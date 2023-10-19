Карацев продолжает поход за титулом. Россиянин вышел в 1/4 «пятисотника» в Токио

В четверг, 19 октября, на турнирах ATP в Токио и в Стокгольме завершаются матчи второго круга. В этих встречах принимали участие двое россиян. В 1/8 финала «пятисотника» в Японии выступал Аслан Карацев, а на турнире рангом ниже в Швеции играл Роман Сафиуллин.

Карацев в первом круге Токио обыграл шестого сеяного Фрэнсиса Тиафо (6:3, 7:6) и вышел на китайца Чжан Чжичжэня, который неожиданно одержал волевую победу над Хубертом Хуркачем (3:6, 6:4, 7:6) — видимо, поляк не успел как следует восстановиться после победного «Мастерса» в Шанхае.

По личным встречам у Карацева с Чжан Чжичжэнем было равенство: 1-1. Китаец одержал волевую победу в Астане-2022 (4:6, 6:4, 6:1), а россиянин взял реванш в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде в этом году — 7:6 (7:3), 6:4. В этот раз сильнее вновь оказался Аслан.

В первом сете Карацев вёл игру, а залогом его победы в партии стал брейк, сделанный в четвёртом гейме. Россиянину хватило единственного брейк-пойнта за весь сет. У его соперника не было ни одной возможности взять чужую подачу. Подавая на сет при 5:3, Аслан проиграл лишь одно очко — 6:3 за 36 минут.

Вторая партия проходила в более равной борьбе — во многом за счёт того, что китаец заметно прибавил в активности. До счёта 3:3 теннисисты дошли без брейк-пойнтов. В седьмом гейме Карацев заполучил двойной брейк-пойнт, но Чжан Чжичжэнь вовремя включил подачу и выбрался из неприятной для себя ситуации. А вот в девятом гейме, когда счёт был 4:4, у Аслана всё получилось как надо.

Китайский теннисист провально провёл гейм на своей подаче, допустив три ошибки в розыгрышах и сделав к тому же двойную. И при 5:4 Карацев вышел подавать на матч. Россиянин начал гейм с двойной ошибки, но в итоге добился своей цели с первого же матчбола — 6:3, 6:4 за 1 час 21 минуту.

В четвертьфинале Токио Аслан Карацев сыграет с 13-й ракеткой мира Алексом де Минором, который во втором круге обыграл аргентинца Диего Шварцмана — 6:0, 7:5.

А Сафиуллин, который в первом круге Стокгольма уверенно расправился с Тьяго Уайлдом (6:3, 6:2), обидчиком Даниила Медведева на «Ролан Гаррос» этого года, играл с 24-й ракеткой мира Адрианом Маннарино (2). До этого соперники лишь раз встречались друг с другом, и выиграл тогда Маннарино. Француз оказался сильнее в 1/16 финала Кубка Кремля 2021 года, одержав волевую победу: 1:6, 7:6 (8:6), 6:4.

Первый гейм в матче выиграл Сафиуллин, взявший свою подачу. Но затем у россиянина случился провал: он стал ошибаться как в своих, так и в чужих геймах. Следующие восемь розыгрышей забрал Маннарино, который сумел оформить брейк под ноль. В пятом гейме француз ещё раз взял подачу соперника, на сей раз с третьего брейк-пойнта, и повёл 4:1. Один брейк Роман отыграл сразу, а вот второй так и не смог. В 10-м гейме Адриан со второй попытки использовал двойной сетбол — 6:4 за 45 минут.

Во второй партии сценарий первого сета полностью повторился. Первым до брейк-пойнтов добрался Маннарино. В третьем гейме Сафиуллин начал с 30:0 на своей подаче, но затем стал ошибаться, сделав в том числе одну двойную, и отдал свой гейм. После этого француз подал под ноль — 3:1. В пятом гейме Адриан сделал ещё один брейк (Сафиуллин продолжал ошибаться), но Роман тут же под ноль взял его подачу — 4:2 в пользу Маннарино.

На этом брейки закончились, что полностью устраивало француза. В восьмом гейме Сафиуллин попробовал отыграть и второй брейк, но максимум, чего добился, — «ровно» (трижды). А в 10-м гейме Маннарино при 5:4 подавал на матч. И сразу же реализовал двойной матчбол — 6:4, 6:4 за 1 час 32 минуты.

Напомним, ранее в 1/4 Стокгольма вышел квалифаер Павел Котов. За выход в полуфинал он поспорит с третьим сеяным Таллоном Грикспором из Нидерландов. Четвертьфинальные матчи как в Токио, так и в Стокгольме состоятся в пятницу, 20 октября.

Турниры в Токио и в Стокгольме завершатся в воскресенье, 22 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».