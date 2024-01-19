На первом в сезоне «Шлеме» в пятницу начинается третий круг. В этот день играют и шесть россиян. Все подробности — в трансляции.

Хачанов бьётся за место в четвёртом круге! Болеем ещё за Рублёва, Тимофееву и Мирру. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня Australian Open – 2024. В пятницу на кортах Мельбурна запланировано 16 матчей третьего круга – по восемь у мужчин из верхней половины сетки и у женщин из нижней половины сетки. Свои матчи проведут среди прочих и шестеро россиян – Андрей Рублёв (пятый номер посева), Карен Хачанов (15), Анастасия Захарова, Мирра Андреева, Элина Аванесян, Мария Тимофеева. Также в этот день продолжат борьбу по защите своих титулов Новак Джокович (1) и Арина Соболенко (2), а также сыграют и другие представители топ-8 посева – Кори Гауфф (4), Янник Синнер (4), Стефанос Циципас (7). За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.