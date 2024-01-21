Курникова и Хингис — теннисные Spice Girls. Выиграли два «Шлема» и оба на Australian Open

Современный теннис испытывает дефицит ярких игроков с неповторимой индивидуальностью и харизмой. Никто не выпустит чёрную кошку на корт, как Илие Настасе, и не крикнет лайсвумен в духе Серены Уильямс: «Ты меня уже достала! Сейчас засуну мяч прямо в твою долбаную глотку!» Особенно скучно нынче в женском туре – теннис девушек всё больше становится силовым и похожим на мужской, а ярких узнаваемых личностей не так и много.

Разумеется, все разглагольствования можно свести к тому, что раньше «трава была зеленее», но сейчас действительно нет, к примеру, такого же яркого дуэта, как Мартина Хингис и Анна Курникова. На стыке веков теннисные красотки зажигали как в индивидуальном разряде, так и в паре. На их счету два совместных титула «Большого шлема», и оба из них были завоёваны на Australian Open.

Курникова выиграла лишь один из 12 личных матчей против Хингис

Мартина и Анна знают друг друга практически со времени, когда мамы заплетали им косы – россиянка и швейцарка много раз встречались на юниорских турнирах, и практически всегда побеждала Хингис. И неудивительно, ведь свой первый «Шлем» Мартина взяла ещё в 12 лет – ей покорился юниорский «Ролан Гаррос» — 1993, на котором подавляющее большинство участниц были старшее неё на пять-шесть лет. Хингис отличалась не только не по годам зрелой игрой, но также потрясающей уверенностью в себе и склонностью к эпатажу. Её откровенные наряды производили фурор.

В юности напоминавшая внешне главную героиню фильма «Гостья из будущего» Мартина любила играть в коротких юбках Фото: Focus on Sport/Getty Images

Мало кто удивился, когда в 1996-м Мартина выиграла первый взрослый «Шлем» – Уимблдон в парном разряде с Хеленой Суковой. Швейцарка стала самой молодой (15 лет и 9 месяцев) чемпионкой взрослого ТБШ в истории, а спустя полгода на Australian Open взяла и первый индивидуальный «Шлем». В Мельбурне она разгромила Мари Пирс (6:2, 6:2), добавив парный титул в дуэте с Натальей Зверевой. В целом 1997-й у неё получился феноменальным: 75 побед в 80 матчах, 12 титулов и статус самой молодой первой ракетки в истории.

Курникова прогрессировала не столь быстро, как старшая на один год Хингис, но успехи получившей в 10 лет стипендию в теннисной академии Ника Боллетьери москвички также были заметными. В 14 лет она выиграла престижный турнир для начинающих юниорок Orange Bowl (в категории до 18 лет), а ещё через год стала первой в юниорском рейтинге. Дебютная встреча Анны и Мартины во взрослом туре состоялась в 1997 году – швейцарка уверенно победила в третьем круге «Ролан Гаррос» (6:1, 6:3), после чего одолела россиянку в следующих трёх поединках.

Взять реванш у Курниковой получилось лишь в пятой игре – в мае 1998-го она победила со счётом 2:0 на грунтовом турнире German Open. Эта победа особенно памятна для Анны, потому что стала единственной в противостоянии с Хингис за 12 матчей – после проигрыша в Берлине швейцарка отдала сопернице лишь один сет. СМИ много писали про двух талантливых и симпатичных девушек, часто вспоминая эпизод в 1994 году. Тогда Мартина обыграла Анну со счётом 6:0, 6:0, и москвичка после поражения выпалила: «Может, ты и победила, но я симпатичнее и интереснее спонсорам». История быстро забылась – всё-таки тогда девочкам было всего 13-14 лет.

Победа Анны и Мартины в Мельбурне с первой попытки

Несмотря на доминирование Хингис в противостоянии, это не помешало девушкам подружиться за пределами корта. Не по годам мудрая Мартина решила, что для неё будет выгоднее не ссориться, а сотрудничать с действительно пользовавшейся огромным успехом у журналистов и спонсоров Курниковой. Тем более что в конце 1998 года Анна уже имела в активе полуфинал Уимблдона и победу в том же году в Истбурне над легендарной Штеффи Граф на траве (за все 1990-е немка проиграла всего пять травяных матчей), позволившие ей дебютировать в топ-10.

Теннисные Spice Girls после очередной победы Фото: Jon Buckle/Getty Images

В 1999 году девушки решили сыграть в паре на Australian Open. «Все называют нас теннисными Spice Girls. Я не против. Анна Курникова, сёстры Уильямс и я вполне могли бы сняться в каком-нибудь фильме или организовать телевизионное шоу. Конечно, сейчас у нас на первом месте стоит теннис, но кто знает, что ждёт нас в будущем». Сеяные третьими на турнире красотки сошлись в финале с главными фаворитами турнира Линдсей Дэвенпорт и Натальей Зверевой.

Фанатки Анны и Мартины переживали за нестабильную россиянку, у которой в одиночном разряде совершенно не шла подача. Во втором круге в матче с малоизвестной японкой Михо Саеки она установила исторический антирекорд для мужского и женского тенниса – 31 двойная ошибка! В предыдущей игре с Джилл Крэйбас тоже было немало двойных (23), а самое интересное, что на тренировках Курникова почти не ошибалась. К счастью, в парном разряде помогала поддержка Хингис – пара уверенно прошла всю дистанцию, победив в решающем матче со счётом 7:5, 6:3. Неудержимая Мартина к этому титулу добавила и победу в одиночном разряде – на тот момент было сложно предположить, что триумф станет последним для Мартины в личном разряде.

Через полгода в Париже сотрудничество Spice Girls едва не привело к ещё одному «Шлему», но в финале «Ролан Гаррос» девушки проиграли сёстрам Уильямс. Зато всё сложилось в ноябре на Итоговом чемпионате – в решающем матче Анна и Мартина переиграли дуэт Лариса Нейланд/Санчес Викарио. В 2000 году россиянка и швейцарка также ударно поработали – на «Шлемах» в этот раз не срослось (лучшим достижением стал полуфинал Уимблдона), зато удалось победить на турнирах в Фильдерштадте, Цюрихе, Филадельфии и выиграть ещё один Итоговый турнир. Казалось, всё идёт идеально, но именно в тот момент между чемпионками стали возникать противоречия.

После победы на Итоговом пара махнула в Южную Америку на серию выставочных матчей друг против друга. В таких поединках обычно царит дружеская атмосфера, но по ходу одного из них Хингис неожиданно завелась – произошло это после того, как судья определил аут. Швейцарка попросила Курникову подтвердить ошибку арбитра, но Анна отказалась. И тогда в переходе Мартина (в итоге она проиграла встречу) отчеканила в адрес подруги язвительное: «Возомнила себя королевой, да? Королева – я!» В раздевалке разборки продолжились. Девушки кричали друг на друга, Анна даже запустила в подругу хрустальной вазой, а мама москвички Алла выпалила: «Не хочу, чтобы моя дочь больше играла с этой сукой», писала The Guardian.

Второй «Шлем» в Мельбурне и завершение карьер

Неудивительно, что в новом сезоне Курникова и Хингис стартовали с новыми напарницами – Барбарой Шетт и Моникой Селеш соответственно. Швейцарка объяснила такой ход желанием сосредоточиться на личных выступлениях, а москвичка в том году выступала нерегулярно из-за травмы ноги, из-за которой ей впоследствии пришлось завершить карьеру в 22 года. Потепление в отношениях произошло в конце 2001 года – воссоединение произошло в Москве, где Spice Girls победили на Кубке Кремля. Курниковой тогда ещё досталось от российской прессы за то, что комментарии она давала по-английски.

Курникова и Хингис на последней совместной игре в Нью-Йорке Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В начале 2002 года подруги снова выступили в Мельбурне в парном разряде и взяли второй «Шлем». Для Мартины это стало своеобразным утешением за ужасный коллапс в одиночном финале – швейцарка вела 6:4, 4:0 против Дженнифер Каприати и умудрилась упустить титул. Во многом сеяным восьмыми на турнире Мартине и Анне повезло, что в том году Серена снялась из-за травмы, а Винус предпочла не участвовать с другим игроком. В решающем матче Spice Girls переиграли Даниэлу Гантухову и Аранчу Санчес-Викарио со счётом 6:2, 6:7 (7), 6:1.

Этот успех стал последним совместным для Курниковой и Хингис, которые за три совместных сезона выиграли девять турниров. Обе вскоре, несмотря на довольно юный возраст, объявили об окончании теннисных карьер – Мартина решила перезарядить батарейки и посвятить себя учёбе и верховой езде, а Анна не могла больше выступать на высоком уровне из-за травмы. К тому же на первый план у неё вышли отношения с испанским певцом Энрике Иглесиасом.

В последний раз вместе девушки выступили в 2010 году на ветеранском турнире Ladies Invitational, проходящем накануне Уимблдона, а месяц спустя – на таком же мероприятии во время US Open. Курникова призналась, что до этого не брала ракетку в руки последние шесть лет. Ходили слухи, что Spice Girls планируют набрать форму и выступить на «Шлемах», но Анна оказалась не готова к возвращению в тур.