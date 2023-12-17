Стремительные романы и долгожданные свадьбы. Новые истории любви теннисистов в 2023 году

Каждый теннисный сезон дарит болельщикам совершенно разные воспоминания: о самых огненных матчах, самых ярких розыгрышах, самых острых противостояниях и… самых красивых историях любви! 2023 год исключением не стал и оставил после себя несколько новоиспечённых пар. Вспомнили теннисистов и теннисисток, только влюбившихся или уже связавших себя узами брака в этом сезоне.

Стефанос Циципас и Паула Бадоса

О романе грека и испанки в этом году говорили, пожалуй, больше всего. Во-первых, Стефанос и Паула играют на высоком уровне, а отношения топовых теннисистов всегда приковывают к себе море внимания. Во-вторых, возлюбленные сразу в начале отношений создали совместный аккаунт в социальных сетях, назвали его «Цицидоса» и стали публиковать совместные романтические кадры.

Сегодня Циципас и Бадоса меньше выкладывают общие фото, но всё равно продолжают делиться тем, что происходит вместе с ними. Начиная с конца сезона и на протяжении всего межсезонья, например, пара была рядом. После Итогового в Турине Стефанос и Паула отправились на совместный отдых, а затем – на предсезонную подготовку в Дубай.

Александр Шевченко и Анастасия Потапова

Об этой российской паре уже многое было сказано. Но их история такая романтичная, что о ней можно вспоминать снова и снова.

Александр и Анастасия ещё с детства вместе ездили по турнирам и были знакомы, дружили, но не предполагали, что начнут любовные отношения. В начале года Потапова рассказала, что у неё появился бойфренд из мира спорта, но имени раскрывать не стала. Спустя пару месяцев стало известно: возлюбленным россиянки стал Шевченко.

Свадьба Анастасии Потаповой и Александра Шевченко Фото: Из личного архива Александра Шевченко

На протяжении всего сезона пара делилась милыми совместными фото. Их роман оказался настолько ярким и стремительным, что в сентябре пара обручилась, а в декабре расписалась и сыграла свадьбу! Сперва Анастасия и Александр обменялись клятвами во Дворце бракосочетания №1 в Санкт-Петербурге, а через несколько дней после этого провели торжество на побережье Турции.

Борна Чорич и Донна Векич

Чорич и Векич свои отношения пока не подтверждали, но многое ведёт к тому, что пара кое-чего болельщикам недоговаривает. Ещё с прошлого года Донна появлялась в боксе Борны, теннисисты оставляли намёки в социальных сетях друг друга и не опровергали подозрения болельщиков об их романе. После матча первого круга «Ролан Гаррос» – 2023 Векич рассказала на пресс-конференции, как готовила Чоричу.

— В плане еды, десертов и прочего в Париже есть много разных вариантов. У вас есть какие-нибудь сладости или блюда, которые вам здесь нравятся?

— Я здесь уже неделю, но только однажды выбиралась на ужин. Я просто решила замедлиться и больше времени провожу дома.

Борна [Чорич] приходил ко мне пару раз, и я готовила ему ужин. Да, последние пару дней я ничего себе не позволяла, но сегодня вечером пойду куда-нибудь на ужин (смеётся).

— Что вы приготовили для Борны?

— Лосося.

Донна Векич и Борна Чорич Фото: Из личного архива Борны Чорича

Летом Борна и Донна вместе представляли сборную Хорватии на Кубке Хопмана. После турнира болельщики заметили по публикациям в социальных сетях и поведению теннисистов на корте, что между ними есть что-то большее, чем дружба. А капитан сборной Ива Майоли подогревала интерес к паре комментариями к их постам вроде «Они как Барби и Кен» или «На этом фото не просто случайные люди». Хотя ни Чорич, ни Векич официально и серьёзно о своих взаимоотношениях так и не рассказали.

Денис Шаповалов и Мирьям Бьёрклунд

Денис и Мирьям состоят в отношениях больше четырёх лет. Этот теннисный сезон стал для обоих теннисистов не самым удачным: Шаповалов с Уимблдона восстанавливался от травмы колена, а Бьёрклунд всё ещё не смогла подняться выше топ-130 в рейтинге WTA.

Денис Шаповалов и Мирьям Бьёрклунд Фото: Из личного архива Дениса Шаповалова

Однако в личной жизни 2023 год оказался для партнёров очень даже удачным – летом Денис сделал предложение Мирьям! Всё случилось в Бостаде. Пара поделилась фотографиями самого важного момента в социальных сетях.

Петра Квитова и Иржи Ванек

Иржи Ванек – бывшая 74-я ракетка мира, экс-игрок про-тура, а ныне – тренер Петры Квитовой. Вместе пара сотрудничает с 2016 года. Прошлым летом во время Уимблдона Иржи сделал предложение Петре. После двукратная чемпионка британского ТБШ опубликовала фото с кольцом и написала: «Счастливые новости, которыми мы хотели поделиться с вами, ребята… Я сказала «да» в своём особенном месте!».

Иржи Ванек и Петра Квитова Фото: Из личного архива Петры Квитовой

Этим летом счастливая и уже обручённая пара сыграла свадьбу. Торжество прошло 22 июля в Чехии. Скрывать от болельщиков красивые свадебные фото Петра и Иржи, конечно, не стали.