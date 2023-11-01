«Средний палец? Я разглядывал ноготь». Бурная реакция на конфликт Медведева с фанатами

Даниил Медведев часто контактирует с публикой на турнирах. Где-то россиянин просто колко реагирует на выкрики трибун, а местами жёстко проходится по некоторым болельщикам. В среду, 1 ноября, в матче второго круга с Григором Димитровым на «Мастерсе» в Париже Даниил выдал зрителям кое-что новое.

Встреча с Димитровым Медведеву далась тяжело. В первом сете россиянин просел сразу с самого начала, из-за чего проиграл со счётом 3:6. Во второй партии Даниил реабилитировался, повёл с брейком, дважды попытался подать на матч, но смог забрать сет на тай-брейке. Третью партию российский теннисист с борьбой отдал болгарину со счётом 6:7 (2).

В последнее время европейская теннисная публика ярко реагирует на происходящее на корте. На прошлой неделе зрители в Вене порой не давали криками и свистом играть спортсменам. Трибуны на «Мастерсе» в Париже, вероятно, переняли эстафету у австрийцев. Сегодня французские болельщики атаковали россиянина.

Первую реакцию на шум публики Медведев выдал по ходу второго сета. Зрители при счёте 5:5 на подаче Даниила начали свистеть, после чего спортсмен сказал судье: «Не хотят, чтобы я играл, тогда я не буду играть. Есть кто-то, кто свистит. Я прекращу играть», – и сел на скамейку. Меньше чем через минуту Даниил вернулся к игре, а на пресс-конференции объяснил свой поступок.

«Я в тот момент подумал: «Хорошо, пока зрители свистят, я не буду играть». Но публика Берси продолжала свистеть. А потом я получил предупреждение и подумал: «Я правда хочу быть дисквалифицирован и завершить матч на такой ноте?».

Даниил Медведев Фото: Кадр из видео

После окончания матча Медведев не смог оставить трибуны без ответа на свист и играючи показал средний палец. На пресс-конференции россиянин прокомментировал свой жест в соответствующей форме.

«Средний палец? О, нет, нет, я просто разглядывал свой ноготь. Зачем мне так поступать с прекрасной парижской публикой?»

Даниил Медведев Фото: кадр из видео

Иностранные болельщики поддержали Медведева.

«Я бы сделал на его месте то же самое, если честно. Зрители Берси, пожалуй, худшая теннисная публика». (Vuk135)

«Мед, ты просто гений. Эти шуты не заслуживают большего». (ki_twitte)

«Чёртовы французы. Их никто не выдержит». (czreborn)

Хотя некоторые фанаты поведение россиянина на парижском корте всё же не оценили.

«Опять ненавистный Медведев. Если он хоть немного изменит своё поведение, публика перестанет ему свистеть». (valent1vlt)

«Если бы на его месте был кто-то другой, вроде Микаэля Имера, его бы уже оштрафовали французские власти». (GaelenBet)

«ATP следует штрафовать игроков за такие вещи и передавать деньги нуждающимся». (Puciscaboy).

Следующим турниром для Медведева станет Итоговый в Турине. Он пройдёт с 12 по 19 ноября.