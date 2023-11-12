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Старт Итогового чемпионата ATP 2023: сетки, группы, расписание матчей, Джокович, Руне, Синнер, Алькарас

Джокович идёт за рекордом. Расклады, расписание и группы Итогового чемпионата ATP
Даниил Сальников
Старт Итогового чемпионата ATP 2023
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Двумя матчами в Зелёной группе начинается заключительный турнир с участием восьмёрки сильнейших теннисистов мира.

В воскресенье, 12 ноября в Турине стартует аналог чемпионата мира для ведущих мастеров ракетки. В борьбу вступают участники Зелёной группы во главе с лидером мирового рейтинга Новака Джоковича. Но обо всём по порядку! Посмотрим на турнирные расклады, расписание, составы групп и сетки.

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Третий год подряд Итоговую восьмёрку принимает Турин. Матчи проходят на стадионе Пала Альпитур, вмещающем 16 600 зрителей. Именно здесь прошло открытие Зимней олимпийских игр – 2006. Сам же Итоговый чемпионат ATP разыгрывается с 1970 года. Среди победителей были и россияне – Николай Давыденко (2009) и Даниил Медведев (2020). Ну а действующим чемпионом является серб Новак Джокович, который вместе со швейцарцем Роджером Федерером делит рекорд по количеству побед на турнире – у обоих по шесть трофеев.

В нынешнем году призовой фонд турнира вырос до рекордных $ 15 млн долларов. При этом даже запасные (а их два теннисиста) получат по 152,5 тысячи просто за готовность выйти на корт в любой день группового этапа вместо кого-то из травмированных. Самый отчаянный неудачник, проигравший все три матча группового этапа, получит $ 325,5 тыс. Имеют свои расценки и каждая победа на всех этапах турнира, а не проигравший ни одного поединка чемпион получит чек на $ 4 801 500, что является рекордным призом на всех турнирах, включая «Шлемы».

В нынешнем году в число участников попали четыре бывших чемпиона – Новак Джокович (2008, 2012-2015, 2022), Александр Зверев (2018, 2021), Стефанос Циципас (2019) и Даниил Медведев (2020), два дебютанта турнира – Карлос Алькарас и Хольгер Руне. Четвёртый год подряд в восьмёрку сильнейших попадают два представителя России – Медведев и Андрей Рублёв.

Отбор на турнир традиционно ведётся по итогам Чемпионской гонки ATP. Её выиграл Новак Джокович, который и получил 1-й номер посева на турнире. Далее расположились чемпион Уимблдона Карлос Алькарас, финалист US Open Даниил Медведев, победитель «Мастерса» в Торонто Янник Синнер, чемпион «Мастерса» в Монте-Карло Андрей Рублёв, двукратный победитель турнира Александр Зверев (2018, 2021), чемпион Итогового-2019 Стефанос Циципас и дебютант Хольгер Руне.

По итогам жеребьёвки восьмёрку участников разбили на две группы. В Красной группе вместе с Джоковичем оказались Синнер, Циципас и Руне. В Зелёной группе в компанию к Алькарасу попали Медведев, Рублёв и Зверев.

Групповой этап будет идти 6 дней – с воскресенья, 12 ноября по пятницу, 17 ноября. В воскресенье, вторник и четверг играются матчи Красной группы, в понедельник, среду и пятницу – Зелёной группы. Матчи дня разбиты на две сессии – дневную и вечернюю. В каждой из сессий вначале играется парный поединок, а затем одиночный. На сражение парников отведено 2,5 часа. Но если вдруг кто-то в это время не уложится, то старт одиночки будет отложен – до завершения пары. В субботу, 18 ноября пройдут полуфиналы – победители групп сыграют с теннисистами, занявшими вторые места в других группах. Ну а в воскресенье, 19 ноября состоятся финалы, а игровая сессия единственный раз за турнир будет одна.

Расписание 1-го дня. Матчи воскресенья, 12 ноября

В воскресенье пройдут два матча первого тура в Зелёной группе. В борьбу вступает 24-кратный чемпион «Шлемов» и шестикратный победитель Итогового Новак Джокович (1-й номер посева), триумфатор турнира-2019 Стефанос Циципас (6), итальянец Янник Синнер (4), а также дебютант соревнований датчанин Хольгер Руне (8).

Итоговый чемпионат ATP. Турин-2023. Сетка
Красная группа. 1-й тур
16:30. Синнер (Италия, 4) – Циципас (Греция, 6)
23:00. Джокович (Сербия, 1) – Руне (Дания, 8)
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Итоговый чемпионат ATP – 2023 проходит с 12 по 19 ноября в Турине. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».

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