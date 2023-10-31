Медведев обставил Алькараса. Даниил получил мощный денежный бонус, удачно съездив в Вену

Россиянин стал лучшим в сезоне на турнирах ATP-500 и дополнительно заработал $ 600 тыс. А испанцу дорого обошлось отсутствие в Базеле.

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру (6:7, 6:4, 3:6) в финале турнира ATP-500 в Вене. Обидный результат для Даниила, но при этом у него также есть серьёзный повод для радости.

Медведев стал лидером сезона по рейтинговым очкам, набранным на «пятисотниках». В ATP предусмотрены специальные поощрительные бонусы в дополнение к призовым для пятерых теннисистов, которые лучше всего проявляют себя на таких турнирах в течение года.

Благодаря своему выступлению в Вене Даниил заработал $ 600 тыс. в дополнение к призовым и обошёл вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса, который ещё в начале недели находился на первом месте.

Карлос из-за травмы и желания отдохнуть перед «Мастерсом» в Париже не поехал на «пятисотник» в Базеле. Теоретически Алькарас мог остаться лидером, если бы Медведев выступил плохо в Вене, но этого не случилось. Даниил обеспечил себе самые крупные бонусы досрочно – выйдя в полуфинал после победы над Кареном Хачановым.

Карлос Алькарас и Даниил Медведев Фото: Matthew Stockman/Getty Images

На этой неделе развернулась довольно интересная борьба за деньги не только между Медведевым и Алькарасом. В итоге финансовые бонусы за выступление на «пятисотниках» получили следующие теннисисты:

Даниил Медведев (1690 очков на турнирах ATP-500 за год) – $ 600 тыс.;

Карлос Алькарас (1480) – $ 300 тыс.;

Янник Синнер (1480) – $ 200 тыс.;

Александр Зверев (1175) – $ 125 тыс.;

Алекс де Минор (1160) – $ 75 тыс.

У Алькараса равное количество очков с Синнером, но по правилам в таком случае приоритет отдаётся теннисисту, который находится выше в рейтинге ATP. Карлос сейчас является второй ракеткой мира, Янник – четвёртой. Разочаровывающий момент для Синнера, который выиграл титул в Вене.

Хотя Янник получил чек на € 450 650 непосредственно за победу на турнире и не особо обеднеет из-за потери лишней сотни тысяч долларов. К тому же теоретически он мог опуститься ниже третьего места, если бы на этой неделе рано выбыл и при этом преуспели Зверев, де Минор, Андрей Рублёв или Таллон Грикспор.

Победа на турнире в Вене не помогла Яннику Синнеру обойти Карлоса Алькараса по бонусам Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

В целом с первой тройкой всё закономерно. Алькарас, Медведев и Синнер – лучшие теннисисты мира в данный момент, если вынести за скобки 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. 36-летний Новак заслуженно пребывает в привилегированном положении. Для него сейчас важны в первую очередь ТБШ. Джокович заявляется далеко не на все «Мастерсы», что уж говорить о «пятисотниках». Новак продолжает укреплять своё наследие на самых престижных соревнованиях, а борьбу за бонусы оставляет более молодому поколению.

Как указано выше, немец Александр Зверев стал четвёртым и получил $ 125 тыс. Ситуация Зверева интересна тем, что теоретически он вообще мог обойти Алькараса и стать первым, если бы выиграл кубок в Вене, а Медведев вылетел как минимум в полуфинале. Тогда у Александра было бы 1585 очков, но в столице Австрии он дошёл до четвертьфинала, где уступил Андрею Рублёву и остался с 1175 очками. С учётом этого Звереву грех жаловаться на дополнительно заработанные $ 125 тыс.

Австралиец Алекс де Минор всё-таки удержался на пятом месте, хотя провалил неделю, вылетев в 1/8 финала Базеля от прямого конкурента за бонусы голландца Таллона Грикспора. Повезло, что Грикспор уже на следующей стадии уступил поляку Хуберту Хуркачу. Но шансы Таллона попасть в топ-5 изначально были невысокими – победа в Базеле позволяла ему набрать 1115 очков и теоретически попасть в топ-5 в случае неудачи звёзд, начиная с Синнера.

Россиянин Андрей Рублёв оказался примерно в такой же ситуации, как и Грикспор. Андрей мог попасть в топ-5 только в случае титула в Вене и провала нескольких конкурентов (Синнер, Зверев, де Минор). Тогда у него было бы 1190 очков. Не сложилось. Рублёв проиграл в полуфинале Синнеру и остановился на отметке 870 очков на «пятисотниках» за год, а из соперников откровенно плохо выступил только де Минор. Хотя тому же Звереву, который проиграл Андрею в четвертьфинале Вены, могло бы и не хватить 1175 очков для четвёртого места, если бы россиянин выиграл титул в Вене.

Андрей Рублёв обыграл Александра Зверева в Вене, но оказался ниже него в гонке за бонусами Фото: Adam Glanzman/Getty Images

В этом году состоялось 13 турниров ATP-500: Роттердам, Рио-де-Жанейро, Дубай, Акапулько, Барселона, Лондон, Галле, Гамбург, Вашингтон, Пекин, Токио, Вена и Базель. Медведев выиграл Роттердам и Дубай, Алькарас – Барселону и Лондон, Синнер – Пекин и Вену. Ещё семь теннисистов записали себе в актив по одной победе – Кэмерон Норри (Рио), Алекс де Минор (Акапулько), Александр Бублик (Галле), Александр Зверев (Гамбург), Даниэль Эванс (Вашингтон), Бен Шелтон (Токио) и Феликс Оже-Альяссим (Базель).

Топ-теннисисты не могут принять участие во всех «пятисотниках» из-за плотного графика и просто потому, что некоторые соревнования проходят параллельно, как те же Вена и Базель. Тем не менее в основном состав участников подбирается довольно звёздный. Не в последнюю очередь благодаря политике ATP с бонусами за результаты на турнирах данной категории. Если бы не дополнительные финансовые стимулы, то снятий и бойкотов ATP-500 со стороны лидеров мирового рейтинга наверняка наблюдалось бы значительно больше.