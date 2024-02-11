Медведеву — 28 лет! Кто окружает, любит и поддерживает Даниила в этот день рождения?

У Даниила Медведева день рождения! Сегодня, 11 февраля, ему исполняется 28 лет. К этому прекрасному возрасту Даниил успел побывать первой ракеткой мира, выиграть 20 турниров ATP, один из которых US Open – 2022, а другой – Итоговый-2020.

И всё же, кроме всех заслуженных побед, достижений и регалий, у Медведева есть кое-что очень значимое и родное. А точнее – кое-кто. Это любимые люди, поддерживающие Даниила на всём его профессиональном пути.

Родители и сёстры

В семье Даниила, как и в любом другом семействе успешного спортсмена, наибольший вклад в его становление внесли родители. Ольга и Сергей – мама и папа теннисиста – сразу понимали, что в их сыне кроется большой теннисный талант.

На первых порах все расходы на тренировки, игры и перемещения брал на себя отец Даниила, а ближе к совершеннолетию сына он бросил работу и стал сопровождать ребёнка на турнирах. Жили они при этом ради Даниила во Франции и во всём поддерживали его.

Даниил с семьёй Фото: из личного архива Даниила Медведева

Медведев родился в многодетной семье и стал третьим ребёнком после двух сестёр. Одна из них – Юлия – старше брата на 12 лет, а другая – Елена – на восемь. Мама Медведевых Ольга однажды поделилась воспоминаниями о том, как росли её дети.

«Две старшие дочери больше развивались сами по себе. Смотрели на нас, смотрели на других взрослых – и понимали, как надо. А Даня был очень энергичным, всё быстро успевал. Тут уже нам надо было следовать за ним, улавливать, что ему нравится и идёт, а что – нет. Мне сразу было видно, что он необычный ребёнок. Не знала только, со знаком плюс или минус. Думала, отличие связано с тем, что он – мальчик, а они – девочки. Но теперь понимаю, что он и вправду был необычным», – поделилась Ольга Медведева со «Спорт-экспрессом».

Даниил не много говорит о родителях и сёстрах на публику, но всё же они занимают большую часть в его жизни и положительно влияют на его успехи.

Даниил Медведев с сестрой Юлией Фото: из личного архива Даниила Медведева

Жена и дочь

На взросление и превращение Медведева из юноши в мужчину повлияли две важные для него женщины – супруга Дарья и дочь Алиса.

С нынешней женой Даниил знаком ещё с 12 лет. Дарья тогда играла в теннис и увидела будущего супруга на кортах. Продолжить профессиональную карьеру девушка не смогла, но при этом стала верной спутницей Медведева на его пути. Поженились Дарья с Даниилом в сентябре 2018 года. По словам теннисиста, это сильно улучшило его результаты.

«До того, как сделал предложение, я стоял на 65-м месте в рейтинге, а потом за 10 месяцев выиграл два крупных турнира и вошёл в топ-10. Мы сильно перестроили нашу жизнь, работаем друг на друга, я зарабатываю, ну а Даша помогает мне зарабатывать больше.

Даша – моя самая большая опора и поддержка, она мне помогает во всех сферах жизни. Как семья мы работаем вместе на то, чтобы как теннисист я был лучше. На данный момент это наша главная цель. Почему она особенная? Главное, чтобы она была особенной для меня. У нас было интересное начало отношений, побыв с ней полгода, я понял, что она особенная и я свяжу свою жизнь с ней», – поделился Медведев с «Матч ТВ» в 2019 году.

В 2022 году на свет появилась дочь Алиса, которая так же, как и супруга Дарья несколькими годами ранее, ворвалась в жизнь Даниила и посодействовала его успехам.

«Надеюсь, что она повлияла на мою карьеру, дала мне новый толчок. Правда, я всегда много тренируюсь – и до её рождения, и после. Я хочу прибавлять. Хочу выиграть как можно больше матчей и просто ненавижу проигрывать. Это не изменилось. Не хочу говорить, что я стал более взрослым – не уверен, что это так (улыбается). Но будем надеяться, что она поменяла что-то глубоко во мне, и это помогает мне лучше играть», – сказал Даниил об Алисе на пресс-конференции во время «Ролан Гаррос» – 2023.

Друзья

Поддерживающее окружение невероятно важно для каждого человека – что уж говорить о профессиональных спортсменах, нуждающихся в опоре и заботе близких, поэтому здорово, когда у теннисиста, помимо семьи, есть ещё и хорошие друзья. У Медведева в близкий круг входят несколько приятелей: Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Парни дружат с детства и продолжают поддерживать друг друга по сей день.

Об отношениях с Хачановым Даниил говорил следующее:

«Мы давно знаем друг друга. Мы одного возраста. Начну с молодёжных турниров, где мы играли вместе. Помню, что до попадания в возрастную группу до 14 лет он не был одним из лучших в России. Я тоже не был. Может, находился чуть выше него в рейтинге. Затем он быстро поднялся, получал уайлд-карды, победил нескольких топов, когда ему было 15 или 16. Так что он здорово прогрессировал. Мы вместе прогрессировали в ATP-туре. Мы уже многого достигли. Это здорово. Мы и сейчас порой проводим время вместе. Мы большие друзья и очень уважаем друг друга», – поделился Медведев во время прошлогоднего турнира в Майами.

Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Евгений Донской, Даниил Медведев Фото: из личного архива Даниила Медведева

О Рублёве – крёстном дочки Алисы – Даниил тоже не раз рассказывал журналистам.

«Мы очень близкие друзья, у нас прекрасные отношения. Даже если на корте у нас бывают большие битвы, в жизни нам это не мешает. Мы очень близки, у нас много общих интересов и всё такое. Здорово, когда у тебя есть такой друг в туре, потому что бывает нелегко. Перелёты, перелёты, перелёты. Здорово иметь такого друга», – сказал Медведев по ходу US Open – 2023.

Тренер

Единственные люди, которые проводят с теннисистом больше времени, чем семья – это его команда. С тренером Жилем Сервара Медведев сотрудничает аж с 2017 года. Именно испанец стал тем, кто вывел Даниила в топ мужского тенниса. И они до сих пор продолжают работать вместе!

Во время минувшего Australian Open Даниил на корте и Жиль в боксе обменивались какими-то своими, локальными знаками, а после победы в четвертьфинале россиянин и вовсе послал тренеру воздушные поцелуи. Позже Медведев признался, что сделал так впервые в жизни.

Даниил Медведев с женой Дарьей и тренером Жилем Сервара Фото: Jean Catuffe/Getty Images

На следующей неделе Медведев должен был выступать на «пятисотнике» в Роттердаме и защищать там очки за прошлогоднюю победу, но снялся с турнира, объяснив это недостаточным восстановлением после Мельбурна. Следом россиянину предстоит сыграть в Дохе и Дубае, где он так же, как и в Роттердаме, в том году завоевал титулы. Но это будет потом. А пока – время праздновать день рождения в кругу близких, восстанавливаться и готовиться к следующим соревнованиям.