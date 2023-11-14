Болеет за папу и играет с крёстным. Приключения Алисы Данииловны в Турине

Больше года назад в семье Даниила Медведева случилось пополнение – родилась прекрасная дочь Алиса. Долгое время она вместе с мамой Дарьей ждала папу дома. Теперь же она выросла, и стала сопровождать папу на турнирах. Как, например, на этой неделе на Итоговом в Турине.

Семья Медведевых всё чаще стала делиться милыми и забавными видео с Алисой Данииловной. Сам теннисист на пресс-конференции в Италии поделился мнением о весёлых роликах с дочкой:

«Смешно очень. Уже думаем – генетическое или нет. У неё бывает, когда что-то не получается, например, ложку взять, она начинает ей бить, кидать эту вещь. Я всегда думал, что это воспитание. А в итоге мы смотрим и думаем, может, эта злость, когда что-то не получается, генетическая реально и от меня. Моментов смешных много, она очень крутая».

Больше всего видео с Алисой выкладывает супруга Медведева. Перед стартом Итогового Дарья выложила забавный ролик, на котором дочка замечает постер Даниила в подтрибунном помещении и явно узнаёт на нём папу.

Алиса привлекает к себе много внимания со стороны теннисного сообщества. Она милая и постоянно меняющаяся, за ней интересно наблюдать. Перед матчем Медведева на старте Итогового в понедельник, 13 ноября, официальный аккаунт ATP тура в социальных сетях опубликовал смешное видео с Алисой Даниловной. На нём она играет со своим крёстным и вчерашним соперником папы – Андреем Рублёвым.

В боксе годовалая дочка Медведева пока не появлялась: вчера матч Даниила против Андрея супруга Дарья смотрела одна. Хотя это всё точно у ещё маленькой Алисы впереди. Ведь она точно делает игру своего папы лучше.

«Это здорово. Я не единственный, кто стал отцом в это время, Рафа, например, тоже стал отцом. Вообще, в туре многие из нас стали родителями. Лично я не думаю, что это будет отвлекать меня, буду по‑прежнему мотивирован. Появился ещё один человек, ради которого буду стараться делать всё возможное. Очевидно, что долгое время меня не будет дома, но постараюсь брать с собой всю семью», – поделился Даниил с Ubitennis сразу после рождения дочери прошлой осенью.

На этой неделе в Турине Медведеву придётся сыграть минимум два матча в группе. Первую игру против Рублёва он завершил победой (6:4, 6:2). В среду, 15 ноября, Даниил встретится с немцем Александром Зверевым. Третью игру россиянин проведёт с испанцем Карлосом Алькарасом.

А дочка Алиса всё это время будет рядом.