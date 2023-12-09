«Хочу быть здоровой и стабильной». Пробивная россиянка Мария Тимофеева рвётся в топ

Российский женский теннис очень радует перспективной и талантливой молодёжью. На данный момент в топ-100 рейтинга WTA входят сразу 12 россиянок! И в следующем сезоне к ним присоединятся ещё несколько их юных соотечественниц.

Одной из них наверняка станет 20-летняя Мария Тимофеева. WTA внесла молодую россиянку в список многобещающих теннисисток на 2024 год и пообщалась с ней насчёт следующего года.

Тимофеева дебютировала на про-уровне только в этом сезоне. Сперва она попробовала свои силы в квалификации «Ролан Гаррос», но оступилась в шаге от выхода в основу. В отборе на Уимблдон Мария выбыла ещё в первом матче.

На турнире серии WTA-250 в Будапеште Тимофеева так же, как и на летних турнирах «Большого шлема», проиграла в квалификации, но по счастливой для неё случайности попала в основную сетку как лаки-лузер. В итоге россиянка выиграла дебютные про-соревнования, ещё и проведя по ходу турнира четыре героических трёхсетовика.

Достижение Тимофеевой в Будапеште позволило ей стать четвёртым лаки-лузером в истории, выигравшим турнир после поражения в квалификации. Победа в Венгрии также помогла Марии сделать скачок в рейтинге. Теперь россиянка, начинавшая сезон в качестве 308-й ракетки мира, располагается на 137-м месте в рейтинге WTA. В октябре теннисистка и вовсе занимала рекордную для себя 122-ю строчку.

После Будапешта Тимофеева отыграла по одному неудачному матчу квалификаций в Гамбурге и на US Open, но получила травму ноги и пропустила осеннюю часть сезона. Мария вернулась на корт на этой неделе. Она приехала на турнир серии ITF в Дубай, отыграла пару матчей, но выбыла во втором раунде.

Мария Тимофеева Фото: wtatennis.com

Во время ноябрьских тренировок в Турции Тимофеева поделилась с пресс-службой WTA деталями своей жизни и планами на следующий сезон. Мария, например, рассказала о том, как она вообще попала в теннис.

«Мой первый урок по теннису оказался абсолютно спонтанным. Я просто хотела быть среди моих друзей и ровесников. Я первый спортсмен в моей семье, поэтому теннисный образ жизни для нас новый. Мы всё изучаем и плывём по течению».

Родители Марии – владельцы мебельного бизнеса, а семья скорее склонна к искусству, чем к спорту. Бабушка теннисистки, например, была пианисткой, а сестра является рок-певицей.

Тимофеева также поведала о том, что с момента US Open она ведёт свой теннисный YouTube-блог под названием Kiss My Ace. Примером для Марии, по её словам, стали видео Дарьи Касаткиной. Смотря на активных в социальных сетях спортсменок из про-тура, 20-летняя россиянка захотела завести свой блог.

Тимофеева также рассказала о том, что она уже запланировала на грядущий сезон.

«Не планирую ставить себе слишком высокие цели, хочу оставаться реалистичной. В первую очередь хочу быть здоровой и стабильной. Основная цель – войти в топ-100, пробиться в основу «Больших шлемов» и оставаться там как можно дольше».