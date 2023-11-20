Лучший в истории тенниса? Какие рекорды ещё не успел побить Новак Джокович

В воскресенье, 19 ноября, Новак Джокович установил очередное историческое достижение. 36-летний сербский теннисист в седьмой раз в карьере выиграл Итоговый чемпионат ATP, победив в финале 22-летнего итальянца Янника Синнера — 6:3, 6:3. Если бы не Синнер, Джоковича не было бы в плей-офф. Янник выиграл в группе не имевший для него турнирного значения матч с Хольгером Руне и тем самым помог Новаку выйти в полуфинал со второго места. Но это честный спорт. И утверждения, что серб должен был за это отблагодарить итальянца в финале, неуместны.

«Можно не сомневаться, что этот сезон стал одним из лучших в моей жизни. И здорово завершить его победой над домашним героем — Янником — который демонстрировал прекрасный теннис на этой неделе.

Я очень горжусь своим выступлением в матчах с Алькарасом и Синнером, которые сейчас, пожалуй, являются двумя лучшими игроками в мире. Я должен был прибавить, должен был выигрывать сам, а не ждать, что мне отдадут победу. И я это сделал. Прекрасная неделя», — сказал Новак после матча.

Новак Джокович и Янник Синнер после финала Итогового чемпионата ATP — 2023 в Турине Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На протяжении многих лет лидерами по количеству титулов на Итоговом турнире были чех Иван Лендл и американец Пит Сампрас. Лендл свой пятый Итоговый выиграл ещё в 1987-м, а Сампрас — в 1999-м. Долгое время никто и помыслить не мог о том, чтобы обогнать их. Но затем взошла звезда Роджера Федерера. В 2010 году швейцарец повторил рекорд, а в 2011-м побил его, завоевав шестой титул.

Однако достижение Федерера продержалось гораздо меньше, чем можно было ожидать. И «виноват» в этом Джокович. Свой первый Итоговый он выиграл в 2008 году, когда ему был всего 21 год. А с 2012 по 2015 год сербу не было равных на турнире, который в те годы проходил в Лондоне. Затем Новак долгое время не мог завоевать шестой титул, но год назад, уже в Турине, всё же добился своей цели, сравнявшись с Федерером. А 19 ноября 2023 года наконец оставил Роджера позади.

Другие рекорды Джоковича

Новак — 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема». И по этому показателю ему тоже нет равных. В обозримом будущем его вряд ли кто-то догонит. Вот разве что Рафаэль Надаль может, но здоровье у испанца уже не то… Тут тоже долгое время лидерство принадлежало Сампрасу, завершившего карьеру с 14 «Шлемами». Но сперва его обошёл Федерер, а затем и Надаль. И всех их оставил позади Джокович! У Надаля «всего» 22 титула на ТБШ, а у Федерера — ещё меньше, 20. Причём Роджер, завершивший карьеру в сентябре 2022 года, уже не сможет увеличить это число.

Что касается титулов на «Мастерсах», то и здесь Джокович превосходит всех. Серб 40 раз выигрывал турниры данной категории. На четыре трофея меньше у Надаля. А Федерер выиграл 28 «Мастерсов» за карьеру.

Возвращаясь к Итоговому, можно вспомнить, что Новак ещё в начале турнира обеспечил себе звание первой ракетки мира по итогам сезона — уже в восьмой раз в карьере. И увеличил отрыв от Сампраса (6), Федерера и Надаля (оба — по 5).

Кроме того, по количеству недель лидирования в рейтинге Джокович откроет пятую сотню. Новак даже теоретически не может лишиться лидерства до 8 января 2024 года. Это означает, что к тому моменту у него будет 406 недель лидирования. Ближайший к нему — Федерер с 310 неделями.

По призовым за карьеру серб тоже впереди планеты всей. С учётом Итогового на счету Джоковича $ 180 643 353 призовых. Также в топ-3 входят Надаль ($ 134 640 719) и Федерер ($ 130 594 339).

Какие рекорды ещё не побил Джокович

98 титулов за карьеру позволяют сербу входить в топ-3. Новак вполне может догнать Роджера Федерера, у которого 103 трофея на уровне ATP. Да и рекорд Джимми Коннорса (109), кажется, под угрозой, хотя побить его, безусловно, будет сложнее.

По количеству выигранных матчей Джокович также уступает только Коннорсу и Федереру. Серб выиграл 1086 поединков, в то время как американец и швейцарец — 1274 и 1251 соответственно. Эти достижения покорить будет ещё сложнее, так как Новак особо не гонится за количеством — его интересует качество.