Арена Итогового в Турине — идеальное место для игры в теннис. Даже Медведеву всё нравится

С 12 по 19 ноября в Турине состоится Итоговый чемпионат ATP. Город на севере Италии примет матчи восьмёрки сильнейших теннисистов мира третий год подряд. Сражения традиционно пройдут на кортах арены «Пала Альпитур». Чем она известна?

«Пала Альпитур» (в 2005-2014 годах «Паласпорт Олимпико») — многофункциональная спортивно-концертная арена в центральном районе Турина под названием Санта Рита. Она была построена 13 декабря 2005 года по проекту японского архитектора Арата Исодзаки специально к открытию зимней Олимпиады – 2006. Площадь объекта составляет 34 000 квадратных метра, вместимость – 16 600 зрителей. Это крупнейшая крытая арена в Италии, возведение которой обошлось правительству в € 87 млн.

«Пала Альпитур» принимает не только спортивные события

Футуристическое здание «Пала Альпитур» строгой прямоугольной формы изготовлено из нержавеющей стали и стекла, имеет общую длину около 200 метров. Арена призвана быть «настоящей фабрикой событий», по словам архитектора Исодзаки. Для этого в ней предусмотрено лёгкое перемещение мебели благодаря современной системе передвижных трибун и возможности временного перемещения сцены.

Вид на арену «Пала Альпитур» с улицы Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Внутреннее пространство «Пала Альпитур» легко может менять конфигурацию. После Олимпиады-2006 здание служит для проведения самых разных массовых мероприятий – спортивного, научного, религиозного, культурно-развлекательного характера.

Здесь проходило множество концертов суперзвёзд эстрады, в частности Брюса Спрингстина, R.E.M., Pearl Jam, Green Day, Depeche Mode, Muse, Lady Gaga, Боба Дилана, Мадонны, Рианны, U2, Florence and the Machine, 5 Seconds of Summer, Ланы Дель Рей, Арианы Гранде, Шакиры и многих других. В 2022 году арена принимала 66-й песенный конкурс Евровидение. Здесь ставят масштабные мюзиклы вроде «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта», гастролирует «Цирк дю Солей».

Евровидение-2022 на «Пала Альпитур» в Турине Фото: Giorgio Perottino/Getty Images

У арены также есть приличный опыт проведения крупных спортивных событий. Самые главные из них: турнир по хоккею с шайбой на XX зимних Олимпийских играх (2006), открытие XXIII Зимней Универсиады (2007), XXIV чемпионат Европы по художественной гимнастике (2008), финал восьми Кубка Европы УЛЕБ (2008, 2009).

«Пала Альпитур» принимала квалификацию Олимпиады-2016 по баскетболу, здесь часто играет сборная Италии по этому виду спорта. На арене проходили турниры по смешанным единоборствам Bellator 152 (2016) и Bellator 176 (2017), мужской чемпионат мира по волейболу (2018).

Хоккей на арене «Пала Альпитур» Фото: Jamie McDonald/Getty Images

В последнее время масштабный объект больше всего может похвастать проведением крупного мероприятия в теннисе. Итоговый чемпионат ATP проходит на «Пала Альпитур» с 2021 года и будет играться там как минимум до 2025-го. Турин принял эстафету у Лондона, где суперзвёзды тенниса определяли сильнейшего в период 2009-2020.

По первым двум розыгрышам сложно предъявить какие-то претензии к организации Итогового на «Пала Альпитур». Арена обладает современной акустикой. Во время просмотра матчей создаётся приятное ощущение камерной, в каком-то смысле даже театральной атмосферы. Картина особо не портится, даже если зрители позволяют себе лишний шум. При этом публика в Турине хоть и эмоциональная, но в целом более воспитанная, чем в том же Париже, где на недавнем «Мастерсе» к её поведению было много вопросов.

Арена «Пала Альпитур» изнутри во время Итогового чемпионата ATP Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Что говорят теннисисты об условиях в Турине

Самое главное для участников Итогового – качество кортов и мячей. В этом плане топ-теннисисты очень довольны. Третья ракетка мира Даниил Медведев любит покритиковать организаторов по поводу покрытия, мячей и не только. Однако корт в Турине показался россиянину едва ли не идеальным.

«Мне нравится играть на быстром покрытии. Хард в Турине, пожалуй, быстрейший из всех, что я когда-либо видел за карьеру. Дело не только в кортах, но и в воздухе. Он здесь очень сухой, и потому мяч летит невероятно быстро. Для игроков, делающих ставку на приём, это может стать проблемой. Конечно, я защищаю титул, но это совершенно новый турнир, другие условия, новый отель. Вполне вероятно, что в этот раз чемпионом станет кто-то другой», — говорил Даниил в 2021 году.

Даниилу Медведеву нравится играть в Турине Фото: Julian Finney/Getty Images

Медведев выигрывал Итоговый в 2020-м, когда он ещё проходил в Лондоне. В 2021-м был близок к защите титула, но неожиданно уступил соотечественнику Андрею Рублёву в полуфинале. Сработало уже ставшее знаменитым «проклятие» Даниила, которому дважды подряд не покоряются одни и те же соревнования. В 2022-м Медведев вообще вылетел на групповой стадии, проиграв все три матча. Но тогда россиянин объективно пребывал на пике кризиса (прежде всего психологического). Турин нравится Даниилу. Сейчас он в куда лучшем состоянии, чем год назад. Титул защищать не приходится, так что «проклятие» не работает. Почему бы не взять Итоговый-2023? Для этого есть хорошие предпосылки.

Не только Медведеву по душе проведение Итогового на «Пала Альпитур». Вот что говорил позапрошлогодний чемпион турнира Александр Зверев, который отметил в целом лучшую организацию по сравнению с Лондоном, отдельно выделив удобные раздевалки.

«Трудно сравнивать Итоговый в Турине с лондонским. Особенно потому, что Лондон – один из крупнейших городов Европы и, очевидно, намного больше Турина. Но изменилась атмосфера, которую создают итальянские болельщики. Организаторы прикладывают максимум усилий: наши раздевалки в Турине намного лучше, чем в Лондоне. Еда, конечно, фантастическая, потому что мы в Италии. Оба турнира потрясающие, и в пользу Лондона говорит сама арена O2, историческое и грандиозное сооружение. Я люблю Италию, и особенным этот турнир делает атмосфера, которую создают итальянские болельщики. Они громче и увлечённее спортом», — считает Зверев.

Александр Зверев – чемпион дебютного Итогового на арене «Пала Альпитур» Фото: Julian Finney/Getty Images

О качестве корта в Турине положительно отзывался и американец Тейлор Фритц, который в этом году на Итоговый не попал, хотя имел неплохие шансы поехать в Италию, если бы травма не вынудила его сняться на старте «Мастерса» в Париже.

«Корт в Турине определённо быстрый. Если говорить обо мне, то это хорошо для моей подачи и удара слева. Разная скорость где-то помогает, а где-то мешает моему теннису. На более медленном корте у меня появляется больше времени, чтобы подготовить удар справа. На этом корте я могу полагаться на бэкхенд и играть глубоким кроссом под форхенд. Так сопернику сложнее входить в корт и забивать. На медленном корте это не работает, потому что у него появляется время, чтобы комфортно атаковать с форхенда. Так что в этом плане покрытие мне очень помогает», — сказал Фритц после громкой победы над Рафаэлем Надалем (7:6, 6:1) в прошлом году.

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» и шестикратный победитель Итогового Роджер Федерер в Турине так и не сыграл. В 2021-м Роджер страдал от травм, именно тогда его карьера уже фактически была завершена, хоть формально он и ушёл из тенниса на Кубке Лэйвера – 2022. Федерер жалеет, что лично не испытал быстрый корт на «Пала Альпитур», который предположительно был бы для него весьма удобным.

«Я слышал, что на US Open корт стал быстрее, но на Итоговом его сделали ещё более быстрым. Жаль, я упускаю возможность сыграть на нём. Что поделать, это часть спорта. До сих пор у меня была отличная карьера, и я многому научился на медленных кортах. Да, мне нравится играть на быстрых кортах, но я вырос, играя на грунте, так что проблем нет», — сказал Федерер.

Федерер выиграл шесть Итоговых, последний – в 2011-м. Более десятилетия Роджер оставался единоличным рекордсменом по количеству побед на турнире, пока с ним в 2022-м не сравнялся Новак Джокович.

Для серба нет принципиальной разницы, где играть. Он способен обыграть всех на любом покрытии. Хотя быстрый хард всё-таки считается для него более неудобным. Во многом именно поэтому Джокович до 2018 года не побеждал на «Мастерсе» в Цинциннати. В Огайо хард считался самым быстрым в туре, что помогло Федереру победить там рекордные семь раз. Но Роджер уже давно не представляет угрозу для Новака, а молодые теннисисты не извлекают выгоду и на быстром харде, что показал Итоговый-2022, завершившийся триумфом серба. Что касается непосредственно Турина и арены «Пала Альпитур», то Джокович просто рад, что соревнование переехало на новое место.

«Итоговый чемпионат — самое большое и престижное событие, которое проводит ATP. Этот турнир исторически менялся. Поэтому я очень рад, что он переехал в Турин, и хочу соревноваться здесь. Надеюсь, всегда буду частью этого особенного события», — сказал Джокович.

Новак Джокович — чемпион Итогового турнира ATP — 2022 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В этом году Джокович собирается взять седьмой Итоговый и превзойти Федерера. Сделать это непросто. На днях Новак выиграл «Мастерс» в Париже, но не слишком впечатлил своим уровнем игры. В Турине среди его соперников будут не условные Томас Мартин Этчеверри и Таллон Грикспор, которых можно обыграть даже в плохой форме. Серба ждут последовательные встречи с элитными игроками вроде Андрея Рублёва и Хольгера Руне, которых в Париже он прошёл с огромным трудом. Причём Рублёв и Руне далеко не самые серьёзные оппоненты. Даниила Медведева и Янника Синнера следует опасаться больше, да и Карлоса Алькараса не стоит совсем списывать со счетов, несмотря на недавние провалы.

На шикарной арене «Пала Альпитур» в ближайшее время будет очень горячо. Для топ-теннисистов в Турине созданы идеальные условия. Им остаётся лишь выходить на корт и радовать зрителей своей качественной игрой.