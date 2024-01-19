Хачанов попал на Синнера на AO. Соболенко разгромила украинку 6:0, 6:0 — впервые в карьере

Карен в третьем круге провёл на корте три с половиной часа, а Арина — всего 55 минут.

В пятницу, 19 января, на Australian Open стартовали матчи третьего круга, то есть 1/16 финала. В мужском одиночном разряде сегодня играл лишь один российский теннисист, а именно Карен Хачанов, посеянный под 15-м номером. Ему противостоял 23-летний чех Томаш Махач, занимающий 75-е место в рейтинге ATP.

Хачанов уже в третьем гейме взял чужую подачу и какое-то время уверенно удерживал преимущество. Но в концовке сета ему пришлось спасаться — к счастью, успешно. Россиянин ушёл с брейк-пойнта в восьмом гейме, а также в 10-м, когда подавал на партию — 6:4.

Во втором сете Карену пришлось ещё сложнее. Он уступал 1:4 с брейком, но отыгрался, а в восьмом гейме отыграл ещё три брейк-пойнта — 4:4. В 12-м гейме Хачанов не дал оппоненту реализовать двойной сетбол на приёме, а на тай-брейке дожал его — 7:4. А вот третья партия осталась за Махачем. Ему хватило брейка в седьмом гейме, благодаря которому он получил возможность подать на сет в 10-м — 6:4.

В четвёртом сете Хачанову также пришлось тяжело. Карен регулярно дарил сопернику брейк-пойнты, но отыгрывал их (всего шесть, в том числе тройной в пятом гейме), а сам не имел ни одной возможности забрать его подачу. На тай-брейке же россиянин повёл 5:1, вышел на тройной матчбол (6:3) и с третьей попытки реализовал его — 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5) за 3 часа 28 минут.

В четвёртом круге Хачанов сыграет с четвёртой ракеткой мира Янником Синнером, который разгромил Себастьяна Баэса (26) — 6:0, 6:1, 6:3.

В женской сетке также состоялось интересное противостояние. Вторая ракетка мира Арина Соболенко играла с 28-й сеяной украинкой Лесей Цуренко. Счёт личных встреч у них был 1-1, но последний очный матч состоялся ещё в 2019-м, так что эта статистика в данном случае не особо показательна.

Борьбы в этом матче вообще не получилось. В первом гейме Соболенко ушла с брейк-пойнта, и это был единственный момент, когда Цуренко могла что-то изменить. В остальном — подавляющее преимущество белоруски, всего за 55 минут повесившей сопернице две «баранки» — 6:0, 6:0! Арина впервые в карьере победила с таким счётом. Интересно, что она ни разу не подала навылет в этой встрече, но и не сделала ни одной двойной ошибки. Украинка же допустила шесть двойных.

В четвёртом раунде Соболенко сыграет с американкой Амандой Анисимовой, которая в третьем круге победила Паулу Бадосу — 7:5, 6:4. Также сегодня свои матчи 1/16 финала проводят Мирра Андреева, Элина Аванесян, Анастасия Захарова и Мария Тимофеева. За всеми событиями следите в лайве на «Чемпионате».