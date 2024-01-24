Соболенко, Гауфф и другие. Представляем всех полуфиналисток Australian Open — 2024

На Открытом чемпионате Австралии сформировались полуфинальные пары в женском одиночном разряде. Сформировались они, надо сказать, довольно неравномерно. В «нижнем» полуфинале сыграют Арина Соболенко и Кори Гауфф, вторая и четвёртая сеяные соответственно. Именно такой расклад и читался после жеребьёвки. А вот в «верхнем» полуфинале не будет ни Иги Свёнтек (1), ни Елены Рыбакиной (3). Украинская квалифаер Даяна Ястремская и китаянка Чжэн Циньвэнь (12) — не ждали?!

Арина Соболенко (Беларусь, 2)

Если исходить из результатов, показанных на Australian Open — 2024, Соболенко сейчас, пожалуй, главный претендент на итоговую победу. Белоруска, защищающая титул, за пять встреч на турнире проиграла только 16 геймов, повесив при этом соперницам три «баранки». С украинкой Лесей Цуренко в третьем круге Арина и вовсе расправилась беспощадно: 6:0, 6:0. Не стала серьёзным препятствием для Соболенко и чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021 года Барбора Крейчикова, проигравшая в четвертьфинале со счётом 2:6, 3:6.

Вообще, Арина в последнее время здорово выступает на «Шлемах». Это будет уже её шестой полуфинал подряд — начиная с US Open — 2022. А всего за карьеру — восьмой, причём в четвертьфиналах она вообще ни разу не проигрывала. В предыдущих семи полуфиналах белорусская теннисистка одержала две победы и потерпела пять поражений. В четверг у неё будет прекрасная возможность поправить статистику.

Кори Гауфф (США, 4)

Американская теннисистка, которой в марте исполнится 20 лет, уже побила свой лучший результат на Australian Open. До этого она не проходила в Мельбурне дальше четвёртого раунда. Гауфф шла по сетке если и не столь уверенно, как Соболенко, то лишь совсем ненамного. Какие-то проблемы ей создала лишь украинка Марта Костюк в четвертьфинале. Сперва девушки обменялись победами на тай-брейках, но в решающем сете Кори доказала своё превосходство: 7:6, 6:7, 6:2.

Кори Гауфф на Australian Open — 2024 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Для Гауфф этот полуфинал будет уже третьим в карьере на ТБШ. Поражений на этой стадии у неё пока нет. И если финал «Ролан Гаррос» 2022 года американка проиграла, то домашний для себя прошлогодний US Open выиграла, став последней по времени «шлемницей». Кроме того, в личных встречах с Соболенко Кори ведёт 4-2. В том самом финале US Open — 2023 американка одержала волевую победу: 2:6, 6:3, 6:2.

Даяна Ястремская (Украина, Q)

Пожалуй, такого прорыва в исполнении 23-летней украинки не ожидал никто, даже она сама. Ястремская ведь ещё и квалификацию играла — иными словами, её победная серия в Мельбурне сейчас составляет не пять матчей, как у других полуфиналисток, а восемь. Частично, конечно, Даяне повезло, что она не встретилась со Свёнтек, оказавшейся в её четверти. Но победа в первом круге над действующей чемпионкой Уимблдона Маркетой Вондроушовой (7) дорогого стоит — 6:1, 6:2. В четвёртом раунде Ястремская без потери сета прошла двукратную чемпионку AO Викторию Азаренко (18). Да и матч с 19-летней Линдой Носковой в 1/4 финала, выигранный 6:3, 6:4, априори не мог быть лёгким — хотя бы потому, что именно эта спортсменка выбила Свёнтек.

Даяна стала пятой теннисисткой-одиночницей в истории, пробившейся в полуфинал турнира «Большого шлема» из квалификации. Ранее это удалось Кристин Матисон на Australian Open — 1978, Александре Стивенсон на Уимблдоне-1999, Надии Подороске на «Ролан Гаррос» — 2020 и Эмме Радукану на US Open — 2021.

Даяна Ястремская на Australian Open — 2024 Фото: Phil Walter/Getty Images

Выход в полуфинал AO — разумеется, высшее достижение Ястремской на ТБШ. До этого её максимумом был четвёртый круг Уимблдона. А в Мельбурне она лишь раз доходила до третьего раунда, да и то довольно давно, в 2019 году. Даяна, которая когда-то была 21-й ракеткой мира, начала АО на 93-м месте. Сейчас она уже 29-я в лайв-рейтинге. Если украинка победит в полуфинале, то повторит личный рекорд. А если завоюет титул — станет 14-й.

Чжэн Циньвэнь (Китай, 12)

Из всех полуфиналисток 21-летней китаянке, без сомнения, больше всего повезло с сеткой. В первых двух раундах она, конечно, заведомо не могла играть с сеяными, поскольку сама является таковой. Но ведь и дальше ей попадались исключительно несеяные! Соотечественница Ван Яфань и француженка Осеан Доден — обе они располагаются в конце первой сотни мирового рейтинга. А в четвертьфинале Чжэн Циньвэнь огорчила российских болельщиков, выбив Анну Калинскую, последнюю остававшуюся в сетке нашу соотечественницу, — 6:7, 6:3, 6:1.

Китайская теннисистка уже на втором «Шлеме» подряд далеко проходит по сетке. На US Open — 2023 она остановилась в четвертьфинале, а теперь вот уже стала полуфиналисткой ТБШ. И это притом, что на AO она до этого не проходила барьер второго круга. Успех в этом году в Мельбурне позволит ей ворваться в топ-10 рейтинга WTA. Если Чжэн Циньвэнь выйдет в финал, то станет седьмой в мире, а если завоюет титул — расположится ещё строчкой выше. С Ястремской, к слову, она ещё не встречалась на корте.

Женские полуфиналы Australian Open пройдут в четверг, 25 января. Финал состоится в субботу, 27 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».