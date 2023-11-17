Медведев проиграл Алькарасу в Турине. В плей-офф Даниил сразится с итальянцем Синнером

Соперник россиянина по полуфиналу пока не знает поражений на Итоговом чемпионате ATP.

Групповой этап этого Итогового турнира подходит к концу, определяются последние полуфиналисты. Россиянин Даниил Медведев заранее обеспечил себе место в плей-офф и в пятницу, 17 ноября, провёл заключительный матч в группе против испанца Карлоса Алькараса. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу испанского теннисиста.

Медведев начал встречу сразу с двойной ошибки, но не расклеился и забрал стартовый гейм. Алькарас поначалу хорошо подавал с первого мяча и не давал сопернику шанса хоть чуть-чуть подобраться к брейку. В четвёртом гейме всё пошло немного по другому сценарию: Карлос подарил россиянину два брейк-пойнта, но следом их отыграл и не дал Даниилу захватить первенство в сете.

В критически важном седьмом гейме на своей подаче Медведев упустил три очка кряду, позволил Алькарасу заработать брейк-пойнты и реализовать первый же из них. Карлос довольно оперативно повёл в первой партии.

В следующем гейме на подаче испанца Медведев выиграл два первых очка, но затем проиграл четыре розыгрыша подряд, так и не добравшись до брейка. Партия в результате осталась за Карлосом – 6:4.

Во второй партии стало заметно, насколько Карлос был заряжен на этот матч. Первый брейк он заработал уже в третьем гейме, реализовать его не сумел, но хотя бы попытался.

Во втором сете каждый теннисист забирал свою подачу. Первым в партии дрогнул Медведев: на своей подаче при счёте 4:4 подарил Алькарасу два брейк-пойнта и со второго сам отдал свою мини-партию, подав двойную. Карлос вышел подавать на матч,

Сегодняшнее поражение стало для Медведева первым на Итоговом в этом году. Для Алькараса эта победа оказалась второй в Турине. Теперь судьба положения испанца и россиянина в Красной группе зависит от Александра Зверева.

Зверев, зная расклады на свой выход из группы, назвал себя временным главным фанатом Медведева.

«В пятницу я буду фанатом Даниила Медведева номер один на этой планете. Посмотрим, как получится. Даня играет очень хорошо, думаю, у него много шансов на победу. Я должен быть сосредоточен и быть готовым победить Андрея», – поделился Александр на пресс-конференции в Турине.

Если бы Медведев обыграл сегодня Алькараса, то у Зверева был бы шанс на выход в плей-офф. Теперь же у Александра нет возможности пройти дальше группы. В полуфинале окажутся Даниил и Карлос.

Итоговый в этом сезоне стал для Алькараса дебютным. В прошлом году испанец отобрался в Турин, но из-за разрыва связок живота ему пришлось сняться с турнира.

Медведев же дебютировал на Итоговом ещё четыре года назад. В Лондоне в 2019-м Даниил сыграл в одной группе с Рафаэлем Надалем, Стефаносом Циципасом и Александром Зверевым, но проиграл три матча из трёх и тогда оказался не у дел. Через год россиянин пришёл, выиграл турнир и забрал на Итоговом своё.

Впереди самая захватывающая часть турнира, полуфиналы и финал. Медведев выйдет в плей-офф со второго места в группе. За выход в финал Итогового Даниил поборется с Янником Синнером. Алькарас же далее сыграет с Новаком Джоковичем.