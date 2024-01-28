Как Медведев проиграл в финале Australian Open. Решающие моменты сражения с Синнером

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог завоевать титул на Открытом чемпионате Австралии – 2024. В финале соревнований Медведев (3) со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6 проиграл четвёртой ракетке мира 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру (4).

Первый сет сложился для российского теннисиста идеальным образом. Он сделал первый брейк уже в третьем гейме матча и в дальнейшем не позволил своему сопернику зацепиться за возвращение в партию: за всю стартовую партию Синнер не смог заработать ни одного брейк-пойнта.

Аналогичная ситуация происходила и во втором сете, в ходе которого Даниил вёл даже с преимуществом в два брейка, но в концовке партии Синнер постепенно начал возвращаться в игру. Янник ликвидировал один брейк и едва не сделал ещё один обратный брейк, но Даниил отыграл брейк-пойнт и всё-таки поставил победную точку во втором сете – 6:3, 6:3.

Права на видео принадлежат Eurosport. Видео доступно на YouTube-канале Eurosport Tennis.

Но именно с этого момента игра и начала уходить из-под контроля российского спортсмена. На протяжении всего третьего сета шла равная игра, в которой Синнер уже ничем не уступал своему сопернику. Так ни разу и не потеряв своих подач, теннисисты добрались до 10-го гейма, в котором наступила развязка. При счёте 4:5 Медведев во второй раз в финальном сражении потерял свою подачу, что и запустило дальнейший камбэк Синнера.

Права на видео принадлежат Eurosport. Видео доступно на YouTube-канале Eurosport Tennis.

Похожий сценарий получился у третьей и четвёртой партий — в обоих случаях теннисисты держали свои подачи до 5:4 в пользу Янника, а в 10-м гейме он делал брейк с первого же сетбола. Правда, на этот раз брейк-пойнты были и до того (дважды у итальянца и один раз у россиянина), но остались нереализованными. Однако в самый важный для себя момент Янник предпринимал решающее ускорение и забирал партию.

Права на видео принадлежат Eurosport. Видео доступно на YouTube-канале Eurosport Tennis.

В пятом сете силы окончательно оставили российского спортсмена. В общей сложности Медведев провёл на корте на этом турнире более 24 часов. Это рекорд в истории всех турниров «Большого шлема». Это был третий пятисетовый матч россиянина на нынешнем австралийском мэйджоре. Ранее он провёл аналогичные матчи с финном Эмилем Руусувуори и поляком Хубертом Хуркачем. И на пятый сет сил у Даниила уже не хватило. Он быстро потерял подачу и не смог вернуться в матч.

Даниил Медведев Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Таким образом, Синнер стал победителем Australian Open — 2024. Ранее лучшим достижением Янника на мэйджорах был полуфинальный раунд Уимблдона-2023. Теперь же Синнер стал победителем австралийского «Шлема». Янник стал первым итальянцем, победившем на Australian Open.

Публикация доступна на YouTube-канале Australian Open TV. Права на видео принадлежат Australian Open (ITF).

В свою очередь, Медведев установил антирекорд для финальных матчей. Даниил стал первым игроком в истории Australian Open, кто дважды проигрывал решающее сражение, ведя 2-0 по сетам. Вообще же Даниил потерпел уже пятое поражение в финалах ТБШ, но в любом случае российский спортсмен провёл потрясающий турнир.