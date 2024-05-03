Медведев оценил формат проведения «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист четвёртая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, что ему пришёлся по душе формат проведения «Мастерса» в Мадриде, который длится более чем одну неделю.
«Лично мне нравится этот формат. Это не две недели, а полторы. Мне он нравится, и назовём это личными причинами. Мне нравится, когда есть свободный день. Если хотите хорошо выступить в туре, вам нужно играть в этих турнирах. И нужно делать хороший выбор, потому что, если вы соревнуетесь в двухнедельных турнирах «Мастерс», вы не сможете принимать участия в ещё большем количестве турниров. Так что лично мне это нравится», — сказал Медведев на пресс-конференции.
|1
|2
|3
|
|
Напомним, российский теннисист Даниил Медведев снялся с четвертьфинального матча на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Он дважды вызывал физиотерапевта по ходу первого сета из-за болезненных ощущений. В итоге Медведев проиграл сет со счётом 4:6 и после этого принял решение отказаться от продолжения борьбы.
- 3 мая 2024
-
09:56
-
09:47
-
09:41
-
09:30
-
05:03
-
03:42
-
02:18
-
01:59
-
01:38
-
01:23
-
00:57
-
00:46
-
00:25
- 2 мая 2024
-
23:59
-
23:33
-
23:20
-
23:04
-
22:59
-
22:41
-
22:13
-
22:10
-
21:54
-
21:50
-
21:34
-
21:30
-
21:08
-
21:06
-
20:35
-
19:59
-
19:51
-
19:47
-
19:44
-
19:28
-
19:26
-
18:55