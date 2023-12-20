Джокович потренировался с 13-летним россиянином. Новак продолжает поддерживать юниоров

В своё время серб вдохновлял Медведева и других игроков, которые сегодня играют в про-туре.

Новак Джокович на правах рекордсмена по количеству выигранных ТБШ и члена «Большой тройки» уже считается легендарным теннисистом. Он играет на про-уровне уже 20 лет, потому сразу для нескольких поколений серб является кумиром. Многие из тех молодых спортсменов, которые уже выступают на уровне ATP, в детстве оглядывались на Новака. И сколько ещё впереди теннисистов, что вырастут на игре легендарного серба.

Провести тренировку с Джоковичем – большая удача и радость для начинающих теннисистов. Накануне одному российскому юниору выпал шанс поиграть с Новаком. 13-летний Тимур Гордеев потренировался со своим кумиром в Дубае, где и юный россиянин, и легендарный серб проводят предсезонную подготовку.

Тимур Гордеев в том, что касается встреч с топовыми теннисистами, тот ещё счастливчик. Юный спортсмен тренируется в одной из престижных академий в Дубае, куда регулярно на время приезжают топ-игроки.

С прошлого года, например, Тимур уже несколько раз встречался с Джоковичем на базе в ОАЭ. До этого серб регулярно общался с юным россиянином и делал с ним фотографии. А в этом декабре Новак провёл с Гордеевым небольшую тренировку и на пляже поиграл в футбол.

За пару дней до встречи с Ноле 13-летний спортсмен поиграл с Патриком Муратоглу. Мячи молодому теннисисту во время тренировки подавал Хольгер Руне.

Во время прошлогодней предсезонки Тимур повстречался в Дубае с Григором Димитровым, Хольгером Руне, Домиником Тимом, Онс Жабер, Александром Зверевым. А с россиянкой Анастасией Потаповой Гордеев провёл совместную тренировку.

Тимур Гордеев родился в Москве. На протяжении нескольких лет он тренируется в Rackets Academy в Дубае. Из ОАЭ юный россиянин катается по турнирам в Европе и на Ближнем Востоке. По большей части Тимур играет юниорские соревнования вроде Tennis Europe возрастных категорий U14 и U16. Россиянин выступает и периодически выигрывает титулы как в одиночке, так и в паре.

У Гордеева довольно раскрученный аккаунт в социальных сетях: его читают больше 43 тысяч подписчиков. Контент генерируют родители, снимая тренировки и бытовую жизнь юного теннисиста.

Тимур Гордеев Фото: из личного архива Тимура Гордеева

И всё же Тимур не единственный фанат Джоковича, который получил внимание от серба. Даже такие топовые теннисисты, как Даниил Медведев, в своё время фанатели от Новака. Теперь они играют с ним на одном корте.

Может, и 13-летнему россиянину через пару лет удастся противостоять сербу на каком-нибудь турнире.

«Помню, как мы тренировались с Джоковичем, когда я был 500-й ракеткой мира, а он — первой. Я думал, что он звезда, не будет со мной разговаривать, да и сам стеснялся с ним говорить. А он задавал мне вопросы, шутил, оказался обычным парнем. И я рад, что такие отношения у нас сохраняются до сих пор», – рассказал Медведев после поражения от Джоковича в финале Australian Open – 2021.