Джокович ругался на фанатов, на трибунах взрывались мячи. Как прошёл первый день в Турине

Первый день Итогового турнира в Турине ― всё. Фавориты Зелёной группы ― Янник Синнер и Новак Джокович ожидаемо выиграли свои матчи. Итальянец, которого родная публика встречала, как Гладиатора, разобрался с Циципасом очень легко.

Янника здесь обожают. В Турине действительно ― Синнеромания. Лицо Синнера на каждом плакате, который рекламирует Итоговый в городе, а ещё у него куча контрактов ― даже с одним из итальянских банков. На Янника пришёл посмотреть, кажется, весь Турин. Ещё за три часа до матча Синнера и Циципаса площадь перед ареной была переполнена людьми. Конечно, не обошлось и без уже традиционных поклонников итальянца в костюмах морковки.

Кстати, именно морковные любители тенниса заводили всю остальную толпу, чтобы поддержать Синнера. Янник с удовольствием эту волну поймал и просто снёс Циципаса с корта на радость беснующейся арены.

После матча Синнера толпа могла насладиться тренировками Алькараса и Зверева на корте, который расположен прямо между фудкортами.

Ну а потом настал черёд Новака. И ему победа над Руне далась куда тяжелее. В первом сете Джокович сумел перехватить инициативу и дожать соперника на тай-брейке, что вызвало бурю восторга у толпы, но во втором сете всё изменилось. Сербу не нравилось, что фанаты что-то говорят и кричат между его первой и второй подачами. В один момент это взбесило Новака так, что он попросил судью сделать замечание, что арбитр выполнил в эту же секунду.

Вообще в антураже этого матча хватало странностей. Новак со злости от упущенного преимущества в один брейк в третьем сете растоптал две ракетки. Чуть раньше на трибунах взорвался огромный теннисный мяч, предназначенный для автографов. Хлопок был настолько сильным, что испугался даже Руне. Ситуация так напрягла организаторов, что к бедолаге, у которого и сдетонировал мяч, пришли сотрудники полиции и охраны арены. В итоге мужчину проводили с его места и остаток матча он досматривал стоя около выхода с ошмётками мяча в руках.

А ещё у Джоковича была максимально страстная группа поддержки в лице одного чуть подвыпившего серба, который не замолкал ни на минуту и каждые 30 секунд отвешивал ругательства на сербском в адрес тренера Руне ― Бориса Беккера, ранее входившего в команду Новака.

А ещё надо отдать должное туринской публике. Когда стало понятно, что матч уходит в третий сет, и закончится заполночь, то арена не опустела. Туринцам с утра надо было на работу, но покинули арену единицы. После победы Джоковича мне удалось перекинуться парой слов с пятью туринцами. Все они в один голос заявили, что без ума от Синнера и Джоковича, но один болельщик меня поразил: «Обожаю Джоковича, считаю Синнера родным, но больше всего мне нравится ваш Медведев. Он самый настоящий человек из всех теннисистов, кто сейчас играет в туре». Явить себя настоящего у Медведева появится возможность уже сегодня вечером в российском дерби с Рублёвым.