта, второй по количеству ставок», — написал Поспишил в соцсетях.

Вашек Поспишил Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Поспишил также похвастался тем фактом, что PTPA оказала давление на ATP, чтобы с 2024 года в теннисе внедрили политику минимальной заработной платы. Это программа поддержки игроков, которые занимают места 101–175-е и 176–250-е в рейтинге ATP. По её условиям первая категория получит $ 150 тыс. гарантированных выплат в придачу к призовым за год, вторая – $ 75 тыс. 26-летний Сумит Нагал входит в список игроков, которым положены льготы. По крайней мере, по своему текущему рейтингу. У него появится мотивация для участия в челленджерах, чтобы не выпасть из топ-250.

Существование независимой ассоциации игроков во главе с бесспорным авторитетом уровня Джоковича полезно для тенниса. Новак реально отстаивает интересы коллег с низким рейтингом, которые получают мало денег. Тем не менее его финансовые запросы к ATP по поводу распределения дохода от сотрудничества с букмекерами переходят рамки приличия. Никто не будет отдавать теннисистам 50% прибыли. Можно похвалить Новака за намерения улучшить условия труда для себя и своих коллег, но всё-таки в этом конкретном случае ему стоит сбавить обороты и более трезво оценивать ситуацию.

Хотя нельзя исключать, что целью Джоковича был сам факт обсуждения его идеи в публичном пространстве. Новак – человек неглупый и понимает, как работают технологии эффективных переговоров. Для начала выставляешь не совсем реалистичные условия, чтобы в будущем пойти на уступки и получить хоть что-то. В данной ситуации любую малую долю от выплат букмекеров, намного ниже 50%. Посмотрим, к чему в итоге приведут старания Новака, но всё-таки изначальную планку требований он определённо завысил.