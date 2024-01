Трудное детство, предательство тренера. В финал АО ворвалась достойная наследница Ли На

В Китае ждали долгих 10 лет, чтобы вновь увидеть представителя своей страны в финале турнира «Большого шлема». 21-летняя Чжэн Циньвэнь повторяет судьбу своей знаменитой соотечественницы Ли На, которая выиграла два мэйджора и завершила карьеру после победы на Australian Open – 2014. Сегодня Ли На поддерживает Чжэн в Мельбурне – во время одного из интервью она подкралась к ней сзади – реакция теннисистки на встречу с кумиром вышла неповторимой!

Успехи Чжэн спровоцировали на её родине очередной бум тенниса. Местное правительство особенно заинтересовано в появлении в Китае топового атлета вида спорта, который традиционно более популярен на Западе. Неудивительно, что в Поднебесной Чжэн Циньвэнь стремительно превращается в медиаикону – её изображения украшают фасады китайских небоскрёбов, она снимается для глянцевых журналов и грамотно прокачивает и наращивает свою аудиторию в соцсетях.

В 10 лет осталась совершенно одна в теннисной академии и много плакала

Судьбы многих спортсменов в почти полуторамиллиардном Китае трагичны – талантливых детей ещё в юном возрасте забирают в академии, где из сотен тысяч выбирают самых способных и одарённых. Тренируются они от рассвета до заката, что сильно бьёт по неокрепшей психике. Но ещё большую душевную травму можно получить, если спустя долгие годы работы на износ игроку дают понять, что он не нужен. Лишённым поддержки государства и не получившим хорошее образование спортсменам зачастую трудно найти другой путь в жизни.

«В детстве я много плакала», – признаётся Чжэн The New York Times. Она впервые взяла ракетку в руки в семь лет в родном Шияне (провинция Хубэй) и уже спустя три года отправилась с отцом в теннисную академию в 11-миллионной Ухани. В раннем возрасте также занимавшаяся настольным теннисом (спорт №1 в Китае) Циньвэнь радовалась после прохождения просмотра, но сильно расстроилась, когда узнала, что придётся остаться в теннисном центре совершенно одной.

В юности Чжэн выиграла престижный детско-юношеский турнир Orange Bowl Фото: из личного архива Чжэн Циньвэнь

Разлука с близкими была невыносимой, поэтому спустя полгода мама девочки сняла квартиру в Ухане, но не для себя или отца, а для бабушки и дедушки теннисистки. Именно они несколько лет заботились о внучке, пока родители были вынуждены работать в Шияне. «Родители навещали меня каждые две недели – я умоляла их не приходить, потому что после таких визитов мне становилось только хуже», – грустила малышка.

Чжэн и любой другой молодой китайский игрок несут на корте уникальное бремя, особенно сейчас. Их поколение выросло на волне теннисного бума, который стал возможен благодаря удачным выступлениям Ли На и в меньшей степени Пэн Шуай. Обе эти теннисистки стали первыми представителями Китая, выигравшими титул «Большого шлема» и вдохновившими бесчисленное количество детей в стране взять в руки теннисные ракетки.

Примерно через три года в Ухане Чжэн вышла на ещё более высокий уровень и переехала в Пекин, чтобы тренироваться в академии под руководством Карлоса Родригеса, который работал с Ли На. Она также привлекла внимание того же агентства, которое представляло Ли (IMG), и в 16 лет получила возможность переехать в Барселону – такую привилегию среди китайских игроков получают только самые талантливые и незаурядные теннисисты.

Подписала элитного тренера, который её бросил и ушёл к бывшей

Несмотря на отличное владение Циньвэнь английским языком, на этот раз её родители решили, что в стране с другой ментальностью дочери не обойтись без помощи. В Европу вместе с девушкой отправилась мама, которая с тех пор находится с ней постоянно, а отец приезжает навестить по возможности. Чжэн выступает в статусе профессионалки с 15 лет, в данный момент на её счету два турнира WTA и титул чемпионки Азиатских игр – 2022. В Мельбурн она приехала в статусе 15-й ракетки мира.

Прорыва от китаянки ждали давно – впервые о ней громко заговорили на Открытом чемпионате Франции – 2022, когда Чжэн выиграла первый сет матча против первой ракетки мира Иги Свёнтек. Однако полноценной сенсации не случилось – итоговое поражение азиатка объяснила менструальными спазмами. На уровень топ-20 китаянку вывел бывший игрок ATP испанец Пере Риба, впервые начавший работу с ней в 2019 году. «Чжэн восхитила меня на первой же тренировке, – признался Риба Tennis.com. – Потрясающее внимание к деталям, стремление к совершенству, шикарное самообладание и искренность. Редко встретишь таких светлых и открытых людей. С ней очень приятно работать».

Вим Фиссетт поступил подло по отношению к Циньвэнь Фото: Tim Clayton/Getty Images

Однако весной прошлого года Циньвэнь решила, что для выхода на новый уровень ей нужен специалист с опытом побед на «Шлемах», и «завербовала» бельгийца Вима Фиссетта. Он освободился из-за беременности Наоми Осаки (с ним японка победила на трёх мэйджорах), а ранее Вим успешно сотрудничал с Ким Клейстерс, Викторией Азаренко, Анжеликой Кербер и Симоной Халеп. Риба тоже без работы не остался, вошёл в команду Кори Гауфф как второй тренер и помог американке выиграть US Open – 2023.

Удачно с Фиссеттом начала и Циньвэнь – под его руководством азиатка выиграла первый в карьере титул WTA на грунте в Палермо, а затем сенсационно дошла до четвертьфинала в Нью-Йорке. Дальше турнирный путь китаянки прервала будущая финалистка и первая ракетка мира Арина Соболенко (1:6, 4:6) – после поражения Чжэн посетовала, что у белоруски «мужская подача». Теперь в финале Мельбурна нам предстоит узнать, насколько китаянка прокачала приём. Однако уже без Фиссетта.

В конце сентября бельгийский тренер в одностороннем порядке разорвал контракт с Чжэн. Китаянка призналась журналистам, что Вим бросил её и вернулся к Осаке, которая собиралась вернуться на корт в 2024 году после декрета. «Он нарушил контракт, это аморально. Он сделал такой выбор, я его принимаю. Хотя это и принесло вред мне и моей семье. Не хочу больше говорить об этом человеке», – сокрушалась Циньвэнь.

Примерно в это же время Риба ушёл от Гауфф, объяснив, что не может столько путешествовать «по семейным обстоятельствам». Похоже, за несколько следующих месяцев что-то изменилось, потому что испанец в декабре прошлого года вновь вернулся в команду Чжэн. «Воссоединившись после паузы, готовы вместе отправиться в путь и подготовиться к предстоящему году. Возвращаемся к старым временам», – написал Пере в соцсетях. Сегодня он поддерживает Чжэн в Мельбурне.

Чжэн и Риба Фото: из личного архива Чжэн Циньвэнь

Поёт, рисует и обожает сниматься для модных журналов

Одним из факторов своего прогресса китаянка считает улучшение способности управлять своими мыслями, также она не позволяет слишком высоким ожиданиям воздействовать на её концентрацию. «В начале матча против Калинской я слишком много думала. Поэтому и проиграла первый сет – делала ранние брейки, а потом не могла удержать подачу. Когда же я потеряла первый сет, то сказала себе: «Оставайся сосредоточенной. Не думай слишком много. Просто соберись прямо сейчас»… Знаете, я верю в судьбу. Правда, только если она на моей стороне. Если наоборот, то я не верю в неё совсем», – философствует китаянка.

Чжэн подчёркивает важность оставаться в любых ситуациях самой собой и поэтому старается окружать себя только хорошими людьми. С Фиссетом вышла ошибка, которую она не желает больше повторять. Если же что-то идёт не так, то, помимо общения с близкими, у Циньвэнь много инструментов, чтобы поднять себе настроение. Особенно круто это получается благодаря способу, который она придумала, ещё оставшись одна в академии в Ухане – пение. В октябре она выиграла домашний турнир в Чжэнчжоу и спела караоке на церемонии награждения. «Я исполняю песни на нескольких языках – китайском, английском или испанском. На английском я очень люблю песню Love The Way You Lie», – призналась Чжэн после матча третьего круга Australian Open – 2024.

Чжэн – настоящая королева Фото: из личного архива Чжэн Циньвэнь

Ещё одна отрада теннисистки – танцы и рисование. «Рисую для души и настроения, это помогает развиваться как личности», – подчёркивает Циньвэнь. Как и любая девушка, она любит оценивать себя со стороны, в чём помогают съёмки для модных журналов. В феврале прошлого года она украсила обложку китайской версии журнала GQ Sports – в выпуске журналисты обыграли её имя, написав вместо Циньвэнь «Queen wen» (первая часть переводится как «королева». – Прим. «Чемпионат»).

Большой успех китаянка имеет и у модных брендов. В прошлом году она стала амбассадором спортивного напитка Gatorade. Большую часть карьеры Чжэн спонсирует компания Ant Group, экипирует теннисистку Nike. За карьеру она заработала более € 3 млн призовых, а самой роскошной покупкой пока что стал большой дом в родном Шияне. Однажды она собирается вернуться туда, откуда начала свой большой путь в теннис.