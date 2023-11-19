«Даже в Сербии у Джоковича есть хейтеры». Новые подробности из жизни Новака

Новак Джокович снова в финале Итогового турнира ― уже в девятый раз. Больше в истории решающих матчей было только у Роджера Федерера. Причём Новак вышел в главный матч королевским образом ― он просто переехал Карлоса Алькараса, переиграв его в двух сетах абсолютно без вариантов. И это отличный повод узнать о Джоковиче чуть больше. В Турине мы поговорили с сербским журналистом Сашей Озмо, который написал про Новака целую книгу.

Удивляет ли выступление Новака?

— Когда мы говорим о Новаке, никогда нельзя сказать, что он чем-то удивляет. Конечно, я не ожидал, что он сможет выиграть в этом сезоне три «Больших шлема», выйти в финал Итогового ― я думал, что такое выступление невозможно. Но он меня никогда не удивляет, потому что на протяжении всей карьеры он доказывает, что для него нет предела возможностей. То, как он следит за своим телом, как выбирает расписание турниров, как умеет выйти на пик в нужный момент ― всё это потрясающе. И всё это в 36 лет.

В чём секрет?

— Его нет. Новак — приверженец целостного подхода. Ему просто воздаётся за то, как он живёт. Я уверен, что он будет делать всё то, что он делает для себя и тела даже после того, как закончит с теннисом. Просто потому, что это жизненный путь. В его рецепте нет какого-то одного пункта ― он занимается йогой, работает над уникальной растяжкой и всем остальным. Новак ― это одна большая система, которая работает без сбоев.

Главные цели

— Оставаться здоровым как можно дольше. Я чувствую, что он способен претендовать на ещё бóльшие достижения. Конечно, олимпийское золото остаётся одной из главных целей. Да, Олимпиада пройдёт на грунте в трёхсетовом формате ― это условия, которые он сейчас ненавидит больше всего, но уверен, что на Олимпиаде он будет играть на полную. Конечно, он будет продолжать оставаться претендентом на победу на «Больших шлемах». Сколько он ещё будет играть в теннис? Думаю, он сам не знает ответа на этот вопрос. Многое будет зависеть от того, как пройдёт следующий сезон.

Отношение к Джоковичу в Сербии

— Если Новак вдруг решит стать президентом Сербии, одержит ли он победу? Я не думаю, что у Джоковича есть амбиции быть политиком ― это слишком серьёзный бизнес. Но я понимаю, о чём ты говоришь, ― о его популярности. Конечно, Джокович нереально популярен в Сербии. У нас много известных спортсменов в прошлом, сейчас, помимо Новака, у нас есть Никола Йокич (центровой клуба НБА «Денвер Наггетс». — Прим. «Чемпионата»). Но только Джокович способен заставить увлекаться спортом тех, кто никогда им не увлекался. Я знаю это на своём примере ― мои дедушка и бабушка не любят спорт, но матчи Новака они смотрят всегда, даже не зная всех правил. Джокович делает очень много вне корта, он очень сильно заботится о Сербии. Уже даже просто тем фактом, что он есть. Раньше, когда сербы, например, выезжали за границу, многим иностранцам никто не приходил в голову из известных людей, когда они встречали сербов. У них не было никаких ассоциаций. Сейчас у всех сразу всплывает в голове Джокович. Он сербский парень, который говорит на шести языках, что тоже оставляет свой след и наследие.

О хейтерах

— Несмотря на все достижения, у Джоковича есть хейтеры в Сербии. Их достаточно много. Это безумие? Да, но ты не можешь нравиться всем из семи миллионов человек, не можешь быть богом для всех. Некоторые не любят, как он ведёт себя на корте, как ломает ракетки. Кому-то больше импонируют Надаль и Федерер. Но тот факт, что Джокович величайший спортсмен в истории Сербии, неоспорим.

Об отношениях Джоковича с Медведевым

— Даниил любит рассказывать историю, как Джокович относился к нему хорошо, когда Медведев был 600-м в мире, а потом вторым, но в отношениях ничего не поменялось. И Даниил, и Новак ― славяне. У них похожая ментальность, они отлично ладят друг с другом. А ещё мне кажется, что у них схожее чувство юмора.

Кто круче для Сербии ― Тесла или Джокович?

— Тесла! Я обожаю Новака ― он больше чем просто спортсмен. Но всё-таки теннис ― это всего лишь спорт. А Тесла сделал нечто очень значимое для всего человечества.