Павлюченкова победила чемпионку Уимблдона! Александрова с 5-го матчбола уступила Свёнтек

В среду, 14 февраля, на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар) состоялись матчи третьего круга. До стадии 1/8 финала дошли две российские теннисистки. И соперницы им достались весьма и весьма непростые.

Первым запуском организаторы поставили встречу, в которой приняли участие финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасия Павлюченкова и действующая чемпионка Уимблдона чешка Маркета Вондроушова (6). Во втором раунде Павлюченкова на снятии прошла украинку Марту Костюк (2:1, отказ), а Вондроушова не без проблем одержала верх в противостоянии с бельгийкой Гретье Миннен (Q) — 6:2, 0:6, 6:4.

Вообще, Вондроушова, мягко говоря, не слишком удачно вошла в сезон. На United Cup она одержала одну победу в двух матчах, а на Australian Open сенсационно вылетела в первом круге. А вот на счету Павлюченковой уже есть один полуфинал в сезоне-2024. В Линце она вошла в четвёрку лучших. Однако по личным встречам преимущество было у чешки: 2-0. Она выиграла 6:3, 6:2 в Чикаго-2021 и 6:4, 6:2 на Кубке Кремля в том же году. Сегодня россиянке удалось размочить счёт в личном противостоянии.

В начале матча теннисистки взяли по гейму на подаче, а затем у Павлюченковой наступил небольшой провал, которого, однако, хватило, чтобы соперница сделала брейк. Третий гейм россиянка начала с 30:0, но затем стала ошибаться, допустила двойную, а на брейк-пойнте Вондроушова лучше провела розыгрыш. Был у чешки брейк-пойнт и в пятом гейме, но тут уже Анастасия не позволила ей оторваться в счёте. А в шестом гейме Павлюченкова, будучи на приёме, действовала активно и почти безупречно в розыгрышах, оформив брейк под ноль, — 3:3.

В седьмом гейме россиянка ушла с брейк-пойнта, а в восьмом, несмотря на 40:15 на подаче Маркеты, не отказалась от активной манеры игры — и со второго брейк-пойнта ещё раз взяла чужую подачу. Правда, соперница немного помогла, допустив двойную ошибку в самый неподходящий для себя момент. Счёт стал 5:3, но подать на партию Анастасия не смогла. Она упустила сетбол, пробив в сетку, вскоре после чего Вондроушова использовала брейк-пойнт. А 10-й гейм она вытянула с 0:30 и сравняла счёт — 5:5.

Концовка сета, впрочем, осталась за Павлюченковой. В 11-м гейме она ушла с брейк-пойнта, а в 12-м чешка не лучшим образом отработала на подаче — 7:5 в пользу Анастасии за 1 час 3 минуты.

Анастасия Павлюченкова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во второй партии Павлюченкова продолжила атаковать и уже во втором гейме взяла чужую подачу, дожав соперницу с третьего брейк-пойнта. Свой гейм потом россиянка выиграла не без труда, отыграв все три брейк-пойнта, и повела 3:0 с брейком. Вторая половина сета проходила уже не так драматично, даже без брейк-пойнтов. При 5:3 Анастасия уверенно подала на матч — 7:5, 6:3 за 1 час 51 минуту. Невынужденных ошибок у неё было конечно, многовато, целых 44, зато и виннерсов 35 (у Маркеты 19 виннерсов и 27 невынужденных).

В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с финалисткой Australian Open — 2022 американкой Даниэль Коллинз (Q), занимающей 63-е место в рейтинге WTA.

А Екатерина Александрова сражалась с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира Игой Свёнтек (1). Александрова во втором круге провела непростой матч с 19-летней Эрикой Андреевой (Q) — 6:0, 3:6, 6:1, — а Свёнтек уверенно расправилась с Сораной Кырстей — 6:1, 6:1.

Конечно, полька считалась явным фаворитом противостояния, несмотря на то что в личных встречах всё было не так плохо: 2-1 в пользу Иги. Россиянка выиграла первый матч, состоявшийся в Мельбурне в 2021-м (6:4, 6:2), а затем Свёнтек одержала две победы в трёх сетах: 7:6 (7:5), 2:6, 6:4 в полуфинале Остравы-2022 и 6:4, 6:7 (3:7), 6:3 в 1/8 финала Мадрида-2023.

Ига Свёнтек на турнире WTA-1000 в Дохе в 2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Свёнтек вошла в игру не с первых мячей, и Александрова уже в первом гейме заработала двойной брейк-пойнт. Но затем подача польки заработала, и россиянка не добилась брейка. А во втором гейме Екатерина допустила двойную и затем, пропустив пару атак от Иги, проиграла свою подачу — 2:0 в пользу соперницы. Третий гейм Свёнтек забрала под ноль, подтвердив таким образом брейк.

Объективно говоря, у Александровой было не так уж много шансов отыграться. Она ведь ещё и своими ошибками (14 невынужденных за партию против всего шести виннерсов) сопернице помогала. Свёнтек же, напротив, старалась гонять соперницу по корту и в целом действовала собранно, особенно в геймах на своей подаче. А в шестом гейме Ига при 4:1 в свою пользу сделала второй брейк, после чего подала на сет — 6:1 за 31 минуту.

Во второй партии Александрова попыталась переломить ход игры. Взяв первый гейм, на своей подаче, она нацелилась на брейк, но упустила все четыре брейк-пойнта: то Свёнтек действовала хорошо, то россиянка сама ошибалась — 1:1. В седьмом гейме до брейк-пойнтов добралась и полька, отлично действовавшая в обменах на задней линии. И со второй попытки взяла чужую подачу — 4:3 с брейком. Как вскоре выяснилось, это был решающий момент. Подавая на матч при 5:4, Ига эйсом отыграла брейк-пойнт, а после череды «ровно» спасла ещё один брейк-пойнт и с пятого (!) матчбола додавила Екатерину (та пробила в сетку) — 6:1, 6:4 за 1 час 31 минуту.

Несмотря на поражение, Александрова в следующий понедельник поднимется на две строчки в рейтинге WTA и станет 17-й ракеткой мира. И окажется в шаге от личного рекорда (16-е место).

«Тысячник» в Дохе завершится 17 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».