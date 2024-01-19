Фантастическая победа Тимофеевой над 12-й ракеткой мира! Мария прорвалась в 4-й круг АО

Что за сказка – этот Australian Open! Сначала космический камбэк Мирры Андреевой в матче третьего круга с Диан Парри, затем бесподобная игра Марии Тимофеевой против Беатрис Хаддад-Майи. 20-летняя россиянка, занимающая в рейтинге 170-е место, сенсационно переиграла чемпионку малого Итогового и 12-ю ракетку мира из Бразилии. А ведь для Марии это дебютный «Большой шлем»!

Хаддад-Майя первой вышла на подачу, не стала тянуть и включила свой любимый стиль игры: заиграла мощно, сама часто выходила к сетке и Марию туда же гоняла. Беатрис сразу влилась в матч и забрала стартовый гейм под ноль.

Тимофеевой же начало встречи далось значительно труднее. Она проиграла первые восемь розыгрышей и всухую отдала свою стартовую подачу. Поначалу Мария выглядела растерянно и с недоумением смотрела на свой бокс. При этом не казалось, что для россиянки в этой встрече всё потеряно, так как в предыдущем матче с Каролин Возняцки она упустила первую партию со счётом 1:6, но вытащила следующие два сета – 6:4, 6:1.

Адаптировалась Тимофеева только к четвёртому гейму. Стало заметно, что Мария успокоилась, стала более терпеливой к прессингу Хаддад-Майи и сконцентрированной. Это помогло россиянке при счёте 1:3 вынудить бразильянку на пару неоправданных ошибок, заработать для себя несколько брейк-пойнтов и реализовать один из них!

С каждым геймом в первой партии Тимофеева старалась оставлять Хаддад-Майе всё меньше пространства для мощных атак. Полностью переманить игру на свою сторону россиянке не удавалось. Хотя на своих подачах она действовала очень уверенно, а её форхендам можно было позавидовать. Они же, кстати, помогли Тимофеевой заработать скрытый сетбол на подаче бразильянки при счёте 4:4, но реализовать его, увы, не удалось.

Дело дошло до тай-брейка, и Хаддад-Майя подошла к нему максимально собранной, за счёт чего сразу вышла вперёд по счёту – 4:1. Тимофеева при этом была агрессивна, не теряла фокус и отыгрывала отданные бразильянке мини-брейки. Так, она довела счёт до 5:5 и даже заработала сетбол. Да, сперва она его упустила, и шанс забрать первую партию получила Беатрис, но защита россиянки оказалась в этом матче просто железной. Мария со второй попытки всё же смогла завершить стартовый сет в свою пользу – 7:6 в партии и 9:7 на тай-брейке.

Мария Тимофеева Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Вторая партия началась примерно по тому же сценарию, что и первая. Только в этот раз всё сложилось уже в пользу Тимофеевой: она взяла два своих гейма, под ноль забрала подачу Хаддад-Майи и повела со счётом 3:0.

Игра у Тимофеевой во второй партии получилась просто космической. Хаддад-Майя, безусловно, заметно сдала позиции и пересобрать себя заново после поражения в первом сете уже не смогла. Но и старания Марии в этой встрече оказались полностью оправданны.

При счёте 1:4 на подаче Хаддад-Майи россиянка получила шанс сделать брейк и воспользовалась им с первого же раза. Казалось, что вариантов не закрывать эту встречу у Тимофеевой уже не было. Однако проблемы у Марии всё-таки возникли. Она упустила один матчбол и позволила бразильянке сделать брейк. 5:2.

Долго развозить игру Тимофеева не хотела. Уже в следующем гейме на подаче соперницы она заработала второй матчбол, но вновь не смогла его реализовать. Благо Мария по ходу партии обеспечила себе комфортное преимущество. Это позволило ей повторно выйти подавать на матч. На этот раз – при счёте 5:3.

Было видно, что упущенные шансы в предыдущих геймах расстроили Тимофееву. Но неточные удары Хаддад-Майи и собственная надёжная оборона помогли Марии добраться до третьего матчбола. Она им, увы, не воспользовалась. Как и четвёртым шансом. Но всё удалось россиянке с пятого матчбола. Как итог: 7:6, 6:3 – и Мария выходит в четвёртый круг AO-2024!

Для Хаддад-Майи и Тимофеевой эта встреча стала первой. До третьего круга Мария прошла Ализе Корне (6:2, 6:4) и Каролин Возняцки (1:6, 6:4, 6:1), а Беатрис одержала победы над Линдой Фрухвиртовой (6:2, 3:6, 6:2) и Алиной Корнеевой (6:1, 6:2).

В четвёртом раунде AO-2024 Тимофеева сыграет с Мартой Костюк. Сегодня украинка переиграла россиянку Элину Аванесян (2:6, 6:4, 6:4).

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