Корнеева и ещё 2 россиянки выиграли квалификацию AO! Все они впервые в основной сетке ТБШ

В пятницу, 12 января, на Открытом чемпионате Австралии проходят финальные матчи квалификации в мужском и в женском одиночных разрядах. Российские мужчины до этой стадии не добрались. Иван Гахов, единственный наш парень в квалификации, выбыл в первом же раунде отбора. А вот российские теннисистки делегировали в финал четырёх представительниц — напомним, изначально в сетке отбора их было 11. В итоге в основную сетку Australian Open вышли ещё три россиянки. Но обо всём по порядку.

21-летняя Анастасия Захарова, занимающая 191-е место в рейтинге WTA, играла со швейцаркой Симоной Вальтерт, 166-й ракеткой мира. В первом сете теннисистки дошли до счёта 5:5, по разу взяв чужую подачу. В 11-м гейме Захарова сделала второй брейк, но не смогла подать на партию, под ноль отдав свой гейм. Однако на тай-брейке россиянка действовала почти безупречно — 7:1.

Во втором сете Анастасия имела ощутимое превосходство и отдала сопернице лишь один гейм, хотя лишь однажды на её подаче у Вальтерт не было брейк-пойнтов. Подавая на матч при 5:1, Захарова упустила матчбол, затем отыграла три брейк-пойнта, после чего дожала соперницу — 7:6 (7:1), 6:1 за 1 час 36 минут.

20-летняя Мария Тимофеева, располагающаяся на 144-й строчке в мировом рейтинге, вышла на корт с австралийкой Присциллой Хон, не входящей в топ-200. Тимофеева начала матч с брейка, а в шестом гейме ушла с тройного брейк-пойнта, не позволив сопернице сравнять счёт — 4:2. Далее россиянка взяла ещё два гейма подряд и забрала сет со счётом 6:2.

Во второй партии Мария при 3:4 не в свою пользу проиграла свой гейм. Хон не смогла подать на сет, но Тимофеева следом ещё раз отдала свою подачу и проиграла партию со счётом 4:6. Несмотря на эту неудачу, в решающем сете россиянка навесила австралийке скрытую «баранку», проиграв первый гейм, но выиграв следующие шесть, — 6:2, 4:6, 6:1 за 2 часа 7 минут.

Действующая чемпионка юниорского Australian Open 16-летняя Алина Корнеева, являющаяся 180-й ракеткой мира, сражалась с Анной Бондарь из Венгрии, которая на десять лет старше. Бондарь занимает 118-ю строчку в мировой классификации. Корнеева не сразу нащупала свою игру. В первых двух геймах она взяла лишь одно очко. Но сразу же отыграла брейк, потом сравняла счёт, а в седьмом гейме, когда счёт был 3:3, с четвёртого брейк-пойнта взяла чужую подачу. Следующие два гейма россиянка выиграла под ноль и выиграла сет со счётом 6:3.

Во второй партии преимуществом владела уже Алина. Она повела 3:0 с брейком, притом что соперница на этом отрезке упустила целых пять брейк-пойнтов. Бондарь всё же смогла отыграть этот брейк, но Корнеева тут же вновь забрала чужой гейм — 5:3. Подавая на матч, Алина спаслась с двойного брейк-пойнта и использовала второй матчбол — 6:3, 6:3 за 1 час 22 минуты.

И лишь 20-летняя Полина Кудерметова, младшая сестра Вероники, потерпела поражение в этот день. Она играла с француженкой Фионой Ферро. Кудерметова-младшая занимает 186-е место в рейтинге WTA, а Ферро идёт 154-й. Первый сет начался с парада брейков, но француженка наладила подачу чуть раньше россиянки и за счёт этого вырвалась вперёд. В восьмом гейме Полина, когда счёт был 2:5 не в её пользу, ушла с сетбола, но на приёме уже ничего не смогла поделать — 6:3 в пользу соперницы.

Во второй партии Кудерметова прибавила, в первых трёх геймах проиграла только одно очко и повела 3:0 с брейком. Ферро ответила брейком, но сразу же снова отдала свою подачу. Этого преимущества россиянка не упустила. В девятом гейме, правда, она испытывала сложности, подавая на сет. Но отыграла два брейк-пойнта и добилась своей цели — 6:3. Однако для общей победы этого не хватило. В решающем сете у Кудерметовой вновь разладилась подача. В восьмом гейме Ферро сделала третий брейк за партию и повела 5:3, после чего подала на матч — 6:3, 3:6, 6:3 за 1 час 44 минуты.

Уже совсем скоро Захарова, Тимофеева и Корнеева узнают своих соперниц по первому кругу Australian Open. Для каждой из них это будет дебют в основной сетке турнира «Большого шлема».



Открытый чемпионат Австралии — 2024 пройдёт с 14 по 28 января. За всеми событиями турнира в Мельбурне следите на «Чемпионате».