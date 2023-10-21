Надаль снова пожаловался на боль — у него 23 травмы. Камбэк в Австралии провалится?

Теннисный мир затаил дыхание в ожидании долгожданного возвращения Рафаэля Надаля. Предположительно это должно произойти там же, где испанец поставил свою карьеру на паузу – почти год назад в Мельбурне Рафа получил травму подвздошно-поясничной мышцы, из-за чего на Australian Open не мог нормально дышать, а боль отдавала в левое бедро. Ровно такая же травма подкосила испанца в Австралии в 2018 году, только тогда это была правая нога и первая степень повреждения, а сейчас – левая и вторая степень.

После очередной травмы в Мельбурне Надаль рассчитывал пропустить пару месяцев и восстановиться к любимому «Ролан Гаррос», но прицепилась ещё одна болячка. В июне Рафа перенёс артроскопическую операцию по поводу травмы левого поясничного сухожилия, которая вынудила его досрочно завершить сезон. В сентябре личный врач теннисиста Анхель Руис-Которро настоял на ещё одном хирургическом вмешательстве, на этот раз левого бедра. 22-кратный победитель «Шлемов» вернулся к тренировкам в начале октября, но боль всё равно не отпускает: «Она меньше, чем раньше, но полостью не ушла. Из-за этого я не могу назвать дату возвращения, ведь для этого нужна соответствующая подготовка».

Всем хочется, чтобы Рафа попрощался с теннисом красивее, чем другая легенда, Роджер Федерер. Но хронические травмы Надаля (их более 20) делают его шансы на очередной великий камбэк минимальными.

Надаль плачет вместе с Федерером на прощальном турнире швейцарца в сентябре 2022 года Фото: Julian Finney/Getty Images

В 19 лет Надалю советовали завершить карьеру из-за врождённой патологии

Долгое время Рафа считался человеком, который приручил боль, но сейчас травм стало настолько много, что возвращение на былой уровень будет восприниматься настоящим чудом. «Порой мне трудно спуститься по лестнице в собственном доме. Кошмарные ощущения, которые сильно бьют по психологической уверенности», – признался Надаль этим летом. Сегодня испанец больше всего жалеет о недостаточном внимании в юности к восстановлению и профилактике травм, в чём отчасти виноват его дядя и тренер Тони. Когда в 12–13 лет Рафаэль жаловался на боль в какой-то части тела, Тони велел продолжать тренировки – думал, что племянник пытается сачкануть.

Испанец много раз признавался, что он по-хорошему завидует Роджеру Федереру и Новаку Джоковичу из-за особенностей строения их тел: «Они не только талантливы, но и одарены телами, которые словно созданы для тенниса. Мне с этим повезло меньше». У Надаля всё наоборот – всю карьеру он играет не благодаря, а вопреки. Среди множества травм у Рафы есть одна особенная, предопределённая врождённой патологией. В 19 лет, когда Манакорский бык только начинал беспощадно лупить соперников, у него возникли проблемы с левой стопой. Паузы в играх и тренировках не помогали, а хуже всего, что доктора не могли понять глубину проблемы.

Рафа грустит на диване, восстанавливаясь после очередной травмы Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

Разобраться помогли лишь в одной мадридской клинике. Выяснилось, что проблема связана с ладьевидной костью стопы – так называемая болезнь Келлера или синдром Мюллера-Вейсса. В детстве у Рафы по какой-то причине не образовалась костная ткань в этом месте, и кость недостаточно затвердела. Огромные нагрузки привели к увеличению, а затем и к деформации кости – она часто воспалялась и трескалась. Проблему можно было безболезненно решить на начальных стадиях болезни, но в случае с Рафой оказалось слишком поздно, и травма приобрела хронический характер. Нагрузки в такой ситуации строго запрещались – большинство специалистов советовали завершить карьеру.

От такого диагноза у Рафы потемнело в глазах, он впал в глубокую депрессию, мог неделями валяться на диване и плакать. Испанцу повезло, что для него разработали консервативное лечение в виде инъекций гиалуроновой кислоты, а ещё Nike изготовил специально для теннисиста кроссовки с высоким подъёмом и ортопедическими стельками. Как это часто бывает, снижение нагрузки в одном месте приводит к «протечке» в другом – из-за ношения ортопедической обуви стали страдать колени, бёдра и спина, что вызвало ещё одно хроническое заболевание – тендинит коленных суставов.

Пропуск 16 мэйджоров, обвинения в применении допинга

«Когда я думаю, что в сумме пропустил четыре с половиной года турниров «Большого шлема» (на самом деле целых 16 мэйджоров. – Прим. «Чемпионата»), то ловлю себя на мысли, что могло быть ещё хуже, – признался Надаль AS. – Во многом это случилось из-за ошибок в подготовке на ранних этапах карьеры и стиля игры. Если вероятность взять очко составляла 70% или 85%, но для этого нужно было совершить на три-четыре удара больше, то я выбирал второй вариант».

Каждая новая травма рикошетила по другим участкам тела. Проблемы Рафы с коленями привели к липоартриту (болезнь Гоффа) – отсутствию достаточного количества жировой ткани в суставе, что вызывало частые воспаления. Из-за этой проблемы Надаль потерпел чувствительное поражение от Робина Сёдерлинга в четвёртом раунде «Ролан Гаррос» – 2009 (первое поражение испанца в Париже). Это помогло Федереру в том году завоевать единственный грунтовый «Шлем» в карьере. Концовку сезона Надаль заканчивал также с микроразрывом мышц брюшного пресса. Отчасти проблему с коленями удалось решить с помощью инъекции обогащённой тромбоцитами плазмы (PRP-терапия) и тренировками на антигравитационной беговой дорожке, разработанной для NASA.

Юный Надаль страдает от боли в плече во время матча с Ллейтоном Хьюиттом в 2006 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В 2013 году Надаль вновь прибег к PRP-терапии, но она практически не помогла, лишь немного облегчив боль – теннисисту пришлось пропустить целых семь месяцев. В результате многие СМИ обвинили Рафу в использовании допинга. «Все знают, что долгое отсутствие Надаля на самом деле связано с проваленным допинг-тестом, – атаковал теннисиста бывший министр спорта Франции Розелин Башело. – Когда игрок уходит в тень на несколько месяцев, это связано с сокрытием допинга. ATP скрывает доказательства». Победитель «Ролан Гаррос» – 1983 Янник Ноа связал беспрецедентные успехи Надаля с допинговой системой Испании и неким «волшебным зельем». Ходили слухи, что игрок рано начал лысеть как раз из-за допинга, а кульминацией стал скетч французского пародийного шоу «Куклы», в котором Рафа помочился в канистру из-под бензина и использовал иглу для уколов вместо ручки.

Обвинения оказались голословными и не привели к санкциям в отношении Надаля, который продолжил собирать «Шлемы», несмотря на травмы. В 2014-м он страдал из-за проблем со спиной и правым запястьем, а также перенёс операцию по удалению аппендицита. С 2015-го по 2022-й его мучили боли в левом запястье и правом колене (разрыв в сухожилиях надколенника), «барахлило» правое бедро и правая стопа, вновь возникли проблемы с мышцами живота, воспалился ахилл левого голеностопа. Плюс образовалась стрессовая трещина в левой рёберной дуге.

Шансы вернуться на прежний уровень минимальны, главные препятствия — травмы, год простоя и возраст

Надаль столько раз триумфально возвращался, что его очередной камбэк не станет каким-то особенным откровением. Другое дело, что шансы воспарить на этот раз минимальны. Причин, помимо травм, сразу несколько, но выделить стоит две – вынужденный простой, растянувшийся на целый год (может, и больше), а также почтенный возраст (37 лет). Семь пропущенных месяцев Рафы 10 лет назад – это не одно и то же, что год карьеры сейчас, когда тело уже «рассыпается», ведь у любого организма есть определённый ресурс. Спросите у Федерера, который на фоне Надаля в отношении травм настоящий везунчик, но даже он за почти полтора года не смог на пятом десятке жизни привести колено в порядок. Осознал, что лучше завершить карьеру, чем позориться.

На профессиональном уровне год простоя, особенно если игрок уже не первой свежести – практически приговор. Это недавно подтвердил дисквалифицированный на 18 месяцев за пропуск трёх допинговых проверок швед Микаэль Имер: «Такой бан означает, что для возвращения на прежний уровень мне придётся потратить не менее трёх лет – потому что всё придётся начинать с нуля». Рафа, конечно, не чета Имеру по таланту, но сейчас он занимает 243-е место в рейтинге ATP (к началу следующего года будет ещё ниже) и далеко не на каждом турнире сможет использовать защищённый рейтинг. Сомнительно, что он потянет большое количество квалификационных раундов, вдобавок ко всему наверняка добавятся проблемы с набором формы – для выхода на пик понадобится не один десяток матчей.

В случае неудачного камбэка Рафа всегда может вернуться к ещё одному увлечению — гольфу Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

Теннис не стоит на месте, и даже всего за один год многое может измениться. Растут скорости, соперники становятся атлетичнее – даже молодой Алькарас не выдержал самим же заданного высочайшего темпа в финале «Ролан Гаррос» – 2023 против Джоковича и страдал от судорог. Надаль же без утраченного тонуса может легко нарваться на рецидив, как это произошло с тем же Федерером во время неудачной попытки вернуться в 2021 году в Париже. Не следует забывать, что камбэк станет квестом, в котором у 37-летней легенды будет только одна «жизнь» – стоит какой-то из его многочисленных травм (за 20 лет в туре у Рафы 23 различных повреждения) обостриться, и всё – здравствуй, пенсия.

Надаль не раз заявлял, что сам не знает, куда приведёт его дорога на корт, потому что на этот раз слишком многое зависит от способности его тела адаптироваться. Требования высоки как никогда, но даже если вернуться на высокий уровень не получится, то не будет ничего предосудительного в том, чтобы признаться в проигрыше времени и наслаждаться жизнью в статусе безусловной легенды.