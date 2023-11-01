«Я прекращу играть!» Медведев скандалил, швырял ракетку, спас 6 матчболов, но проиграл

В невероятно драматичном матче в Париже Даниил сражался не только с Григором Димитровым, но и со зрителями.

В среду, 1 ноября, на «Мастерсе» в Париже проходят оставшиеся матчи второго круга. Сегодня в борьбу вступил чемпион US Open 2021 года, третья ракетка мира Даниил Медведев. В первом раунде Медведев, посеянный под третьим номером, отдыхал, а его матч 1/16 финала поставили на среду, а не на вторник. Организаторы пошли навстречу россиянину, который в воскресенье проиграл Яннику Синнеру в тяжелейшем финале «пятисотника» в Вене. Лишний день отдыха в такой ситуации точно не помешает.

В соперниках у Даниила по второму кругу оказался бывший третий, а ныне 17-й номер рейтинга ATP Григор Димитров. В первом раунде Димитров справился с 21-летним итальянцем Лоренцо Музетти (6:2, 6:7, 6:3). И принялся готовиться к новой встрече с Медведевым. В предыдущий раз они играли друг с другом как раз таки в Вене, то есть неделю назад. Тогда россиянин одержал волевую победу над болгарином (3:6, 6:2, 6:4) и увеличил отрыв в личном противостоянии до 6-2.

Поражение от Синнера в финале Вены означало, что Медведев вновь не смог защитить титул. Более того, все свои 20 трофеев он завоевал на разных турнирах. При этом Даниил ещё на церемонии награждения сразу после финала выразил надежду, что ему удастся выиграть «Мастерс» в Париже. Напомним, он уже брал здесь титул в 2020 году, одержав в финале волевую победу над Александром Зверевым (5:7, 6:4, 6:1).

«У меня есть такая особенность, согласно которой я, видимо, нигде не могу защитить титул. Попробую сделать это в следующий раз. Здесь то же самое. Но я надеюсь, что смогу победить в Париже или где-либо ещё», — говорил Медведев на церемонии награждения после финала Вены.

Даниил Медведев с трофеем за второе место на турнире ATP-500 в Вене в 2023 году Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

Но у Димитрова, конечно, были свои планы. И он сразу же принялся это доказывать. Болгарин быстро повёл 3:0 с брейком, причём оба своих гейма он взял под ноль. У Медведева в начале матча вообще мало что получалось — соперник явно выглядел лучше, в том числе и в долгих обменах на задней линии. В четвёртом гейме россиянин всё же взял свою подачу, а в упорном пятом — и чужую, реализовав четвёртый брейк-пойнт после ошибок соперника.

Но сравнять счёт Даниил не смог. Подавая в шестом гейме, он сам стал ошибаться, и так счёт стал 4:2 в пользу Григора. После этого Димитров уверенно довёл дело до победы в сете. При 5:3 он подавал на партию и проиграл лишь очко — 6:3 за 41 минуту.

Во втором сете соперники поначалу довольно уверенно, хотя и не под ноль, брали свои геймы. Тенденцию сломал Медведев, который в шестом гейме реализовал первый же брейк-пойнт, после того как Димитров допустил несколько неточностей, — 4:2. Затем игроки взяли ещё по гейму на подаче (5:3), но в девятом гейме россиянин не смог подать на сет, выиграв лишь одно очко на своей подаче. А в 10-м гейме болгарин, подавая, спасся с двойного сетбола, проведя две удачные атаки и добившись «ровно». После этого он дожал оппонента — 5:5.

Тут в ход матча вмешались зрители, активно поддерживавшие Григора. Они стали шуметь перед подачей Даниила в 11-м гейме, теннисист попросил помощи у судьи на вышке, чтобы тот успокоил болельщиков.

«Они не хотят, чтобы я играл, — не буду. Есть кто-то, кто свистит. Я прекращу играть», — говорил в сердцах спортсмен.

Даниил Медведев конфликтует со зрителями Фото: Кадры из трансляции

Гейм этот Медведев всё же взял. А в 12-м гейме не смог принять на партию, несмотря на тройной сетбол (а после «ровно» был ещё один). Димитров в критические моменты действовал точно, да и соперник немного помог ошибками. А вот на тай-брейке Даниилу хватило первого же сетбола — 7:6 (7:4) за 1 час 10 минут.

В третьем сете Медведев во втором гейме спас двойной брейк-пойнт — 1:1. А вот в шестом гейме Димитров, отвечая на укороченный при «меньше», обводящим ударом реализовал первый же шанс забрать подачу оппонента — 4:2.

Затем Григор под ноль взял свой гейм, после чего Даниил со злости швырнул ракетку на корт. И этот выплеск эмоций помог нашему теннисисту! Он забрал свою подачу, а в девятом гейме спас четыре матчбола, после чего реализовал первый же брейк-пойнт. Один из матчболов Медведев отыграл, вынудив соперника ошибиться в долгом ралли из 47 ударов. После этого россиянин под ноль выиграл свой гейм — 5:5.

В 11-м гейме Димитров взял свою подачу, а в 12-м, принимая, упустил ещё два матчбола, то есть уже пятый и шестой. Увы, на тай-брейке болгарин действовал почти безукоризненно. Он заработал четверной матчбол (6:2) и сразу же использовал его — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2) почти за три часа.

Вот так Димитров вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Париже. На этой стадии он сыграет с Александром Бубликом из Казахстана. А ранее в третий круг пробились Андрей Рублёв (5), Карен Хачанов (16) и Роман Сафиуллин — последние двое устроят российское дерби. Отметим, что Сафиуллин во втором круге подарил приятную сенсацию, в двух сетах обыграв вторую ракетку мира Карлоса Алькараса.

«Мастерс» в Париже завершится в воскресенье, 5 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».