Федереру далеко до Эша. Роджер выбрал роль свадебного генерала, а не активиста

Величие спортсмена определяется достижениями не только на площадке, но и за её пределами. У швейцарца на пенсии нет высокой миссии.

Победа Новака Джоковича на US Open — 2023 не только позволила сербу оторваться от преследователей по количеству «Шлемов», но и обострила полемику на предмет того, кто же всё-таки величайший игрок в истории тенниса. Вопрос очень простой, если отталкиваться от количества трофеев (конечно, Ноле) и сложный при учёте таких факторов, как эстетика и красота исполнения ударов, характер, зрительские симпатии, уважение к соперникам, и ряде других факторов. Топ-спины Надаля, одноручный бэкхенд Федерера или умение Джоковича контратаковать – всё это вкусовщина, поэтому наряду с обязательной составляющей в виде горы трофеев единственным объективным критерием может служить только вклад игрока в развитие игры.

Путь каждого игрока к «Шлемам» и первой строчке рейтинга – исключительная дорога, полная препятствий и требующая редкого таланта и огромной силы духа. За гениями стоит огромная команда, но все почести и награды достаются только одному. В индивидуальных видах спорта это выражено даже больше, чем в командных – как бы ни была важна «Барселона» в становлении и продвижении Лионеля Месси, аргентинец никогда не скажет, что выиграл все «Золотые мячи» только ради клуба. В первую очередь ему нравится любоваться в этих трофеях собственным отражением.

Роджер Федерер на Кубке Лэйвера Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В 2021 году Федерер преодолел отметку в $ 1 млрд, заработанных за карьеру

Попрощавшийся год назад с теннисом Роджер Федерер сегодня наслаждается жизнью и постепенно перенимает на себя роль свадебного генерала у 85-летнего Рода Лэйвера. Превосходная физическая форма, безукоризненная причёска, ослепительная улыбка и, как всегда, со вкусом подобранная и идеально сидящая одежда. За сочетание этой красоты, грации и волшебных ударов Роджер вполне заслуженно носит прозвище Маэстро. В какой-то момент карьеры ломавший в детстве ракетки и огрызавшийся на тренеров чемпион тонко прочувствовал, что нужно выработать именно такую линию поведения и придерживаться её – обаяние наряду с трофеями приносит хороший заработок за пределами площадки.

По данным Forbes, в 2021 году Роджер преодолел отметку в $ 1 млрд, заработанных за карьеру. Швейцарец оказался шестым в истории спортсменом, которому удалось это сделать ещё до ухода на пенсию. Из этой суммы швейцарец заработал на корте лишь $ 130 млн, остальные деньги – это рекламные и спонсорские контракты и инвестиции. Неплохо Роджер «поднимает» и после окончания карьеры. С 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года 20-кратный чемпион мэйджоров заработал $ 95,1 млн, что позволило ему войти в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Федерер в 19-й раз подряд получил приз «Любимец фанатов тенниса» – неудивительно, что официальный аккаунт ATP в Х (ранее «Твиттер») в шутку предположил, что швейцарский теннисист даже в 2052 году, когда ему будет 71 год, всё равно победит в этой номинации.

Фанаты всегда будут любить Роджера. А уважать? Фото: atptour.com

У Федерера чудесная и вполне заслуженная пенсия, он ещё долго будет эксплуатировать свой безукоризненный образ, но действительно ли швейцарский гений достоин уровня величия Артура Эша, Пеле, Мохаммеда Али, Майкла Джордана или Уэйна Гретцки? Не кажется ли образ Роджера слишком слащавым и переоценённым, особенно с учётом критики коллег в его адрес в разные периоды жизни спортсмена? Попробуем подойти к этому вопросу с использованием того самого критерия вклада в развитие игры.

Роджер отказался вступить в новый профсоюз теннисистов

«Кому-то мои слова не понравятся, но Федерер и Надаль всегда молчали. Они причастны к тому, что сегодня система настолько плохая – потому что ни разу не открыли рот и не поборолись за права игроков, – наехал на легенд в интервью La Nacion аргентинский теннисист Марко Трунгеллити. – Если они что-то и делали, то внутри системы, и это ничего не меняло. Только в этом году призовые на «челленджерах» немного изменились – но они всё равно позорные. А ведь мы якобы пережили «золотую» эпоху в истории тенниса. Они причастны к тому, что только 80-100 человек могут зарабатывать на жизнь теннисом. И это всегда меня беспокоило и продолжит беспокоить. Как игроки они очень хорошие, но как люди они мне не нравятся – потому что не пытались изменить систему для всех».

С этим утверждением трудно спорить – по факту Роджер и Рафа всегда заботились только о себе и лишь наслаждались высокими заработками. А сейчас, когда Джокович и ряд других игроков добиваются от АТР улучшения условий для едва сводящих концы с концами представителей второй сотни рейтинга и ниже, Федерер и Надаль отказались присоединиться к новому профсоюзу игроков PTPA. «500 человек выступают за, и только двое против. В их руках серьезная власть, ведь они с помощью своего авторитета могут убедить некоторых менее статусных игроков. Однако наш вид спорта – это нечто большее, чем просто пара человек», – считает соучредитель PTPA Вашек Поспишил.

Федерер и Надаль всегда думали только о себе Фото: Clive Brunskill/Getty Images

К Рафе уважения больше, потому что он всегда честно выражает своё мнение и не боится, что ответная реакция может повлиять на имидж – будь то ситуация с лидерством Джоковича по «Шлемам» или равенство призовых в мужском и женском турах. «Хочу, чтобы у женщин были равные возможности и права. Но в плане призовых речь идёт о труде. В некоторых сферах женщины зарабатывают больше, в некоторых – мужчины. Нельзя смотреть на эту проблему только с точки зрения половой принадлежности», – заявил несколько лет назад Надаль.

А что же Роджер? Обычно он держит нос по ветру, следит за тенденциями и только тогда очень осторожно и максимально обтекаемо выражает своё мнение. В 2012 году случился скандал, когда Федерер отказался реагировать на жёсткие высказывания Жиля Симона и Янко Типсаревича по поводу того, что мужчины должны зарабатывать больше. «Меня удивляет и расстраивает, что глава Совета игроков АТР Федерер не пресечёт все эти разговоры и не заявит во всеуслышание о своей позиции», – возмущалась Билли Джин Кинг.

Лишь спустя четыре года, когда не только «Шлемы», но и ряд других крупных турниров уравняли призовые, швейцарец высказался: «Безусловно, я за равенство призовых. Когда я боролся за их увеличение на мэйджорах, то прекрасно осознавал, что моя работа поможет и женщинам тоже, и меня это очень радовало». Есть подозрения, что здесь швейцарец соврал сразу дважды: он боролся исключительно за улучшение собственных условий, а на заработки женщин ему плевать так же, как и на активистов PTPA. Такое поведение выдаёт в спортсмене типичного конъюнктурщика и популиста.

«Морозится» в ответ на критику, ставит деньги на первое место

Серене Уильямс нередко доставалось за излишнюю эмоциональность на корте и за его пределами, но в её отношении никогда не было сомнений в искренности. Крыть матом лайнсвумен, обвинять арбитра в сексизме или же злорадствовать по поводу дисквалификации из-за допинга Шараповой или Халеп – этими поступками сложно гордиться, зато королеву тенниса никто не обвинит в желании кому-то угодить. Серена не боится быть самой собой, тогда как Роджер стал заложником своего статуса Мистера Совершенство с подходами в духе чеховского персонажа «Как бы чего не вышло».

Кому как не великому чемпиону Федереру знать, что совершать ошибки – это нормально для любого человека. Но только если речь не идёт о заработках под $ 100 млн в год, так надо понимать? В 2020 году Роджер попал под удар экоактивистов, в том числе и знаменитой Греты Тунберг. Швейцарца обвинили в рекламе банка Credit Suisse, который с 2016 года выделил $ 57 млрд компаниям, ищущим новые месторождения ископаемого топлива.

«@RogerFederer, ты одобряешь это? #РоджерПросыпайсяСейчас», – пыталась достучаться до теннисиста Грета.

Федерер сотрудничает с Credit Suisse с 1999 года. Кто хочет кредит под 1,5% годовых? Фото: Christof Koepsel/Getty Images

И что же она получила в ответ? Отговорки вроде того, что «очень важно серьёзно относиться к последствиям изменения климата, прямо сейчас я организовал сбор средств пострадавшим от лесных пожаров в Австралии». Роджер и не подумал разрывать соглашение с банком – в 2022-м на CNBC при поддержке Credit Suisse вышел посвящённый Федереру и другим влиятельным бизнесменам сериал «Пионеры прогресса».

Знаменитому Артуру Эшу не было суждено выиграть 20 «Шлемов», он никогда не взбирался на вершину рейтинга АТР, но в его честь возведены памятники и названы стадионы. «Я не хочу, чтобы меня вспоминали благодаря моим теннисным достижениям. Я бы не смог себе простить, если бы жил без гуманной цели. Потому что самое чистое и прекрасное чувство – делать других людей счастливыми», – сказал однажды Эш. Федерер обладает огромным влиянием на теннисный мир, но есть сомнения, что Роджер нуждается в подобных вызовах. Ему гораздо больше удовольствия доставляет роль почётного гостя в вип-ложах топовых турниров, нежели возможность бороться и улучшать свой вид спорта даже после окончания карьеры.