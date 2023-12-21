«Русская команда» уступила в дебюте WTL. Но Медведев, Рублёв, Мирра ещё ничего не потеряли

Андрей выиграл и «одиночку», и парный матч с Даниилом, но даже этого не хватило для успеха.

В четверг, 21 декабря, в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся первый соревновательный день второго сезона Мировой теннисной лиги (WTL). Это командный турнир, имеющий статус выставочного. Подробнее о формате и о составе участников читайте в отдельном материале.

О том, что формат изменили (к миксту и двум «одиночкам» добавили две парные встречи, зато игры сократили до одного сета), стало известно непосредственно перед началом соревнований. Важный момент: победитель командной встречи определяется не по тому, кто сколько матчей выиграл, а по количеству выигранных геймов.

В первой матчевой встрече дня сошлись «Хоукс» (Хуберт Хуркач, Каспер Рууд, Ига Свёнтек и Каролин Гарсия) и «Фэлконс» (Тейлор Фритц, Сумит Нагал, Елена Рыбакина и Сорана Кырстя). И право открывать соревнования выпало мужчинам. Рууд/Хуркач провели парную встречу с Фритцем/Нагалом. После 1:1 соперники обменялись брейками, а при 4:3 норвежец и поляк ещё раз взяли чужую подачу. Но при 5:3 не смогли подать на матч, упустив матчбол при 40:40 (напомним, что в каждом из геймов при «ровно» играется решающее очко). Дело дошло до тай-брейка, в котором американец и индус оказались чуть сильнее — 7:6 (8:6) за 40 минут.

Вторая игра представляла собой микст: Гарсия и Хуркач против Кырсти и Фритца. Тут американец и румынка не дали особых шансов соперникам и, сделав два брейка, оформили победу — 6:2 за 22 минуты.

В женском парном матче сошлись Свёнтек/Гарсия и Рыбакина/Кырстя. В эти моменты камера выхватила на трибунах двукратную чемпионку ТБШ в данном виде Веру Звонарёву, которая в 39 лет блестяще провела сезон-2023, закончив его победой на Итоговом чемпионате WTA.

Что касается самого матча, то Рыбакина и Кырстя играли увереннее, нежели Свёнтек и Гарсия. При 1:1 соперницы обменялись брейками, а затем уроженка Москвы и румынка спокойно забирали свои подачи, а на приёме имели брейк-пойнты. В девятом гейме они добились брейка, после чего подали на матч — 6:4 за 37 минут.

Затем настал черёд одиночных игр. Мужское противостояние составили Рууд и Фритц. В этой встрече борьбы не получилось — возможно, потому, что норвежец проводил свой второй сет за день, а американец — уже третий. Игра закончилась со счётом 6:1 в пользу Каспера — Тейлор взял всего один гейм, да и тот на своей подаче.

Самую интересную игру в этой матчевой встрече организаторы приберегли напоследок. Свёнтек — Рыбакина — это всегда интрига. В официальных личных встречах счёт 3-1 в пользу представительницы Казахстана — выставочные матчи, разумеется, в эту статистику не входят. Полька чаще выходила на брейк-пойнты, но до поры до времени ни ей, ни её сопернице не удавалось склонить чашу весов в свою пользу. И всё же в 10-м гейме Ига удачно отработала на приёме, хотя начался гейм с 30:0 в пользу Елены, и забрала сет — 6:4.

Однако это было ещё не всё. Общий счёт по геймам между «Хоукс» и «Фэлконс» сравнялся — 24:24. Поэтому Свёнтек и Рыбакиной внезапно пришлось играть чемпионский тай-брейк до 10 очков (но с решающим розыгрышем при 9:9), чтобы определить, какой команде достанется три бонусных очка. Уроженка Москвы вела 8:5, затем полька сравняла счёт (8:8), но концовка этого матча, состоявшего из двух логических не связанных между собой частей, осталась за Еленой — 4:6, [10:8] за 57 минут.

«Хоукс» — «Фэлконс» — 24:27

Хуркач/Рууд — Фритц/Нагал — 6:7 (6:8).

Гарсия/Хуркач — Кырстя/Фритц — 2:6.

Свёнтек/Гарсия — Рыбакина/Кырстя — 4:6.

Рууд — Фритц — 6:1.

Свёнтек — Рыбакина — 6:4, [8:10].

Вторая матчевая встреча представляла значительно больший интерес для российских болельщиков, ведь в ней «Иглз» (Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Мирра Андреева и американская уроженка Москвы Софья Кенин) противостояли «Кайтс» (Стефанос Циципас, Григор Димитров, Арина Соболенко и Паула Бадоса). Первыми на корт вышли женщины: Андреева и Кенин играли с Соболенко и Бадосой, подругами в жизни. Белоруска и испанка ни разу не подпустили соперниц к брейк-пойнтам, а сами, взяв чужую подачу в восьмом гейме (5:3), подали затем на матч — 6:3 за 31 минуту.

Затем состоялся микст, в котором Бадоса и Циципас, пребывающие в отношениях, сыграли с Кенин и Медведевым. Какое-то время в матче не было не то что брейков, но даже брейк-пойнтов. Но при 3:3 Бадоса и Циципас сделали брейк, а Медведев и Кенин, подавая при 3:5 не в свою пользу, при 40:40 спасли матчбол. А вот при 5:4 испанка и грек взяли свой гейм — 6:4 за 29 минут.

В третьей игре Медведев и Рублёв противостояли Димитрову и Циципасу. Здесь также соперники долгое время не подпускали друг друга к брейк-пойнтам. В 11-м гейме россияне заработали тройной брейк-пойнт, но упустили его. Затем Даниил и Андрей выиграли свой гейм и добились тай-брейка. И тут уже наши парни своего не упустили — 7:6 (7:3) за 43 минуты.

В мужской «одиночке» Рублёв сражался с Димитровым. Россиянин уже в четвёртом гейме взял чужую подачу. В дальнейшем Андрей уверенно брал свои геймы, при 5:2, 40:40 упустил матчбол на приёме, а при 5:3 подал на матч — 6:3 за 27 минут.

В заключительном матче дня Андреева играла с Соболенко. В нём и решалась судьба противостояния «Кайтс» и «Иглз». Счёт официальных личных встреч — 1-0 в пользу белоруски. Она уверенно обыграла россиянку в 1/8 финала грунтового «тысячника» в Мадриде в 2023 году — 6:3, 6:1. Арина быстро повела с брейком (2:0), но Мирра тут же отыгралась — 2:2. Ключевым стал шестой гейм: Андреева, подавая при 2:3 не в свою пользу, начала с 0:40, вышла на «ровно», но решающее очко проиграла — 4:2 в пользу Соболенко. Седьмой гейм Арина взяла под ноль, а в восьмом использовала первый матчбол на приёме — 6:2 за 28 минут.

«Кайтс» — «Иглз» — 27:22

Бадоса/Соболенко — Андреева/Кенин — 6:3.

Бадоса/Циципас — Кенин/Медведев — 6:4.

Димитров/Циципас — Медведев/Рублёв — 6:7 (3:7).

Димитров — Рублёв — 3:6.

Соболенко — Андреева — 6:2.

Таким образом, после первого соревновательного дня в лидерах оказались «Кайтс» и «Фэлконс», выигравшие свои матчевые встречи, а в отстающих — «Хоукс» и наши «Иглз».

В пятницу, 22 декабря, состоится второй соревновательный день WTL-2023. Сперва «Фэлконс» сразятся с «Кайтс», а затем «Иглз» сыграют с «Хоукс». За всеми событиями следите на «Чемпионате».