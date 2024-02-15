Рублёв ушёл с трёх матчболов в сумасшедшем матче в Роттердаме! А Сафиуллин завершил борьбу

В Роттердаме продолжается турнир серии ATP-500 с участием двоих россиян – Андрея Рублёва и Романа Сафиуллина. В среду, 14 февраля, оба теннисиста провели свои матчи. Роман провёл встречу первого круга, а Андрей сыграл уже во втором раунде.

Первым из россиян вышел Сафиуллин на матч с седьмой ракеткой мира Хольгером Руне. Сложно было Роману влиться в матч. Первое очко он выиграл лишь в середине второго гейма на своей подаче, так как первую мини-партию его соперник забрал под ноль. Руне играл глубоко, разводил по углам, но не всегда был готов к классным подачам Романа. Они и спасали россиянина в решающие моменты.

Свои геймы Руне первое время забирал очень уверенно, но при счёте 4:4 у него начались первые проблемы с подачей и концентрацией в розыгрышах. При 15:30 Сафиуллин мог атаковать и зарабатывать себе два скрытых сетбола, но неточный удар в аут отдалил россиянина от этого шанса. Гейм – а впоследствии и первая партия со счётом 6:4 – остались за датчанином.

Роман Сафиуллин Фото: Rene Nijhuis/Getty Images

На старте второго сета каждый теннисист сперва забирал свою подачу, а затем Руне первым, при счёте 2:2, упустил свой гейм. А затем ещё один. Что-то заметно разладилось у датчанина: он начал хуже подавать и тяжелее двигаться по корту, а мячи всё чаще летели в ауты. Сафиуллин при этом стал терпеливее и точнее. При таких условиях вторую партию смог себе забрать россиянин – 6:2.

Эйфория Руне от победы в первом сете, казалось, совсем испарилась к началу третьей партии. Физически датчанин был в форме, и складывалось ощущение, что игра снова в любой момент может перейти на его сторону. Критически важный гейм случился в решающем сете на подаче Хольгера при счёте 1:1. Сафиуллин заработал сразу три брейк-поинта (0:40), но упустил их и довёл счёт до «ровно». Несколько раз теннисисты доходили то до «больше», то до «меньше». И всё же точку в этой восьмиминутной мини-партии смог поставить именно датчанин.

Этот длительный гейм заметно вымотал Сафиуллина. После его россиянин больше не взял ни одну мини-партию, а Руне в довольно спокойном темпе выиграл решающий сет со счётом 6:1.

Для Сафиуллина и Руне это была вторая встреча. В первый раз соперники встречались на корте совсем недавно, месяц назад, в полуфинале турнира серии ATP-250 в Брисбене. Россиянин классно шёл на тех соревнованиях, переиграл третьего сеяного Бена Шелтона, но потерпел поражение от датчанина в шаге от финала. Хольгер одержал победу над Романом со счётом 6:4, 7:6, однако в борьбе за трофей с зеркальным счётом проиграл Григору Димитрову (6:7, 4:6).

Во втором круге турнира в Роттердаме Руне встретится с представителем Казахстана Александром Шевченко.

Вторым из россиян в этот игровой день свои силы испытал Андрей Рублёв. Во втором круге соревнований он сыграл с канадцем Феликсем Оже-Альяссимом.

Рублёв начал эту встречу совсем неважно, отдал первую собственную подачу и начал проигрывать со счётом 0:3. Что-то нужно было делать Андрею для скорейшего возвращения в игру. Он стал заводиться и остро реагировать на свой бокс – это помогло ему наладить свою подачу и пытаться отвечать на пушки соперника. Только в первой партии это всё оказалось тщетно. Россиянин, выглядящий растеряно, не смог зацепиться за этот сет: Оже-Альяссим забрал его со счётом 6:3.

Феликс Оже-Альяссим Фото: ANP/Getty Images

Всё ещё непросто было Рублёву во втором сете противостоять Оже-Альяссиму – что сделаешь, когда соперник к третьему гейму второй партии набирает аж девять эйсов? Да и зрители на трибунах слегка мешали Андрею. Но многое, что было в его силах, он старался предпринимать. Как минимум не позволял оппоненту добираться до брейк-поинтов. И всё же после каждого гейма на подаче Феликса россиянин разводил руками и жаловался своему боксу, мол, а что он может сделать?

И действительно, Рублёв отлично догонял многие мячи и остро отвечал, но, как казалось, вся удача сегодня была на стороне сногсшибательно подающего Оже-Альяссима. Самым удачным вариантом выбора победителя второго сета стал тай-брейк. Во время него канадца даже настигла первая двойная ошибка, которая помогла россиянину завоевать небольшое преимущество по счёту. Вторая двойная в исполнении Феликса поспособствовала тому, что Андрей реализовал сетбол и перевёл игру в третий сет.

Неудача на минувшем тай-брейке немного подкосила Оже-Альяссима, потому первый гейм третьей партии на его подаче оказался затяжным. Канадцу пришлось отыгрывать брейк-поинт, но он с этой задачей всё же справился.

До десятого гейма игра была равной, но на подаче Рублёва при счёте 4:5 Оже-Альяссим совершил что-то космическое: спустя почти 2,5 часа игры он заработал три матчбола. Но Андрей не дрогнул, отыграл все брейк-поинты и остался в матче, а в следующем гейме на подаче канадца россиянин практически зубами вытащил брейк и по совместительству скрытый матчбол.

При счёте 6:5 в третьем сете Рублёв сыграл отлично. Сделал всё, что должен был. Второй подачей на матчболе совершил эйс! И закрыл эту полуночную встречу в свою пользу. 3:6, 7:6(6), 7:5 – и Андрей выходит в третий круг турнира в Роттердаме.

Ранее Рублёв и Феликс Оже-Альяссим встречались четыре раза – в трёх из них с победой уходил россиянин. В прошлый раз спортсмены играли друг с другом в феврале 2022 года. Оба тогда входили в топ-10 – Феликс занимал девятое место, а Андрей располагался на седьмой строчке. Соперники встретились в финале турнира серии ATP-250 в Марселе. В плотной борьбе победу и трофей забрал россиянин – 7:5, 7:6(4).

В третьем раунде соревнований в Роттердаме Рублёв сыграет с Алексом де Минором. Действующим чемпионом турнира является Даниил Медведев, отказавшийся от участия в этом году из-за недостаточного восстановления после Australian Open.