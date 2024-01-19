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Хачанов, Рублёв, Мирра Андреева: онлайн-трансляция Australian Open — 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Хачанов бьётся за место в четвёртом круге! Болеем ещё за Рублёва, Тимофееву и Мирру. LIVE!
Даниил Сальников
Карен Хачанов
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На первом в сезоне «Шлеме» в пятницу начинается третий круг. В этот день играют и шесть россиян. Все подробности — в трансляции.

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня Australian Open – 2024. В пятницу на кортах Мельбурна запланировано 16 матчей третьего круга – по восемь у мужчин из верхней половины сетки и у женщин из нижней половины сетки. Свои матчи проведут среди прочих и шестеро россиян – Андрей Рублёв (пятый номер посева), Карен Хачанов (15), Анастасия Захарова, Мирра Андреева, Элина Аванесян, Мария Тимофеева. Также в этот день продолжат борьбу по защите своих титулов Новак Джокович (1) и Арина Соболенко (2), а также сыграют и другие представители топ-8 посева – Кори Гауфф (4), Янник Синнер (4), Стефанос Циципас (7). За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.

Australian Open – 2024. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2024. Женщины. Сетка
Australian Open (м). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Томаш Махач
75
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
15
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Australian Open (ж). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 04:00 МСК
Леся Цуренко
33
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Australian Open (ж). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 05:00 МСК
Магдалена Френх
69
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Захарова
190
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Australian Open (ж). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Мирра Андреева
47
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Диан Парри
72
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Australian Open (ж). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Элина Аванесян
74
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Не начался
1 2 3
         
         
Марта Костюк
37
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Australian Open (ж). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 11:00 МСК
Мария Тимофеева
170
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Не начался
1 2 3
         
         
Беатрис Хаддад-Майя
12
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Australian Open (м). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 11:00 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Томас Мартин Этчеверри
32
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Australian Open (м). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 12:30 МСК
Себастьян Корда
26
США
Себастьян Корда
С. Корда
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

Вот как менялся призовой фонд АО в последние годы и расклады по кругам.

Призовой фонд Australian Open

Призовой фонд Australian Open

Фото: Чемпионат

00:27 Даниил Сальников

Расписание пятницы

Отгремел 5-й игровой день на Australian Open. А впереди не менее интересный 6-й. Вот как выглядит расписание пятницы.

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