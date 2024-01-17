20-летняя Тимофеева победила чемпионку AO после 1:6! И отыграла 52 места в лайв-рейтинге

Не успели российские болельщики порадоваться сенсационной победе 16-летней Мирры Андреевой над шестой сеяной Онс Жабер, как на Australian Open 2024 года грянула новая сенсация. 20-летняя российская теннисистка Мария Тимофеева, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, одержала верх над победительницей Australian Open 2018 года Каролиной Возняцки. Для Тимофеевой, напомним, это вообще первый ТБШ в карьере.

А ведь поначалу казалось, что у Возняцки не возникнет особых проблем. Из первых шести геймов датчанка выиграла пять. На своей подаче Каролина ни разу не подпустила соперницу к брейк-пойнтам. Сама же Возняцки дважды дожимала Тимофееву с четвёртого брейк-пойнта — 5:1. Подавая на партию, чемпионка AO-2018 спасла два брейк-пойнта, после чего реализовала третий сетбол — 6:1 за 46 минут.

И как же всё перевернулось после этого! Правда, не сразу. Вторую партию Возняцки начала с брейка, после чего спасла три брейк-пойнта и удержала преимущество — 2:0. В третьем гейме Тимофеева чуть было вновь не отдала свою подачу, но отыграла брейк-пойнт, а затем наконец-то взяла гейм на приёме — 2:2. Тут-то и наступил перелом. При 4:3 в свою пользу россиянка добилась второго брейка. После этого она, правда, проиграла свой гейм, но затем приняла на сет — 6:4 за 1 час 1 минуту.

На старте решающей партии Тимофеева отдала свой гейм. А после этого повесила соперницы скрытую «баранку», взяв шесть геймов подряд! На подаче она лишь раз дала Возняцки заработать брейк-пойнт, но та не воспользовалась своим шансом. Подавая на матч, Мария проиграла лишь одно очко — 1:6, 6:4, 6:1 за 2 часа 23 минуты.

«У меня просто нет слов. Для меня было большой честью играть против Каролины. Перед матчем не было особых ожиданий. Я просто хотела показать, на что способна, и посмотреть, как сложится игра. Я наслаждалась каждой секундой… Это безумие — думать, что она выигрывала этот турнир. Особенно было играть с ней здесь. Я рада, что выиграла этот матч. Я не могла просить большего», — сказала наша теннисистка на корте после матча.

Благодаря этой победе Тимофеева поднялась на 118-е место в лайв-рейтинге WTA. Официально она является 170-й ракеткой мира. Таким образом, текущий отыгрыш составляет 52 позиции. Итоговое место Марии может измениться в зависимости от выступлений её и её соперниц.

Также Тимофеева стала первой теннисисткой 2003 года рождения, вышедшей в третий раунд мэйджора. Кроме того, она лишь третий квалифаер в Открытой эре, победившая бывшую чемпионку AO на этом турнире, — после Анжелики Гавальдон (победила Гану Мандликову в 1990-м) и Клары Коукаловой (победила Монику Селеш в 2003-м).

В третьем круге Australian Open Мария Тимофеева сыграет либо с действующей чемпионкой юниорского AO Алиной Корнеевой, либо с 10-й сеяной Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии.