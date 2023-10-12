Джокович круто ответил на резкий выпад Надаля. Рафа зря пытался вывести Новака из себя?

Серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль – самые титулованные теннисисты всех времён. Джокович выиграл 24 турнира «Большого шлема», Надаль – 22. Практически нет сомнений в том, что Новак прилично нарастит отрыв от Рафы до конца карьеры.

Надаль смирился с тем фактом, что большинство людей будут считать Джоковича величайшим теннисистом в истории. Однако, как ни крути, самолюбие Рафы сильно пострадало. Возможно, испанец и был бы рад скрыть свои истинные чувства по данному поводу, но сделать это ему не удалось.

В прошлом месяце Надаль дал интервью телеканалу Movistar, где не совсем корректно высказался о соперничестве с сербом.

«Нет смысла спорить с цифрами и статистикой. Цифры у Новака лучше, чем у меня, и это бесспорно. Что касается титулов, то Джокович — лучший теннисист в истории, обсуждать здесь нечего. Я поздравляю Новака со всем, чего он достигает. Это не вызывает у меня никакого разочарования. Я говорил это, когда был впереди по победам на турнирах «Большого шлема», говорил, когда наблюдалось равенство, и говорю сейчас, когда отстаю. Я не буду менять позицию из-за новых обстоятельств.

Думаю, Новака больше беспокоит количество выигранных «Шлемов». Для него было бы большим разочарованием не добиться успеха. Именно поэтому он лучший и выиграл 24 ТБШ. Я не расстраиваюсь по простой причине – я знаю, что сделал максимум в пределах своих возможностей. Невозможно быть разочарованным, выиграв 22 «Шлема», — сказал Надаль.

Рафаэль Надаль и Новак Джокович Фото: Julian Finney/Getty Images

Высказывание Надаля широко разошлось по Сети и активно обсуждалось в теннисном сообществе. Да, Рафа вроде и называет Новака лучшим в истории, отдаёт ему должное за все достижения. Но при этом говорит от имени Джоковича, что нельзя назвать проявлением корректности. Надаль выдаёт свои личные мысли за позицию Новака. Якобы Джокович, конечно, молодец и много чего выиграл, но сам Рафа не особо-то и стремился опередить его, просто серб помешался на соперничестве и титулах. Выглядит это как весьма хамский выпад.

Обозреватель Tennis Channel Гилл Гросс уместно раскритиковал Надаля, отметив бестактность в его словах. Гросса поддержали многие любители тенниса. Сам Джокович не сразу отреагировал на резонансное заявление Рафы. После победы на US Open Новак выступил за сборную Сербии на Кубке Дэвиса в Валенсии, а затем ушёл в отпуск.

36-летний Джокович пропускает серию турниров в Азии, в том числе ныне проходящий «Мастерс» в Шанхае. Он проводит время с семьёй и просто наслаждается жизнью. Новак посещал матч баскетбольной «Црвены Звезды» в Евролиге, а также принял участие в Кубке Райдера по гольфу в Риме. Занятие этим видом спорта доставляет ему немалое удовольствие.

Новак Джокович на Кубке Райдера по гольфу Фото: Jamie Squire/Getty Images

В общем, Джоковичу в течение нескольких недель явно было не до комментирования заявлений Надаля. И всё-таки слова Рафы произвели широкий резонанс. Новак во время отпуска решил уделить время журналистам сербского издания Sportal. Во время интервью его ожидаемо спросили о высказывании Надаля. Джокович так же предсказуемо ответил, что не согласен с Рафой, который, по сути, назвал Новака одержимым, потому что «ему было жизненно важно стать величайшим игроком в истории».

«Я видел, что его комментарии завирусились и что многие это обсуждали. У всех есть право на своё мнение и то, как интерпретировать поведение других людей в определённом контексте. Это всё, что я могу сказать. Рафа – великий чемпион, и я ценю и уважаю его именно как великого чемпиона, моего главного соперника и игрока, который сильно повлиял на мою игру и результаты. У меня нет цели говорить в негативном ключе о нём или о Роджере Федерере – моё уважение к ним перевешивает какие-то возможные негативные реакции. Опять же, это мнение Рафы, и я, конечно, с ним не согласен. У меня своё мнение, но я не буду им делиться, потому что не хочу, чтобы эта тема копалась ещё глубже. В этом нет необходимости», — сказал Джокович.

Что можно сказать по итогу? Джокович показал мастер-класс по ответам на щекотливые вопросы. Дал понять, что мнение Рафы не принимает. Но при этом не стал ещё больше разжигать конфликт, делать какие-то неприятные заявления об испанце. Отметил, что сам он вырос как теннисист благодаря противостоянию с Надалем и 20-кратным чемпионом ТБШ швейцарцем Роджером Федерером. Рафе стоило бы поучиться сдержанности и общим этическим манерам у Новака.

Более того, Джокович выделил испанца на фоне Роджера и признал, что Надаль – его главный соперник в теннисе, что является бесспорной истиной. По личным встречам впереди Новак – 30:29, хотя Рафа имеет преимущество в финалах мэйджоров (5:4). Остаётся надеяться, что история соперничества Джоковича и Надаля ещё не завершена и у испанца появится шанс сравнять счёт по общему балансу. Конечно, в самом идеальном сценарии мечты хочется, чтобы при этом Новак также имел возможность уравнять чашу весов в битвах с Рафой в финалах ТБШ, пусть даже это и кажется совсем нереалистичным поворотом событий прямо сейчас. Хотя кто его знает, в какой форме в мае следующего года Король грунта Надаль подойдёт к «Ролан Гаррос», который он выигрывал 14 раз за карьеру.

Рафаэль Надаль долго восстанавливается после травмы бедра Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Пока можно лишь констатировать, что 37-летний Рафа почти год восстанавливается после травмы бедра и планирует вернуться в тур в сезоне-2024, который, скорее всего, станет последним в его карьере. Вполне вероятно, камбэк испанца состоится на Australian Open. Об этом недавно заявил директор турнира Крейг Тайли. В лагере Надаля оперативно опровергли эту информацию и назвали её поспешной, но всё-таки практически нет сомнений в том, что Рафа собирается сыграть в Мельбурне в январе. Лично он об этом не говорил, но его дядя и бывший тренер Тони Надаль ранее называл именно Australian Open – 2024 предполагаемым временем возвращения племянника на корт.

В данный момент Надаль занимает 240-е место в рейтинге ATP. За три месяца опустится ещё ниже. Однако Рафа имеет право на получение защищённого рейтинга. То есть он попадёт в основную сетку AO, но не войдёт в число сеяных. Нечто подобное проходил трёхкратный чемпион ТБШ британец Энди Маррей, который значительную часть сезона-2017 был первой ракеткой мира, но затем выбыл более чем на год из-за травмы бедра. На Australian Open – 2019 Маррей миновал квалификацию и, будучи в третьей сотне рейтинга, формально попал туда как №2, но уже в первом раунде ему достался сеяный соперник – №22 Роберто Баутиста-Агут. Энди уступил испанцу в пяти сетах.

Не исключено, что Надаль тоже получит сеяного оппонента в первом раунде Australian Open. Конечно, вряд ли сразу Джоковича, но жребий в теории может свести испанца и серба на не самой поздней стадии «Шлема». Например, в условном четвёртом раунде. Рафа после длительного простоя вряд ли с ходу будет готов бороться за титул мэйджора, однако и вылетать от первого встречного тоже не должен.

Пока это абстрактные рассуждения. Возможно, Джокович и Надаль вообще не пересекутся на AO или на других турнирах, но всё-таки фанаты мечтают увидеть ещё хотя бы одну их очную встречу. Неважно, на «Шлеме», «Мастерсе» или соревнованиях совсем скромного ранга.