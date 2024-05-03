Медведев оценил формат проведения «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист четвёртая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, что ему пришёлся по душе формат проведения «Мастерса» в Мадриде, который длится более чем одну неделю.

«Лично мне нравится этот формат. Это не две недели, а полторы. Мне он нравится, и назовём это личными причинами. Мне нравится, когда есть свободный день. Если хотите хорошо выступить в туре, вам нужно играть в этих турнирах. И нужно делать хороший выбор, потому что, если вы соревнуетесь в двухнедельных турнирах «Мастерс», вы не сможете принимать участия в ещё большем количестве турниров. Так что лично мне это нравится», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, российский теннисист Даниил Медведев снялся с четвертьфинального матча на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Он дважды вызывал физиотерапевта по ходу первого сета из-за болезненных ощущений. В итоге Медведев проиграл сет со счётом 4:6 и после этого принял решение отказаться от продолжения борьбы.