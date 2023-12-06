Цицидоса, Граф с Агасси, Федереры. Топ самых ярких теннисных романов

Любовь – прекрасное чувство. Классно, когда оно мотивирует человека и делает его счастливым. Особенно важно это чувство для спортсменов. И многие успешные теннисисты это точно понимают.

В начале декабря теннисный мир увидел новую супружескую пару – мужем и женой стали молодые россияне Анастасия Потапова и Александр Шевченко. Сначала влюблённые расписались в Санкт-Петербурге, а затем сыграли свадьбу на побережье в Турции.

Красивая история Потаповой и Шевченко напомнила ещё о нескольких теннисных романах. Вспомнили самые яркие пары в ATP и WTA.

Паула Бадоса и Стефанос Циципас

Сперва о тех, кто до сих пор находится в отношениях и большой любви. Самая свежая история – у испанки Паулы Бадосы и грека Стефаноса Циципаса. Пара публично объявила об отношениях в июне и сразу создала в социальных сетях совместный аккаунт, назвав себя «Цицидосой».

Паула Бадоса и Стефанос Циципас Фото: Из личного архива Стефаноса Циципаса

На протяжении всего сезона Бадоса и Циципас были рядом. На Итоговом турнире в Турине, где Стефанос смог отыграть из-за травмы только один полный матч, Бадоса сопровождала возлюбленного. После этого пара отправилась в отпуск, а затем – вместе проводить предсезонную подготовку.

Паула опубликовала совместные фото с отдыха и подписала: «На земле нет рая… Но есть его кусочки».

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Украинка и француз удивили мир своим романом в начале 2019 года. Эта колоритная пара так же, как и Бадоса с Циципасом, создала общий профиль в соцсетях. Свитолина и Монфис назвали аккаунт своими инициалами g.e.m.s.: g. (Гаэль), e. (Элина), m. (Монфис), s. (Свитолина) и стали наполнять его совместными фото и видео.

Через два года Гаэль и Элина отыграли необычную свадьбу в бело-лавандовых цветах. Ещё через год, осенью 2022-го, у пары родилась дочь. Назвали её Скай.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис Фото: Из личного архива Элины Свитолиной

Этой весной Свитолина вернулась в тур спустя полгода после рождения ребёнка. С апреля 29-летняя украинка поднялась на 1319 позиций! Сейчас в рейтинге WTA она занимает 25-е место и совмещает спорт с семьёй.

Штеффи Граф и Андре Агасси

Граф и Агасси – наиболее титулованная пара из всех. На двоих у Штеффи и Андре 30 «Больших шлемов» в одиночном разряде: восемь у него и 22 у неё.

Лично теннисисты Граф и Агасси познакомились в 1992 году, но у каждого была своя личная жизнь и свои романы, поэтому ничего, кроме приятельства и теннисной жизни, их не связывало.

Штеффи Граф и Андре Агасси Фото: Ethan Muller/Getty Images

Всё изменилось через семь лет, в 1999-м, когда Андре собрал карьерный «Большой шлем» и уверенно взял номер телефона Штеффи.

Долгое время пара не афишировала свои отношения. В 2001 году Штеффи и Андре поженились. По сей день экс-теннисисты идут по жизни вместе.

Мирка и Роджер Федерер

История любви Мирки и Роджера – одна из самых красивых и трогательных в теннисном мире. Пара познакомилась на корте, когда была совсем юной. На Олимпиаде-2000 в Сиднее тогда ещё Мирослава Вавринец и Роджер представляли сборную Швейцарии. Добраться до медалей теннисистам тогда не удалось – Мирка вылетела в первом же круге, а Роджер проиграл в борьбе за бронзовую награду. Зато пара на тех австралийских Играх обрела друг друга.

Роджер и Мирка Федереры Фото: Getty Images

В 2009 году Роджер и Мирка поженились. С тех пор супруга играла в жизни теннисиста одну из самых важных ролей. Она была его музой.

Сейчас Федереры воспитывают четырёх детей, ездят по крупным турнирам в качестве почётных гостей и живут счастливую жизнь.

Айла Томлянович и Маттео Берреттини

На счету Айлы Томлянович несколько звёздных романов. До 2017 года австралийка встречалась со скандальным соотечественником Ником Кирьосом. Затем Айла бросила Ника, а спустя два года вступила в отношения с итальянцем Маттео Берреттини.

«Он стал очень хорошо выступать, и я подумала: так, надо за него браться. Нет, на самом деле мы просто начали общаться, а потом… Вы же знаете, как отношения складываются. Мы друг другу понравились, и дальше понеслась», – рассказала Томлянович о начале отношений с Берреттини в социальных сетях.

Маттео Берреттини и Айла Томлянович Фото: John Shearer/Getty Images

Об Айле и Маттео Netflix даже снял эпизод первого сезона сериала «Брейк-поинт». В нём показано, как жили австралийка и итальянец за пределами корта и чем занимались в свободное совместное время.

В 2022-м Томлянович и Берреттини расстались. Теннисисты отписались друг от друга в социальных сетях и удалили совместные фото. Сейчас Маттео находится в отношениях с итальянской моделью Мелиссой Саттой. О личной жизни Айлы ничего не известно.

Мария Шарапова и Григор Димитров

Россиянка и болгарин были, пожалуй, одной из самых красивых теннисных пар в истории. Оба молодые, успешные и яркие, они встречались с 2012 по 2015 год.

Роман Шараповой и Димитрова сопровождали слухи о беременности Марии, скандал с Сереной Уильямс и неземной интерес общественности к личной жизни пары. Однако в тот момент, когда всё, как казалось, шло к помолвке, россиянка рассталась с болгарином. В своей автобиографии теннисистка объяснила разрыв с Григором.

Мария Шарапова и Григор Димитров Фото: Getty Images

«Григор перелистывал буклет, посвящённый победителям Уимблдона, и наткнулся на фотографию, на которой я сижу в его ложе и наблюдаю за его игрой. Он посмотрел на меня. В его глазах я увидела слёзы. «Ты видела это фото? — спросил Григор. – Для меня это очень важно. Ты в моей ложе, рядом с моей мамой». В этот момент у меня пропала та эмоциональная тяга, с которой я боролась всё это время. Я знала, что это не моё место. Мне надо было быть сконцентрированной, готовиться к собственным играм, к триумфам и поражениям на самой большой сцене в своей карьере».