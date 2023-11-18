Один день из жизни Даниила Медведева на Итоговом чемпионате ATP. Подробности изнутри

Моё утро, 17 ноября, началось с интервью с тренером Даниила Медведева ― Жилем Сервара. Его вы сможете прочитать на «Чемпионате» в ближайшее время, но сейчас не об этом. Ради интервью пришлось приехать на арену проведения Итогового турнира в 9:45.

― Ненавижу просыпаться рано, ― пожаловался я Сервара.

― Прямо как Даниил! Видимо, это русская черта, ― ответил мне Жиль.

Как проходит игровой день Медведева во время Итогового? В день матча с Карлосом Алькарасом россиянин вышел на тренировку около 10:30 ― за четыре часа до игры. По словам Даниила, в день матча он всегда тренируется полчаса ― и неважно, стоит матч днём или вечером.

Даниил Медведев российский теннисист «Я всегда в день матча разминаюсь 30 минут. Неважно, когда я играю. Когда я был помоложе, то пробовал разные вещи. Когда я пришёл в ATP-тур, если матч был поздно вечером, я старался тренироваться полчаса утром, полчаса вечером. Как-то пару турниров попробовал тренироваться только полчаса вечером. Если матч вечером, то утром я в зал хожу, полчаса-час с физиотерапевтом работаешь, потом полчаса побегал, покрутил велосипед, чтобы не лежать на кровати с 10 до 16, ведь тогда тяжело играть будет. Позавтракал, пошёл в зал, подвигался, поиграл с дочкой и поехал на корты. Мне так спокойнее. Мне хватает этого, чтобы хорошо играть».

Перед матчем с Карлосом тренировка у Медведева была простой: разминка ударами, отработка подачи, отработка атакующих ситуаций с форхенда и бэкхенда вторым ударом после подачи.

После получаса тренировки Медведев корт покинул, чтобы оказаться на нём снова уже во время самого матча. Исход игры с Алькарасом вы знаете ― Даниил проиграл в двух сетах, но не выглядел разобранным. Наоборот, когда я наблюдал за ложей Медведева по ходу матча, складывалось ощущение, что всё идёт по плану. Даниил точно вышел играть на 100% и не собирался проигрывать, но при этом и какой-то дополнительной мотивации, зная, что он уже в полуфинале, найти не смог.

Об этом он подробно рассказал на пресс-конференции, которая состоялась в 16:30.

Даниил Медведев российский теннисист «100%. Энергетика меняется. Я два раза был совсем в другой ситуации… Когда два раза я вообще полностью уже прошёл с первого места и при этом всё равно получилось победить в третьем матче. Мне кажется, что всегда хочется получить 3:0 в группе, а тем более здесь было за что играть — было на кону первое место, которое в итоге я не взял, очки, денег стало ещё больше, чем раньше. Да, это не самое главное, наверное, на этом турнире, но всё равно это всегда бонус, поэтому играть было за что. Однако энергетика всё равно другая, когда ты знаешь, что вроде ты можешь проиграть, поэтому немножко было тяжело. Но при этом я считаю, что играл хорошо и лучше, чем со Зверевым. Однако в важных моментах Карлос смог сыграть лучше меня. Возможно, у него было больше желания, потому что нельзя было проигрывать. Но я могу сказать, что старался на 100%».

Получается, что после пресс-конференции у Даниила есть меньше суток на то, чтобы восстановиться к полуфиналу с Янником Синнером. Менять в своём распорядке россиянин ничего не планирует. В субботу он снова выйдет на тренировку на полчаса в 11:15, а после попробует выбить из турнира любимца публики.