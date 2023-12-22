«Русская команда» побеждает в WTL! В 3-й день Медведев, Рублёв и Мирра поборются за финал

В пятницу, 22 декабря, в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл второй соревновательный день второго сезона Мировой теннисной лиги (WTL). В первый день «Фэлконс» (Тейлор Фритц, Сумит Нагал, Елена Рыбакина и Сорана Кырстя) со счётом 27:24 победили «Хоукс» (Хуберт Хуркач, Каспер Рууд, Ига Свёнтек и Каролин Гарсия), а «Кайтс» (Стефанос Циципас, Григор Димитров, Арина Соболенко и Паула Бадоса) оказались сильнее «Иглз» (Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Мирра Андреева и Софья Кенин), выиграв матчевую встречу со счётом 27:22. Обо всех подробностях этих игр читайте в отдельном материале.

В первой матчевой встрече второго дня сражались «Фэлконс» и «Кайтс». Всё началось с игры в женском парном разряде: Рыбакина и Кырстя вышли на корт против Соболенко и Бадосы. Казахстанка и румынка уже во втором гейме могли сделать брейк, но белоруска и испанка отыгрались после 0:40 на своей подаче. В четвёртом гейме Елена и Сорана всё же смогли взять чужую подачу — 3:1, но Арина и Паула ответили обратным брейком, после чего взяли и свой гейм — 3:3.

При 5:4, 40:40 Рыбакина и Кырстя упустили матчбол на приёме. Всё закончилось тай-брейком, который проходил под диктовку Елены и Сораны. Они вели 6:3 и в итоге добились победы — 7:6 (7:5) за 54 минуты.

Затем настал черёд мужского парного матча. И вместо Циципаса за «Кайтс» сыграл 26-летний Ллойд Харрис из ЮАР, 140-я ракетка мира. Новичок неплохо вошёл в турнир, и до 5:5 пары дошли, не использовав по одному брейк-пойнту за все эти геймы. В 11-м гейме Харрис и Димитров вытащили свою подачу с 15:40, и, как и в первом матче дня, дело дошло до тай-брейка. В нём Ллойд и Григор вели 5:2, но затем необъяснимым образом отдали пять розыгрышей подряд, и Фритц и Нагал победили — 7:6 (7:5) за 50 минут.

В миксте Фритц и Кырстя сражались с Бадосой и Харрисом, который и тут заменил Циципаса. У пар регулярно возникали брейк-пойнты, но реализовывать их удавалось далеко не всегда. В середине сета американец и румынка взяли чужую подачу, но тут же нарвались на обратный брейк. И всё же после 5:5 Тейлор и Сорана дожали соперников, выиграв свой гейм, а затем под ноль взяв чужую подачу, — 7:5 за 48 минут.

В мужском одиночном матче играли Фритц и Димитров. Тут интриги было куда меньше. Для победы болгарину хватило единственного реализованного брейк-пойнта в четвёртом гейме. У американца же и вовсе не было ни единого шанса взять подачу оппонента. В девятом гейме Григор под ноль подал на матч — 6:3 за 28 минут.

А женскую «одиночку» составили Рыбакина и Соболенко. В официальных встречах счёт 5-2 в пользу белоруски. На старте матча теннисистки обменялись брейками, а затем Елена захватила инициативу, ещё раз взяв подачу соперницы. Она вела 4:1, затем 5:2, но при 5:3 не смогла подать на матч, после чего Арина сравняла счёт — 5:5. Взяв ещё по гейму на подаче, соперницы ушли на тай-брейк, который Соболенко выиграла за явным преимуществом — 7:2.

Счёт в матче «Фэлконс» и «Кайтс» сравнялся: 30:30. Поэтому теннисисткам пришлось играть чемпионский тай-брейк (до 10 очков), чтобы выявить команду-победительницу, которая получит три бонусных очка. Соболенко и в этом формате оказалась сильнее и оформила победу — 7:6 (7:2), [10:6] за 56 минут.

«Фэлконс» — «Кайтс» — 30:33

Рыбакина/Кырстя — Соболенко/Бадоса — 7:6 (7:5).

Фритц/Нагал — Харрис/Димитров — 7:6 (7:5).

Фритц/Кырстя — Бадоса/Харрис — 7:5.

Фритц — Димитров — 3:6.

Рыбакина — Соболенко — 6:7 (2:7), [6:10].

Вторая матчевая встреча с участием «Иглз» и «Хоукс» началась с микста, в котором Рублёв и Андреева играли с Хуркачем и Свёнтек. Российскому дуэту мало что удалось показать в игре с польской парой. Из первых шести геймов Хуберт и Ига выиграли пять — 5:1. В седьмом гейме Андрей и Мирра спасли матчбол на решающем очке на подаче, но в восьмом не смогли отработать на приёме как следует — 6:2 в пользу соперников за 28 минут.

В женском парном матче Кенин и Андреева противостояли Свёнтек и Гарсии. В шестом гейме Софья и Мирра спасли брейк-пойнт на решающем очке, а в седьмом взяли подачу соперниц — 4:3 с брейком. Этого им и хватило для победы. В 10-м гейме, подавая при 5:4, Кенин и Андреева добились 40:0 и с третьей попытки реализовали матчбол — 6:4 за 37 минут.

В мужском парном разряде наши Медведев и Рублёв бились с польско-норвежским дуэтом Хуркач/Рууд. Россияне в первом же гейме отдали свою подачу, а отыграться смогли только в восьмом гейме — 4:4. В 10-м гейме Даниил и Андрей, принимая при 5:4, упустили матчбол на решающем розыгрыше — 5:5. В итоге всё закончилось тай-брейком, где Медведев и Рублёв не оставили шансов оппонентам — 7:6 (7:1) за 44 минуты!

В женской «одиночке» схлестнулись Кенин и Гарсия. До счёта 5:5 соперницы добрались без брейков, упустив при этом семь брейк-пойнтов на двоих. В 11-м гейме уроженка Москвы добилась брейка на решающем очке, после чего подала на матч — 7:5 за 39 минут.

А закрыли программу игрового дня Медведев и Хуркач. Счёт официальных личных встреч — 3-2 в пользу поляка, но дважды он выигрывал на траве. На харде же со счётом 2-1 ведёт россиянин. Их пути не пересекались с 2022 года, когда Хуберт победил Даниила и на харде «Мастерса» в Майами, и на траве в Галле.

Счёт в матчевой встрече к этому моменту был 22:21 в пользу «Иглз», поэтому именно в игре Медведев — Хуркач определялся победитель противостояния «Орлов» с «Хоукс». Первый гейм россиянин, подавая, проиграл, не взяв ни одного очка. Зато потом оформил обратный брейк, выиграв решающее очко при 40:40 — 1:1. В четвёртом гейме Даниил упустил шанс взять чужую подачу, отдав розыгрыш при «ровно».

На протяжении долгого времени у игроков не было шансов на брейк. Особенно здорово подавал Медведев, который трижды под ноль брал свои геймы. А в 12-м гейме россиянин, принимая при 6:5, упустил тройной матчбол, вследствие чего пришлось играть тай-брейк.

На тай-брейке Хуркач оказался сильнее — 7:4. Счёт между «Иглз» и «Хоукс» сравнялся: 28:28. Поэтому, как и в первой матчевой встрече дня, возникла необходимость играть чемпионский тай-брейк. Тут уже лучше был Медведев, добыв для «Орлов» три бонусных очка — 6:7 (4:7), [10:4] за 52 минуты.

«Иглз» — «Хоукс» — 31:28

Рублёв/Андреева — Хуркач/Свёнтек — 2:6.

Кенин/Андреева — Свёнтек/Гарсия — 6:4.

Медведев/Рублёв — Хуркач/Рууд — 7:6 (7:1).

Кенин — Гарсия — 7:5.

Медведев — Хуркач — 6:7 (4:7), [10:4].

Таким образом, после второго соревновательного дня лидируют «Кайтс», у которых 60 очков. Далее идут «Фэлконс» (57), «Иглз» (53) и «Хоукс» (52).

В субботу, 23 декабря, состоится третий, последний день группового этапа WTL-2023. Сперва «Иглз» сразятся с «Фэлконс», а затем «Кайтс» сыграют с «Хоукс». После этого станут известны две лучшие команды — участницы финала, который состоится в воскресенье, 24 декабря. За всеми событиями следите на «Чемпионате».