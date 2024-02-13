Только чудо спасёт Медведева от потери 3-го места. Рейтинговые расклады в ближайшие недели

Результаты первого в сезоне турнира «Большого шлема» лишь подчеркнули тенденции, наметившиеся в конце прошлого года – победитель Открытого чемпионата Австралии Янник Синнер всё ближе к заветной мечте – стать первой ракеткой мира, а позиции лидера Джоковича пока будут только укрепляться из-за прошлогоднего бана в Америке. У Даниила Медведева до самой грунтовой серии впереди тяжёлый период, когда он должен защищать каждую неделю практически максимум из возможных очков. Подробности – в наших рейтинговых раскладах.

Пару недель после Australian Open, на котором представители топ-6 мужского рейтинга в полном составе добрались до четвертьфиналов, лидеры отдыхали или, как Андрей Рублёв, выступали на показательном турнире UTS. Немудрено, что в обновлённом рейтинге 52 недель ATP в первой десятке не произошло ни одной перестановки. Все остались на своих местах. Карлос Алькарас отстаёт от лидера Новака Джоковича на 600 очков. Даниил Медведев пока идёт третьим – в 490 баллах позади испанца, но пока об улучшении позиции россиянину думать рано. Его задача – удержаться в тройке. Ведь новоиспечённый чемпион Австралии Янник Синнер, что называется, «почувствовал запах крови», а 695 очков между ними сгорят моментально, если Даниил не начнёт в ближайшие две-три недели показывать результат.

С этой недели некоторые лидеры наконец-то возобновляют соревновательную практику. Рублёв, как и чемпион АО-2024 Янник Синнер, начинают борьбу на «пятисотнике» в Роттердаме, а Карлос Алькарас, как и год назад, поехал на южноамериканскую грунтовую серию. Должен был защищать титул в Нидерландах Даниил Медведев, но он решил пожертвовать 500 очками, чтобы лучше подготовиться к остальным соревнованиям. Теперь его старт намечен на турнир в Дохе, начинающийся 19 февраля, где ему предстоит защищать титул. Также через неделю, но уже в Лос-Кабосе, вернётся на корт и Александр Зверев. И, наконец, Новака Джоковича мы должны увидеть первый раз только в начале марта на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

Посмотрим, какие изменения могут произойти на верхушке рейтинга до начала апреля. За это время пройдут несколько «пятисотников» – в Роттердаме, Рио-де-Жанейро и Дубае, а также мартовская американская связка «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами. Минимальное число очков за это время «сгорит» у Новака Джоковича – 180 за полуфинал Дубая, где он проиграл Даниилу Медведеву. Зная, что в этом году сербу открыта дорога в Америку, он с лёгкостью пожертвовал этими баллами, чтобы набрать побольше в Индиан-Уэллсе и Майами. Тем более что у его преследователя Алькараса за это время не будет даже математических шансов обогнать его, ведь в прошлом году в Южной Америке испанец собрал практически максимум из возможных очков, так что прибавить при всём желании сможет только мизер. Карлосу ещё защищать 1000 очков за титул в Индиан-Уэллсе и 360 – за полуфинал в Майами, но идущий сейчас третьим Даниил Медведев при всём желании его не обгонит. У россиянина на этом отрезке в семь недель были титулы в Роттердаме, Дохе, Дубае и Майами, а также финал в Индиан-Уэллсе.

А вот очень неплохие позиции для рывка наверх у Янника Синнера, который пока идёт четвёртым. Если смотреть только по сгорающим очкам, то уже через три недели итальянец легко обойдёт Даниила Медведева, даже не прилагая особых усилий. Яннику достаточно не уступать особо на ближайших турнирах россиянину по результатам, и к перелёту в Америку он перегонит Даниила, что называется, естественным образом. Более того – отказ Медведева от поездки в Роттердам для защиты титула оставляет Синнеру теоретическую возможность обогнать его уже через пять дней – в том случае, если Янник завоюет титул в Нидерландах и завоюет 500 рейтинговых очков. Тогда у Янника станет 8270 очков, а у Даниила останется 8265. Подробности – в таблице.

Очки, которые сгорят у представителей топ-6 до грунтового сезона-2024:

Джокович Алькарас Медведев Синнер Рублёв Зверев рейтинг на 12.2 9855 9255 8765 8070 5050 5030 Буэнос/Ротт (18.2) -250 -500 -300 остаток 9855 9005 8265 7770 5050 5030 Рио/Доха (25.2) -300 -250 остаток 9855 8705 8015 7770 5050 5030 Дубай (4.3) -180 -500 -300 -180 остаток 9675 8705 7515 7770 4750 4850 Индиан-Уэллс (18.3) -1000 -600 -360 -90 -90 остаток 9675 7705 6915 7410 4660 4760 Майами (1.4) -360 -1000 -600 -90 остаток 9675 7345 5915 6810 4570 4760

Идущие пятым и шестым Рублёв и Зверев, пока отстают от лидеров более чем на 3000 очков. Но, во-первых, разрыв между ними сейчас просто микроскопический, и вполне вероятно, что в ближайшие недели они постоянно будут перегонять друг друга. А во-вторых, при удачных результатах эти теннисисты могут и вытолкнуть кого-то из первой четвёрки. Так что нас ожидают увлекательные сражения. Ждём с нетерпением!