«Мы почти семья». Трогательная история дружбы Даниила Медведева и Андрея Рублёва

«Мы давно знакомы и дружим, но на корте друзей нет», – сказал однажды Даниил Медведев об отношениях с Андреем Рублёвым. Искренняя и долгая дружба – это действительно редкое явление в профессиональном теннисе. Топовые игроки по большей части эгоистичны: каждому важно концентрироваться на своей игре и не растрачивать энергию на личные отношения за пределами корта. Однако про-тур всё же знает исключения из этого правила. Например, историю Медведева и Рублёва.

История дружбы

Даниил и Андрей знакомы с шести лет. Парни вместе играли по детям, затем – по юниорам, а сейчас они борются друг с другом в самом топе мирового тенниса. Медведев на данный момент занимает в рейтинге ATP третье место, Рублёв – пятое.

По словам Даниила, будучи юниором, он был близок с большим количеством ровесников. Однако Андрей со временем остался единственным его другом из всех, с кем он играл по молодости. С юниорского времени совместных фото у Медведева и Рублёва осталось не так много. Но есть один уникальный отфотошопленный кадр, который Даниил выложил у себя в социальных сетях и подписал: «Даже будучи детьми, мы были очень рады играть друг с другом».

Даниил Медведев и Андрей Рублёв Фото: из личного архива Даниила Медведева

Даниил и Андрей часто друг над другом шутят, по возможности проводят вместе время на турнирах и всегда приятно отзываются друг о друге на публике.

«Иногда он ведёт себя очень нестандартно. Порой мне кажется, что координация у него на нуле. Когда он делает на корте что-то странное, это так смешно выглядит. При этом он — большой источник вдохновения, потому что он очень образованный, очень умный парень. И, наблюдая за его игрой, можно многому научиться», – высказался Рублёв о Медведеве после поражения от него в финале «пятисотника» в Дубае.

«Мы почти семья»

Андрей и Даниил испытывают друг к другу тёплые приятельские чувства. Они долго дружат и регулярно поддерживают друг друга в туре.

Совсем недавно Рублёв стал крёстным отцом Алисы, дочки Медведева. О своём новом статусе Андрей высказался тепло. А как же иначе, когда речь идёт о семье Медведевых?

«Мы уже почти как семья, потому что я крёстный отец его дочери. Конечно, мы построили отношения на теннисе, но сейчас они больше тенниса. Мы знакомы лет с шести. У нас отличные отношения. Он очень честный, очень спокойный. С ним очень легко общаться. Он очень скромный», – поделился Андрей на пресс-конференции во время US Open – 2023.

Даниил по ходу Открытого чемпионата США тоже рассказал о том, как Рублёв стал частью его семьи.

«Мы очень близки. Мне не нравится словосочетание «лучший друг», потому что у меня много лучших друзей, много приятелей. Он добрый, мы очень близко дружим. И он религиозный, что важно для крёстного отца. Так что это было довольно лёгкое решение».

Сейчас Даниил и Андрей вместе играют в Мировой теннисной лиге. После одного из матчей журналист задал Рублёву вопрос: «Насколько я знаю, ты крёстный дочери Даниила?». На что Андрей ответил: «Я настоящий отец. Даниил – крёстный». Медведев шутку не оценил, а вот его супруга Дарья сдержать смех от высказывания Андрея не смогла.

Андрей Рублёв и Даниил Медведев Фото: Getty Images

Друзья по жизни — соперники на корте

Счёт личных встреч между Медведевым и Рублёвым – 7-2. В прошлый раз приятели играли друг с другом на старте Итогового. Тогда в достаточно простом матче победил Даниил – 6:4, 6:2.

«На самом деле всё время играть против друг друга, я бы сказал, неприятно. На корте думаю, что нам будет всё равно, главное – победа и всё такое. Тут больше имеет значение, что будет после матча, и неважно, проиграл ты или выиграл. Даже когда ты проиграл, смотришь на него (Рублёва), а он не знает, что делать, – разговаривать с тобой или не разговаривать. Но всё равно на корте каждый хочет победить», – рассказал Медведев YouTube-каналу «Больше».

Даниил и Андрей часто играют друг против друга. В этом году они, например, встречались аж трижды, и каждый раз – либо на решающих стадиях крупных турниров, либо на Итоговом. При этом парни всё равно показывают пример крепкой дружбы и того, как можно сохранять хорошие отношения в таком конкурентном виде спорта, как теннис.