Мини-копия Медведева и первенец Осаки. Самые милые дети теннисистов в 2023 году

2022 год для теннисистов стал настоящим беби-бумом. 2023-й отставать не захотел, поэтому подарил болельщикам много приятнейших историй, как игроки стали родителями или начали путешествовать по миру с уже подросшими наследниками. Осторожно: при их виде невозможно не умилиться!

Даниил Медведев (дочь Алиса)

Российский теннисист стал отцом ещё осенью 2022 года, но его дочь Алиса именно в 2023-м стала звездой теннисного сообщества. Мини-копия Даниила подросла и стала путешествовать с папой по миру.

Дочка сопровождала Медведева на Итоговом в Турине, на US Open, Уимблдоне и во время всех отпусков. Пресс-службы турниров проходить мимо Алисы не могли и выкладывали забавные видео с ней в свои социальные сети. Да и Даниил с супругой Дарьей милейшую дочь тоже не скрывают: родители активно постят кадры с Алисой, а они в результате становятся вирусными среди любителей тенниса.

Карен Хачанов (второй сын Микаэль)

Другой россиянин – Карен Хачанов – так часто фотографиями с детьми не делится. Этим летом у Карена родился второй сын. Теннисист вместе с женой Вероникой назвали младенца Микаэлем. Первого сына Хачановых зовут Давид, ему уже четыре года.

Карен Хачанов с детьми Фото: Из личного архива Карена Хачанова

В это межсезонье Карен отдыхал с семьёй на Мальдивах. Во время отпуска теннисист поделился редким фото с детьми.

Наоми Осака (дочь Шай)

Экс первая ракетка мира готовится вернуться на корт после рождения ребёнка. Этим летом у Наоми и её бойфренда, рэпера Cordae, родилась дочь Шай.

Во время подготовки к предстоящему сезону в Брисбене Осака поделилась тем, что мотивирует её возвращаться на корт и продолжать играть.

Наоми Осака с дочкой Фото: Из личного архива Наоми Осаки

«То, что я стала мамой, сильно изменило мою жизнь. Думаю, это изменило мой взгляд на многие вещи. Роды были одной из самых болезненных вещей, которые я когда-либо пережила. Это определённо заставило меня почувствовать, что физически я могу выдержать многое», — приводит слова Наоми пресс-служба турнира Brisbane International.

Елена Веснина (вторая дочь Анна)

Впервые Веснина стала мамой в 2018 году, когда родила дочку Елизавету. После этого Елена вернулась на корт и завоевала серебро Олимпийских игр – 2020 в миксте с Асланом Карацевым.

В мае этого года Веснина родила вторую дочь и назвала её Анной. Теперь Елена готовится снова совершить постродовой камбэк.

«Эта новость неожиданная даже для меня самой. Не думала я, что у меня получится прийти к этому решению. Но, начав тренироваться и понимая, что у меня ещё имеется «замороженный» рейтинг, как оказалось… Мне в WTA сообщили эту приятную новость, что у меня ещё есть замороженный рейтинг и я могу его использовать. Так что в преддверии Олимпийских игр я решила попробовать. Я думаю, что, имея такой шанс, можно им воспользоваться. Тем более когда есть силы, есть мотивация, хочется сыграть, попробовать себя – исполнить такой своеобразный Last Dance («Последний танец») и после этого уже попрощаться – завершить карьеру, как полагается», – поделилась Веснина с «Чемпионатом».

Анжелика Кербер (дочь Лиана)

Бывшая первая ракетка мира Анжелика Кербер в этом году впервые стала мамой: в феврале у немки родилась дочь по имени Лиана. На протяжении минувшего сезона теннисистка восстанавливалась и наслаждалась материнством, а теперь пришло время возвращаться в тур.

Анжелика Кербер с дочкой Фото: Из личного архива Анжелики Кербер

На этой неделе Анжелика в составе сборной Германии сыграет на United Cup, а в январе по защищённому рейтингу она выступит на Australian Open.

Серена Уильямс (вторая дочь Адира)

Уильямс в 2023 году стала мамой во второй раз! Первенец появился в семье Серены в 2017 году, ею стала девочка Олимпия. Этим летом американка родила вторую дочь и назвала её Адирой Ривер.

Сейчас Серена занимается домашними делами, проводит время с семьёй и наслаждается жизнью без большого спорта. На днях Уильямс поделилась видео, на котором она по-французски учит старшую дочь Олимпию правильно поднимать её младшую сестру Адиру.