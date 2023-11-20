Семья, тренеры и патриарх. Кто стоит за успехами Новака Джоковича?

Новак Джокович продолжает разрывать крупные турниры и бить новые рекорды. Сербу 36 лет, он опытен и успешен, ему есть чем гордиться. И на пути Новаку, как каждому легендарному спортсмену, помогает большое и надёжное окружение.

Семья

Джокович создаёт ощущение примерного семьянина и человека, который очень дорожит родственными связями. У него большая и дружная семья. С супругой Еленой теннисист идёт рука об руку с 2005 года, когда он в свои 18 лет только дебютировал в топ-100 мирового рейтинга.

Новак Джокович с супругой Еленой Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Елена везде сопровождает Новака, регулярно появляется в боксе и помогает супругу в его делах за пределами корта. Пара родила двух детей: сына Стефана в 2014 году и дочь Тару в 2017-м. Оба ребёнка были рядом с папой на минувшем Итоговом в Турине. После победы в финале Новак высказался о присутствии детей в Италии.

«Здорово, что мои дети последние два дня смотрели теннис. Это отлично. Я всегда хотел выступить перед ними, когда они достигнут возраста, в котором будут понимать, что происходит. Сейчас это так – они осознают, что происходит. Я так благодарен, что я отец двух этих ангелов. Они подарили мне столько счастья и любви. Они дают мне силу», – поделился теннисист на корте.

Джокович – человек верующий, православный христианин. Он не раз об этом сам рассказывал журналистам. В 2011 году Новак был удостоен ордена Святого Саввы, который является высшей наградой Сербской православной церкви. После этого, в 2012-м, теннисист получил награду Русской православной церкви. А прошлой осенью после победы на Итоговом Джокович в компании патриарха сербской церкви Порфирия и семьи отпраздновал крещение Аранджеловдана.

Имена детей, кстати, Новак и его супруга Елена придумали с оглядкой на религиозные обычая. Пара поженилась в 2014 году на острове Свети-Стефан (Святого Стефана) в Черногории, за несколько месяцев до рождения первенца. Назвать сына Джоковичи решили именно в честь святого и значимого для них места.

Имя дочери – Тара – религиозное, зачастую употребляется среди буддистов. Хотя можно предположить, что Джоковичи назвали так дочку из любви и уважения к дорогим сербам и черногорцам местам – одноимённым реке и горе Тара.

В октябре этого года семья Джоковичей крестила обоих детей. Случилось это в монастыре Острог в Черногории, куда Новак приезжал в прошлом январе после депортации из Австралии. Этой осенью в крещении Стефана и Тары помогал уже близкий семейству теннисиста патриарх Порфирий.

Джоковича также поддерживают папа Срджан, мама Дияна и братья Марко и Джордже. Родители Новака, к слову, многим пожертвовали ради карьеры сына.

«У нас было много бессонных ночей. Утром мы просыпались, и у нас не было средств, чтобы купить детям хлеба или самые обычные вещи, это было больно. Мы просто были в отчаянии, потому что не знали, как решить эти проблемы. Мой муж занимал деньги у одних людей, чтобы выплатить долг другим, и так далее. Но Срджан никому не позволял сказать и плохое слово в сторону Новака».

Команда

Тренеры для спортсменов по важности и значимости равны семье. У Джоковича наставников много. И каждый из них везде сопровождает теннисиста.

Возглавляет команду Джоковича основной тренер Горан Иванишевич. Чемпион Уимблдона-2001 тренирует серба уже четыре года. О своём подопечном хорватский специалист высказывается довольно тепло.

«Он гений. Он единственный в своём роде. В этом мире не так уж много людей, подобных ему в плане спорта. Нет никаких оправданий. Он всегда пытается найти способ победить, как бороться, даже когда он плохо себя чувствует, травмирован, не травмирован», – цитирует Иванишевича пресс-служба ATP.

В команду Новака также входят тренер по физподготовке Марко Паничи, физиотерапевт Клаудио Зималья, спарринг-партнёр Карлос Гомес-Эррера. Также на протяжении 13 лет серба сопровождали агенты Эдуардо Артальди и Елена Капелларо. Однако на прошлой неделе теннисист заявил, что он прекращает работу с менеджерами.

Родина и болельщики

Джокович – национальный герой Сербии и настоящий патриот своей страны. Журналист и автор книги о Новаке Саша Озмо рассказал «Чемпионату», как сербы относятся к теннисисту.

«Если Новак вдруг решит стать президентом Сербии, одержит ли он победу? Я не думаю, что у Джоковича есть амбиции быть политиком – это слишком серьёзный бизнес. Но я понимаю, о чём ты говоришь, – о его популярности. Конечно, Джокович нереально популярен в Сербии. У нас много известных спортсменов в прошлом, сейчас, помимо Новака, у нас есть Никола Йокич. Но только Джокович способен заставить увлекаться спортом тех, кто никогда им не увлекался. Я знаю это на своём примере ― мои дедушка и бабушка не любят спорт, но матчи Новака они смотрят всегда, даже не зная всех правил. Джокович делает очень много вне корта, он очень сильно заботится о Сербии».

Регулярно Новак посещает Черногорию, проводит там важные семейные мероприятия и отдыхает. Местные фанаты его любят практически наравне с сербскими поклонниками.

Джокович не стесняется публично говорить о любви к родным странам и оказывать им поддержку. На «Ролан Гаррос» в этом году Новак, например, после одной из побед без лишних слов оставил на камере послание: «Косово – сердце Сербии. Остановите насилие». Через свой благотворительный фонд теннисист постоянно помогает нуждающимся сербам и черногорцам. А они поддерживают Новака в ответ.

За 20 лет карьеры Джокович сумел понять, какие люди рядом помогают ему добиваться успехов и держаться на плаву в про-туре. Сегодня Новак окружил себя исключительно теми, кому он доверяет и кто делает его лучше. Это помогает сербу выигрывать большие титулы и всё ещё оставаться лучшим теннисистом в мире.